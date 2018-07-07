 شاطئ ″الصخرة″ في الجزائر .. للنساء فقط! | ثقافة ومجتمع | DW | 07.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

شاطئ "الصخرة" في الجزائر .. للنساء فقط!

تقصد نسوة "عاشقات للبحر" بلدة الحمامات بالقرب من العاصمة الجزائرية "للهرب من التحرش والسرقات وانتهاك الحرمات". DW عربية تسلط الضوء على قصة ذلك الشاطئ وتلتقي نساء يرتدنه، مفردة مساحة للأصوات المدافعة والمنتقدة.

Ein Strand nur für Frauen in Algerien (Samir Boutera)

على بعد 15 كم غربي العاصمة الجزائرية، توجهنا إلى حي "باينام" الراقي في بلدة "الحمامات" الساحلية، حيث شاطئ "الصخرة" النسائي. لم يكن سهلاً أن يقترب غريب عن المنطقة من هذا الشاطئ الذي تحج إليه النسوة والفتيات من العاصمة وخارجها.

الساعة كانت تشير إلى الواحدة بعد الظهر، وكانت المركبات السياحية تتوافد على المكان غير المعلوم لكثير ممن سألناهم عن المسلك المؤدي إليه. وبين هؤلاء من تفاجأ بالشاطئ النسائي السري، وفي اللحظة التي واجهنا فيها رفضاً من لدن مجموعة شباب كانت تحرس المدخل الرئيسي، تأخرنا بخطوات إلى الوراء والرعب يملأ المكان، لكأنها "دولة داخل دولة"، يقول مرافقنا يونس.

اعتمدنا تكتيكاً آخر للوصول إلى مبتغانا، فتوجهنا صوب ورشة لصناعة وإصلاح قوارب الصيد، قريبة من مدخل الشاطئ المهرّب عن أعين الرجال. يوضح أحد عمال الورشة في تصريحاته لــDW عربية أنها أول مرة تنزل فيها وسيلة إعلام إلى الحي وتستفسر عن شاطئ النساء، فيزيد من دهشتنا حين يشدد أن افتتاح هذا الاستثناء يعود إلى سنوات التسعينات.

ممنوع الاقتراب من "عاشقات البحر"

يرفض "محمد" في البداية الحديث في الموضوع، قبل أن يوافق على مضضٍ الخوضَ في مسألة يربطها بالحرمة التي اشتهرت بها أسر العاصمة خلال سنوات مضت. يبرز: "قصة الشاطئ النسائي عريقة عراقة المجتمع العاصمي المحافظ، فقد كان شيوخ الحي السكني الشهير، معروفين بالتديّن، ولذلك اهتدوا إلى السماح للبنات والنسوة بالسباحة في مكان لا يدخله رجل".

مختارات

خرجت امرأة جزائرية قبل موعد الإفطار كي تتريض، فتعرضت للضرب. وحين اشتكت لامها البعض وحملها مسؤولية ما جرى لها، في حين عبر كثيرون عن رفضهم لما تعرضت له ولما تتعرض له النساء عموما من تحرش وتضييق. (11.06.2018)

بعد التوجه لمنع المرأة المحجبة في الجزائر من العمل كإعلامية وفي مجال الطيران والفندقة والأجهزة الأمنية، توسعت الفجوة لتمنع من العمل في العديد من المجالات والترقيات، لا لأسباب لها علاقة بالكفاءة وحدها وإنما بالمظهر ربما؟ (17.02.2016)

ومع ذلك، تتعدد الروايات وإحداها تقول إن سيدة تدعى "مباركة" من وجيهات هذه الضاحية، هي من أسست لأول شاطئ أنثوي بتاريخ الجزائر. توضح "عبلة" وهي جامعية من بنات الحي، في مقابلة مع DW عربية أن الحاجة مباركة (وهو لقب يطلق على المتقدمات في السن، والمعروفات بورعهن وتقواهن)، كانت تستقبل كل صيفٍ حفيداتها وبنات الجيران، في شقتها الراقية المطلة على البحر. وكنّ تتوجهن إلى الشاطئ تحت مراقبة لصيقة منها، حتى أنها تمسك بخيزرانة تتكئ عليها لتخيف أبناء الحي أو الوافدين إليه، وتمنعهم من الاقتراب من "عاشقات البحر".

وفي فترة لاحقة، ترسخ المشروع وتبنّاه بعض الشباب، وكلهم فخر أن بناتهم تمارسن السباحة في عزلة تامة عن الرجال. يتجمع شباب الحي كل يوم وينقسمون إلى فرق بعضها يتولى النظافة والآخر يتكفل بالحراسة، وكثيراً ما تقع معارك مع شبان أحياء مجاورة يرغبون في مزاحمة "نساء الشاطئ".

