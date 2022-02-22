 شالكه الألماني: نراقب الوضع السياسي في أوكرانيا ونؤكد على السلام | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.02.2022

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رياضة

شالكه الألماني: نراقب الوضع السياسي في أوكرانيا ونؤكد على السلام

أكد فريق شالكه الألماني أنه يراقب ما ستؤول إليه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا على موقفه الداعي للسلام للجميع والنابذ للعنف. يشار إلى أن النادي مرتبط بشركة غازبروم جيرمانيا والتي تعتبر أحد أفرع شركة غازبروم الروسية.

تعتبر شركة غازبروم راعيا رئيسيا لشالكه

تعتبر شركة غازبروم راعيا رئيسيا لشالكه

ذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، والذي يرعاه الفرع الألماني لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة، إنه يتابع الأحداث في أوكرانيا "بقلق بالغ".

وذكر النادي في بيان أن "شالكه سيراقب ويقيم أية تطورات، أو تغييرات تحدث على الساحة السياسية، كما ويدعو النادي بقوة إلى السلام من أجل حماية المتضررين من الأزمة."

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بينما تأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية، أمسى بايرن على بعد خطوة من لقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني بعد فوزه على ليفركوزن. فيما عزز كولونيا من فرص بقائه في البطولة بعد قطعه الطريق على لايبزيغ في مطاردة بايرن.

فرق الدوري اﻷلماني الممتاز لكرة القدم "بوندسليغا" تحصل على أكثر من 130 مليون يورو من الشركات الراعية خلال الموسم الكروي الحالي، ما يعتبر رقماً قياسياً ليس في البوندسليغا فحسب، بل على الصعيد اﻷوروبي أيضا

شركة "غازبروم" الروسية تصبح الراعي الرئيس لنادي شالكه بمبلغ 125 مليون يورو. والمستشار الألماني السابق من رتب لهذه الصفقة رغم انه من عشاق فريق دورتموند، الغريم التقليدي لشالكه.

وأشار النادي إلى أنه "يدرك دوره الخاص بين الأندية الرياضية الألمانية، بسبب العلاقة التي تربطه مع شركة غازبروم جيرمانيا" وهي تعتبر شركة متفرعة من شركة غازبروم الروسية والتي تمد ألمانيا ودلولا أوروبية أخرى بالغاز. وقال النادي في بيان إن "المسؤولين في النادي في حوار متواصل مع الراعي الرئيسي للنادي منذ فترة طويلة، مؤكدا على وقوف الفريق مع السلام العالمي والابتعاد عن أية مواقف سياسية منتقدة أو عنف".

وتتحرك حكومات الغرب حاليا لفرض عقوبات ضد روسيا، كما بدأ النقاش بشأن إمداد روسيا لألمانيا بالغاز.

ع.أج/ ص.ش (د ب ا)

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الدوري الألماني: مساعي شالكه لوقف هزائمه تصطدم بقوة بايرن

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