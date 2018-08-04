شاي الزنجبيل.. احذر هذه الأخطاء من أجل فعالية أفضل

للزنجبيل فوائد عديدة إذ تحتوي جذوره على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كما أنها تستخدم ضد الصداع وارتفاع مستويات الدهون في الدم، بالإضافة إلى مساعدتها على فقدان الوزن. كما أن للزنجبيل تأثير مضاد للالتهابات، وهو مقوي لجهاز المناعة ويمنع الالتهابات بالإضافة إلى أنه مضاد للتشنج .

ووفقا لموقع هايل براكسيس نيت (heilpraxisnet) الألماني المتخصص في قضايا الصحة، فإن الزنجبيل يتم استخدامه منذ آلاف السنين في المجال الطبي، خصوصا في القارة الآسيوية لعلاج سوء الهضم، كما أن الدراسات الحديثة أكدت فعالية الزنجبيل في مواجهة الغثيان والقيء والدوار.

شاي الزنجبيل من أجل صحة أفضل

شاي الزنجبيل يعتبر وسيلة فعالة ضد التخمة. إذ أن الشاي يبعث على الشعور بالدفء من الداخل ويساعد شربه قبل الأكل على الهضم، كما أن تناوله قبل وجبات الطعام يحفز الشهية خاصة لدى كبار السن.

ويعد الزنجبيل من أفضل المواد المتوفرة المنزل وأكثرها فعالية ضد الغثيان والتهاب الأمعاء. فالمادة الحادة التي يحتويها الزنجبيل توقف التقيؤ وتساعد على التخلص من الغثيان وتسهيل عملية الهضم. وأفضل طريقة لتناوله هو غلي شرائح من الزنجبيل في الماء وشربه ساخنا كشاي بعد ذلك.

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التحضير الخاطئ لشاي الزنجبيل

ومن أجل الحصول على فعالية أفضل لشاي الزنجبيل نشرت مجلة فوكوس الألمانية نصائح بهذا الصدد، وبينت المجلة الألمانية أنه من أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض لدى تحضيرهم لشاي الزنجبيل هو تقطيعه قبل فترة من التحضير، وبينت المجلة أن الزيوت الفعالة في نبتة الزنجبيل ستفقد صلاحيتها وتفقد فائدتها في حال تركت لبعض الوقت، لذلك من الضروري تقطيع النبتة ووضعها في الكوب فورا وبدون انتظار.

الخطأ ألآخر الذي قد يقع فيه البعض هو تقشير نبتة الزنجبيل قبل استخدامها، وهو ما يرى الخبراء أنه غير ضروري ويفقدها خواصها العلاجية. أما الخطأ الأكثر انتشارا بحسب المجلة الألمانية فهو الاعتقاد بوجوب غلي الزنجبيل بالماء من أجل الحصول على فعالية أفضل بينما الصحيح هو العكس تماما، إذ ينصح الخبراء بصب الماء الساخن مباشرة على قطع الزنجبيل الطازجة والمقطعة حديثا ومن ثم الانتظار لمدة خمس دقائق قبل الشرب من أجل فعالية أفضل. ويمكن إضافة شرائح الليمون وبعض العسل إلى الشاي من أجل مذاق أفضل والتغلب على الطعم اللاذع المميز لنبتة الزنجبيل.

ع.أ.ج/ ع.ج