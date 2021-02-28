شالكه يقيل مدربه ومديره الرياضي.. بعد أسوأ حصيلة للنادي

أقال نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم (الأحد 28 فبراير/ شباط 2021) كل من مدربه كريستيان غروس والمدير الرياضي يوخين شنايدر المدير الرياضي. وتلقى شالكههزيمة كاسحة على ملعب شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف أمس السبت بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من غروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي.

واستغنى شالكه عن غروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد. وقرر شالكه تعيين رئيس الأكاديمية بيتر كنايبل في منصب المدير الرياضي لكن لم يستقر بعد على هوية المدير الفني الجديد.

وقال ينز بوشتا رئيس المجلس الإشرافي لشالكه في بيان "القرارات المتخذة لم يكن هناك مفر منها بعد العروض المخيبة أمام دورتموند وشتوتغارت". وأضاف "الموقف الرياضي واضح، لذا علينا أن نفكر فيما بعد نهاية الموسم في كل القرارات الخاصة بالموظفين والتي لم تتخذ بعد، وفي الوقت ذاته فإن الفريق ملتزم الآن بخوض الثلث الأخير من الموسم بأقصى نجاح ممكن، اللاعبون يدينون بذلك للجماهير والنادي".

ونفى شالكه أمس وجود "حالة تمرد" داخل الفريق ضد غروس، قبل أن يظهر الفريق بشكل باهت أمام شتوتغارت، وعلقت صحيفة "بيلد" على ذلك بالقول "لم يسبق وأن لعب فريق ضد مدربه بمثل هذه الطريقة". ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليغا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

غروس ( 66 عاما) هو رابع مدرب يرحل عن تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاغنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)