 شالكه يمنح أنيس بن حتيرة بصيص أمل للعودة إلى الأضواء | عالم الرياضة | DW | 29.10.2018

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عالم الرياضة

شالكه يمنح أنيس بن حتيرة بصيص أمل للعودة إلى الأضواء

كان أمل جمهور نادي برلين، كما تألق في هامبورغ وفراكفورت، لكن وصف أيضا بالمشاغب وارتبط اسمه بالأوساط السلفية. إنه التونسي الألماني أنيس بن حتيرة، الذي يبحث عن نهاية سعيدة لمسيرته، وشالكه منحه الفرصة لتحقيق ذلك.

Fußball Bundesliga Aenis Ben-Hatira und Darmstadt Trainer Norbert Meier (Imago/J. Huebner)

أنيس بن حتيرة بقميص نادي دارمشتات.

خاض التونسي أنيس بن حتيرة 101 مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم، متنقلا بين أندية عديدة، كنادي هامبورغ وهرتا برلين، وآنتراخت فراكفورت. ومنذ أن قام بفسخ عقده مع الترجي التونسي في مايو 2018، أصبح المهاجم (30) حرا لا ينتمي لأي نادٍ، في وضع وصفه هو للإعلام في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنه "أنه لا يوجد بالنسبة لأي رياضي وضع أسوأ من وضعه".

مختارات

أعلن نادي دارمشتات الألماني عن الاتفاق مع لاعب خط الوسط، أنيس بن حتيرة، على المغادرة الفورية لصفوفه. ويأتي هذا التطور بعد هجوم من مشجعي النادي وسياسيين على بن حتيرة على خلفية دعمه لمنظمة إغاثية مرتبطة بالتيار السلفي. (25.01.2017)

بعد ثلاثة شهور من فسخ هيرتا برلين لتعاقده مع أنيس بن حتيرة، بسبب تصرفه غير اللائق مع زميل له، تصرف اللاعب مجددا باستهتار مع ناديه الحالي فرانكفورت. فقد نشر صورة على موقع للتواصل الاجتماعي ربما تؤثر على مستقبله مع النادي. (30.04.2016)

دافع اللاعب التونسي الألماني أنيس بن حتيرة عن موقفه في مواجهة انتقادات لأنصار نادي دارمشتات الذي يلعب له حول تعاونه مع منظمة خيرية مثيرة للجدل، واختار بن حتيرة موقع فيسبوك لتوضيح موقفه معتبرا أن هناك حملة تشويه ضده. (23.01.2017)

وحسب معلومات جديدة أوردها الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول)، موقع "شبورت بوتسير" الألماني المتخصص، انضم أنيس بن حتيرة مؤخرا إلى الفريق البديل التابع لنادي شالكه الألماني، وشارك في حصص تدريبية هناك.

ويلعب النادي البديل ضمن الدور الخامس في تراتبية أدوار الدوري الألماني لكرة القدم. ما يعني أن هذا الفريق سيكون من المفترض سوى جسر للانتقال إلى الفريق الأول للنادي. وكشف الفريق أن أسطورة النادي الأزرق غيرهارد آزامور هو من توسط لبن حتيرة، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك خطط واضحة في ضم اللاعب بعد ذلك إلى فريق الصفوة.

مسيرة متقلبة

ودخل بن حتيرة عالم الدور الأول للبوندسليغا عبر بوابة نادي هامبورغ عام 2006، حينها كان في 17 عاما من عمره. ولعب إلى جانب رفائييل فان دار فارت وخالد بولحروز وغيرهم. أقنع الجمهور بإمكانياته وروح القتال القوية التي يتوفر عليها. غير أن الإصابة والتحاق المدرب مارتن يول بسفينة هامبورغ آنذاك، أبعدتا بن حتيرة عن التشكيلة الأساسية للفريق لينتهي به الأمر، معارا إلى نادي دويسبورغ للدرجة الثانية.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


وبعد عودة قصيرة إلى هامبورغ، انتقل في موسم 2011 إلى نادي العاصمة برلين، محققا بذلك حلم طفولته، فبرلين هي مسقط رأسه والمكان الذي قضى فيها طفولته. وسريعا ما استحوذ ابن برلين على قلوب المشجعين. لكن مشواره اصطدم بإصابة جديدة وشجار وقع بينه وبينه زميله ميتشل فايزر ، فغادر برلين في موسم 2016 باتجاه نادي فراكفورت.

هناك، كان لبن حتيرة دور كبير في بقاء فراكفورت ضمن أندية الدور الأول، رغم ذلك لم يتم تمديد عقده، لينتقل إلى المنافس الجار دارمشتات. الأخير سرعان ما فسخ عقده مع اللاعب بسبب جمعية "أنصار" الخيرية التي أنشأها بن حتيرة والتي حامت حولها الشبوهات بصلتها بالأوساط السلفية. وهو الأمر الذي نفاه بن حتيرة بقوة. 

أزمة تلو الأخرى

تجربته مع الترجي التونسي لم تكن أحسن حالا، إذ قرر فسخ عقده بعدما تمّ الاستغناء عنه لعدة مرات من التشكيلة الأساسية، كما كان حينها قد فقد الأمل نهائيا في الالتحاق بصفوف المنتخب التونسي لخوض غمار مونديال روسيا 2018.

لكن الحادث الأشد ألما بالنسبة للاعب كان حين أقدم في عام 2017 صديقه وزميله السابق في نادي غازي يانتيب سبور التركي، التشيكي فرانتيسيك راجتورال على الانتحار بسبب مرض الاكتئاب، وتحت تأثير الصدمة صرح بن حتيرة: "قضينا أوقاتا ممتعة معا. لم ألاحظ عليه أي شيء. وفجأة أصبح سريره فارغا. كان أمرا مروعا، لم أرغب في البقاء، أردت فقط الرحيل". رغم ذلك أنهى الموسم مع الفريق التركي. بعدها كانت محطته القادمة الترجي.

فهل سيكون شالكه المحطة السعيدة لبن حتيرة بعد مسيرة متقلبة؟

و.ب

 

مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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