تعد المغنية الكولمبية شاكيرا من أكثر مغنيات أمريكا اللاتينية تأثيرا في العالم، ونظرا لأصلها اللبناني فقد تميزت أعمالها بإدخال لمسات موسيقة عربية بالإضافة إلى توظيفها للرقص الشرقي في وصلاتها الاستعراضية.

ولدت شاكيرا في الثاني من فبراير/ شباط سنة 1977 في كولومبيا لأب من أصل لبناني.بدأت مسيرتها الغنائية بأغان إسبانية مزجت فيها بين الطابع اللاتيني والروك، غير أنها ستعرف شهرة كبيرة في العالم سنة 2002 بفضل ألبومها Laundry Service. من أشهر أغانيها "Ojos Así" و "whenever whenever". قال عنها الكاتب الكولمبي الحائز على جائزة نوبل للآداب غارسيا ماركيز:"موسيقا شاكيرا لها نغمة خاصة بها، والتي لا تشابهها أي نغمة أخرى. لا أحد يستطيع الغناء والرقص مثلها، في كل الأعمار بمثل هذا الإحساس البريء، الذي إخترعته بنفسها."