يرفض "محمد" ربط خصوصية الشاطئ بالتعصب والتطرف، خصوصاً أن المنطقة شهدت أحداث عنف سنوات العشرية الحمراء في تسعينات القرن العشرين، حيث كانت تحت سيطرة حكم جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة.

آخر صيحات البيكيني

تقول "ليليا" التي التقيناها بوساطة من إحدى معارفنا بالحي، إنها ظلت وفية لتقليد السباحة بالشاطئ النسائي، وهي تعود إليه كل صيف رفقة طفليها، مشيرةً إلى أنها تعقد لقاءات مع صديقات الطفولة وبعض زميلاتها بكلية الطب.

تعود الطبيبة ليليا بالذاكرة إلى 25 عاماً، حين دخلت الشاطئ لأول مرة، وتكشف أن لذة السباحة فيه لا توصف، مقتنعة أن المكان هو الأفضل لممارسة الحرية.

توضح المتحدثة في تصريحها لـDW عربية: "لا يمكنني السباحة في شواطئ مختلطة، سأظل أدافع عن هذا المكسب، ونحن نسمع بعض التعليقات المستفزة من أشخاص يتهمون مريدات الشاطئ بالتطرف".

وتشدد أمينة شربال (29 سنة)، وهي موظفة بشركة اتصالات، أنها تقصد هذا الفضاء هرباً من ضوضاء الشواطئ المفتوحة على كل الفئات. تتابع "عارٌ ما يحدث ببعض الشواطئ الجزائرية، من تحرش وسرقات وانتهاك للحرمات. علينا أن ندافع عن تعميم الشواطئ الأنثوية بمحافظات مختلفة". وتواصل أنها مدينة لصديقتها "سكينة" بمعرفة هذا المكان، حيث اكتشفت صداقات وعلاقات جديدة مع موظفات وفتيات أخرى من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية.

وتعترف قريبتها "سعاد"، وعمرها 21 ربيعًا، أن الفتيات هنا أصبحن تستعرضن آخر صيحات البيكيني وفنون السباحة، وهناك لم يعد للحجاب قدسية، لأن "إناث الشاطئ" يخلعن ألبستهن ويتبرجن بشكل استثنائي.

Nafissa Lahrache (Privat)

نفيسة لحرش تحذر من خطورة انتشار أفكار التعصب والتطرف

"سلوك بال"

ترى رئيسة جمعية "المرأة في اتصال"، نفيسة لحرش، أن المبادرة تمنح النساء فضاء للتنفس، في غياب أسباب الراحة الأخرى بالبلاد، ومع ذلك تحذر من خطورة انتشار أفكار التعصب والتطرف، جرّاء أفكار منع الاختلاط والانعزال عن الرجال في شواطئ الجزائر.

وتبرز نفيسة لحرش في مقابلة مع DW عربية أن ترويج أفكار أصولية من شأنه أن يفسح المجال لجماعات متشددة تنشر تعصّبها بوسائل الإعلام التي قد تتورط في الدعاية لها.

وترى محدثتنا "هذا النوع من الفصل والانعزال سلوكاً بالياً، هيمن في عقود سابقة على المجتمع المحلي، ونحن نحذر من بعثه مجدداً، في صورة التحرر، ونحن نرى أن التحرر لا يكون بإنتاج الأفكار العنصرية".

وبخصوص هروب النساء إلى الشواطئ النسوية بسبب التحرش، قالت، رئيسة جمعية "المرأة في اتصال": "أدعو هؤلاء الشباب إلى الاتحاد، ومحاربة التحرش في وسائل النقل والجامعة والشارع. وعليهم كذلك أن يتحدوا لمخالفات الإساءة للمجتمع وليس المرأة وحدها".

وحسب لحرش: "فإن المبادرة ليست اعتداءً على الحق في الفضاء العام المشترك بين الجنسين، أو تشجيع على عدم المساواة فحسب، بل هي أكثر من ذلك، فهي اعتداء على القانون واعتداء على الحقوق المجتمعية بكاملها، بل واعتداء خطير على حقوق الإنسان..".

مطالبات بالتعميم

Hadjer Dahmani (Samir Boutera)

هاجر دحماني: ظاهرة قديمة تعكس قيمة ومكانة المرأة الجزائرية

بدورها تعتقد الأخصائية بعلم الاجتماع الأسري، هاجر دحماني، أن الظاهرة قديمة ومرتبطة بقواعد وأصول تربى عليها المجتمع حتى صارت تقليداً يتجاوز أحياناً القوانين الوضعية.

