شالكه الألماني: نراقب الوضع السياسي في أوكرانيا ونؤكد على السلام

ذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، والذي يرعاه الفرع الألماني لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة، إنه يتابع الأحداث في أوكرانيا "بقلق بالغ".

وذكر النادي في بيان أن "شالكه سيراقب ويقيم أية تطورات، أو تغييرات تحدث على الساحة السياسية، كما ويدعو النادي بقوة إلى السلام من أجل حماية المتضررين من الأزمة."

وأشار النادي إلى أنه "يدرك دوره الخاص بين الأندية الرياضية الألمانية، بسبب العلاقة التي تربطه مع شركة غازبروم جيرمانيا" وهي تعتبر شركة متفرعة من شركة غازبروم الروسية والتي تمد ألمانيا ودلولا أوروبية أخرى بالغاز. وقال النادي في بيان إن "المسؤولين في النادي في حوار متواصل مع الراعي الرئيسي للنادي منذ فترة طويلة، مؤكدا على وقوف الفريق مع السلام العالمي والابتعاد عن أية مواقف سياسية منتقدة أو عنف".

وتتحرك حكومات الغرب حاليا لفرض عقوبات ضد روسيا، كما بدأ النقاش بشأن إمداد روسيا لألمانيا بالغاز.

ع.أج/ ص.ش (د ب ا)