شباب ألمانيا يختارون كلمتهم لعام 2024.. فما هي؟

استمرارا لتقليد سنوي بدأ منذ عام 2008، تم اختيار "كلمة العام للشباب" الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و20 عاما في ألمانيا. وتم الإعلان عن الكلمة الفائزة خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. فما هي كلمة الشباب لعام 2024؟

أسفر تصويت أجرته دار نشر لانغنشايت الألمانية عن فوز كلمة "Aura أورا"، وتعني بالعربية "هالة" ككلمة الشباب للعام 2024 في ألمانيا. وتستخدم هذه الكلمة لوصف جاذبية أوكاريزما شخص ما. وتم الإعلان عن اختيار هذه المفردة على الهواء مباشرة خلال فعاليات النسخة الـ 76 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

ووفقا لما أعلنته الدار، تقدمت كلمة " Aura" بفارق بسيط على مصطلح "Talahon"، الذي يستخدم لوصف الشباب الذين يرتدون ملابس فاخرة مقلدة. وارتبط هذا المصطلح بنقاشات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحولت هذه النقاشات إلى نقاشات عنصرية حول الهجرة والثقافة الشبابية.

وجاءت في المركز الثالث في التصويت كلمة "Schere"، التي تعني بالأساس مقص، لكنها تعني في لغة الشباب الاعتراف بخطأ أو تحمل الذنب عن شيء ما.

وفي العام الماضي، فازت كلمة "goofy" باللقب، وهي تصف شخصا أخرق أو سلوكا أحمق.

ويذكر أنه يجري منح لقب "كلمة العام للشباب" في ألمانيا منذ عام 2008. ومنذ عام 2020، أصبح اختيار هذه الكلمة مقتصرا على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و20 عاما.

د.ب (د ب أ)