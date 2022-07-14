شاي الكركديه.. وسيلة فعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يُعتقد أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر فقط على كبار السن لكن في الحقيقة، يمكن لأي شخص، حتى الشباب والأطفال، أن يعاني منه. ويعود سبب الاصابة بالمرض لأسباب متنوعة، مثل: التغذية غير السليمة وزيادة الوزن، وقلة النشاط الجسدي. هناك أيضا عوامل أخرى تساهم في الاصابة مثل الإفراط في تناول الملح والنيكوتين واستهلاك الكحول بكثرة أو بسبب العوامل الوراثية.

وبالإضافة للأدوية والعقاقير الطبية المتوفرة هناك أيضًا بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على خفض ضغط الدم. حيث تعد عشبة الكركديه من النباتات الفعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت دراسة مقارنة نشرت في مجلة Phytotherapy Research أن الاستهلاك المنتظم لشاي الكركديه يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم. كما نشرت مجلة "The Journal of Nutrition" دراسة أخرى مماثلة بينت التأثير الايجابي لشاي الكركديه على عمل الجسم وتأثيره في ضغط الدم الانبساطي.

كما تحتوي نبتة الكركديه على أحماض وفيتامينات مفيدة للجسم، حيث يعمل فيتامين سي الذي تحتويه النبتة على زيادة مناعة الجسم من الأمراض. وتساعد مضادات الأكسدة بداخل النبتة على خفض مستويات الكوليسترول الضارة والدهون الثلاثية، وتعزز مقاومة الجسم للسرطان وأمراض الروماتيزم.

وتحضير شاي الكركديه سهل للغاية اذ يجب تجفيف النبتة ومن ثم نقعها في ماس ساخن أو بارد، وبهذا يمكن الاستمتاع بها في الصيف والشتاء، ويوصف الطعم الخاص بالشاي الطازج بأنه حلو وحامض.

وبحسب الموقع الألماني inFranken.de يكفي كوب من الشاي صباحا وآخر في المساء من أجل الحصول على أفضل النتائج. بيد أن الأطباء يحذرون من تأثيرات غير مرغوبة للنساء أثناء فترة الحمل، لذلك ينصح بتجنبها في تلك الفترة.

كما أنه إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول أو لها هذا التأثير أو أدوية مضادة للتشنج فمن المفضل استشارة الطبيب قبل المداومة على تناول هذه العشبة الفريدة.

ع.أ.ج/ أ.ح