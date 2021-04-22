شاهد: يوم "تاريخي" لرحلات الفضاء الأوروبية مع "سبايس إكس"

انطلق صاروخ "سبايس إكس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة (23 نيسان/أبريل 2021)، محملا بأربعة رواد فضاء؛ بينهم الفرنسي توما بيسكيه -أول أوروبي يطير في كبسولة ”كرو دراغون"، في حدث وصفته صحيفة ”بيلد" الألمانية بـ"التاريخي". وهذا هو أول طاقم يرسل إلى المدار باستخدام محرك صاروخي أعيد تدويره واستخدامه من رحلة فضائية سابقة.

وتعتبر هذه هي الرحلة الثانية التي يقوم فيها بيسكيه إلى محطة الفضاء الدولية، ويتوقع رائد الفضاء الفرنسي أن تكون هذه المرة أكثر صعوبة، لأن جائحة كورونا لم تجعل من التدريب أمراً سهلاً"، على حد تعبيره، مضيفاً أنه تم تطعيم الطاقم بأكمله بلقاح فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى بيسكيه، فإن الطاقم يضم رائدي الفضاء الأمريكيين سين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

وقد انطلق الصاروخ اليوم الساعة 11:49 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، وتمكّن مستخدمو الإنترنت من مشاهدة رواد الفضاء الأربعة يصفقون بحماس وهم يدخلون المدار، وذلك بفضل الكاميرا الموجودة في مركبتهم الفضائية.

ويفترض أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية في أقل من 24 ساعة، ومع وجود ثلاثة رجال فضاء روس، فستكون المحطة مكتظة بشكل غير عادي، مع ما لا يقل عن 11 شخصاً.

رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر.

وتعد هذهثاني مهمة فضائية ترسلها "سبايس إكس" الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية، وقد أدت أول رحلة تجريبية مأهولة للشركة في أيار\مايو 2020 إلى إنهاء الاحتكار الروسي لرحلات الفضاء.

وتعتبر هذه الرحلة بداية خاصة لألمانيا، كما تذكر ”بيلد"، إذ أن رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر (51) عاماً، سيكون أول ألماني يسافر إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية في أكتوبر\تشرين الأول القادم، ومن المتوقع أن يلتقي بالممثل توم كروز؛ الذي سيبدأ تصوير فيلم على محطة الفضاء الخريف المقبل.

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