 شالكه يوقف رئيسه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية | أخبار | DW | 07.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شالكه يوقف رئيسه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية

تسببت تصريحات عنصرية أطلقها رئيس نادي شالكه بحق الأفارقة في موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بلجنة الأخلاقيات بالنادي إلى توقيفه ثلاثة أشهر.

Clemens Tönnies (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي.

ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بيانا في وقت متأخر مساء الثلاثاء (6 أغسطس/آب) على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ "انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي". ورفضت الهئية اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن "لا أساس لها من الصحة"، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه.

وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبراً أنه "حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل".

مختارات

بينما كان مهاجم أرسنال بيير أوباميانغ يحتفل بتسجيل هدف في مرمى توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أقدم مشجع من فريق توتنهام على إلقاء قشر الموز على النجم الغابوني، الذي تساءل عن السبب الذي يدفع شخصا ما لفعل ذلك. (03.12.2018)

ما حدث مع اللاعب الدولي مسعود أوزيل، ليس بالجديد. فقد عانى قبله لاعبون أوروبيون كبار آخرون قبله من مشكلة العنصرية بسبب أصولهم المهاجرة. ما قد يطرح التساؤل حول ما إذا كان اللاعبون من أصول أجنبية يدفعون ضريبة هزائم فرقهم. (27.07.2018)

وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا الخميس، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.

وأثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الإشرافية على النادي، فيما أدانت شخصيات بارزة في كرة القدم وأخرى سياسية تعليقه.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت النادي الحائز على بطولة ألمانيا سبع مرات إلى "التعامل" مع تونيس، مصرحة لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنه "يجب معارضة العنصرية بصوتٍ عالٍ وواضح في كل فرصة".

وتقدم تونيس يوم الأحد باعتذار عن الكلمات "غير اللائقة"، مؤكداً أنه يدعم قيم شالكه ضد "العنصرية، التمييز والاستبعاد".

ع.ح./هـ.د. (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:48

أزمة في نادي شاله بعد تصريحات رئيسه "العنصرية"

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أزمة في نادي شاله بعد تصريحات رئيسه "العنصرية"  

مواضيع ذات صلة

Fussball Schalke l Kritik an Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wächst

الخناق يضيق على رئيس شالكه بسبب كلامه "العنصري" عن الأفارقة 05.08.2019

يقترب نادي شالكه من اتخاذ قرار تاريخي بشأن رئيس مجلس إدارته بعد تصريحاته التي وصفت بأنها "عنصرية" بحق الأفارقة. ويقول صديقه الأفريقي الأصل جيرالد أزامواه "لقد أهانتني أنا وكل الآخرين..". وقد يفقد تونيس منصبه رغم اعتذاره.

Fußball FC Schalke 04 v 1. FSV Mainz 05 - 1. Bundesliga Torjubel 1:0

غوريتسكا يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله لبايرن ميونيخ 23.03.2018

بعد خمس سنوات قضاها في نادي شالكه، سينتقل لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا إلى نادي بايرن ميونيخ في نهاية الموسم. غوريتسكا يشرح الأسباب الحقيقية، التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، التي جَرَّت عليه غضب جماهير شالكه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  