وتقول دحماني لــDW عربية إنها تشجع المبادرة لأنها – برأيها- عاكسة لقيمة ومكانة المرأة الجزائرية، حيث استطاعت أن تحظى بشواطئ خاصة بها دون الرجال. وتبرر ذلك بالحاجة إلى "الأمان والراحة النفسية والابتعاد عن ظواهر التحرش الجنسي والاعتداءات اللفظية".

وترى دحماني أن علم الاجتماع ينظر إلى الظاهرة من زاوية الاحترام والعدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، واحترام مبدأ خصوصية المرأة، وتدعو السلطات إلى تشجيع المبادرة وتعميمها على مدن ساحلية أخرى بخلاف الجزائر العاصمة.

من جانبها تُوضّح الناشطة الجزائرية، فاطمة الزهراء بوصبع، أنّها لا ترى مانعاً في شاطئ نسوي يخصص لشريحة معينة من المجتمع، ما دام الأمر – في نظرها- لا يشكل اعتداءً على الحريات ولا سطواً على الفضاء العام ولا مخالفةً للقانون.

وتبرز بوصبع، وهي رئيسة تنظيم مدني يُعنى بنشر ثقافة التعايش والتسامح (المنظمة الجزائرية لترقية ثقافة السلم)، خلال مقابلة مع DW عربية، أنّ "اهتداء شريحة مجتمعية إلى طرح أفكار تدافع عن الحشمة والحياء، لا تعتبر تهديداً لتماسك النسيج المجتمعي والأسر الجزائرية، مع اشتراط أن تكون مثل هذه المبادرات الشبانية أو النسوية مضبوطة بأطر قانونية لحفظ النظام العام".

الجزائر: سمير بوترعة

  • WM 2010 - England - Algerien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    بدأ تطبيق مبادرة حضور العائلات في الملاعب، وستقوم السلطات بأعمال المراقبة من خلال الكاميرات وشاشات المراقبة للتدخل في حالات الطوارئ فقط.

  • Initiave gegen Gewalt in den Stadien Algerien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    مقتل هداف "الشبيبة القبائلية" دفع بالسلطات الجزائرية لفكرة استقطاب النساء للملاعب بهدف خفض مستوى العنف داخلها خلال مباريات كرة القدم وعودة الروح الرياضية إليها.

  • Albert Ebosse

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    لقي اللاعب الدولي الكاميروني ألبير إيبوسي مصرعه بعد تلقيه ضربة طائشة من مشاغبين رشقوا اللاعبين بالحجارة. وكان المحترف إيبوسي يلعب في صفوف نادي "شبيبة القبائل" الجزائري.

  • Gewalt in Stadien in Tunesien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    خلال السنوات الخمس الأخيرة لقي في الجزائر سبعة مشجعين مصرعهم، كما أصيب2717 شخصا بجروح من بينهم 1589 شرطيا، وتم تحطيم 557 سيارة.

  • Algerien Gewalt in Stadien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    تشهد ملاعب كرة القدم الجزائرية حالات عنف في أشكال متعددة، مثل الاعتداء بالسلاح الأبيض على اللاعبين أو أحداث العنف المتبادل بين المشجعين داخل الملعب وخارجه.

  • Initiave gegen Gewalt in den Stadien Algerien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    لقيت المبادرة الجديدة ترحيبا من طرف الأسر الجزائرية، كما أصبح النساء يدخلن الملاعب بدون مضايقات ويمكنهن قضاء وقت الفراغ هناك في أجواء رياضية .

  • Fußball WM 2014 Deutschland Algerien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    حالات العنف والشغب داخل الملاعب الجزائرية تسيء لصورة البلد خصوصاً وأن الفريق الوطني الجزائري أبهر العالم في مباريات كأس العالم بالبرازيل.

  • Algerien Gewalt in Stadien

    الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

    يرى البعض أن السبب وراء أعمال الشغب في الملاعب يعود إلى أن الملاعب تشكل المكان الذي يجد فيه الشباب حرية التعبير والتنفيس عن الذات، وبالتالي يجب العمل على تأطير تلك القوى بدل قمعها.

    الكاتب: ع.ع/


مختارات

الجنس اللطيف لمواجهة العنف في الملاعب الجزائرية

أمام تزايد حالات العنف والشغب داخل ملاعب كرة القدم، بدأت السلطات الجزائرية في تشجيع حضور الجنس اللطيف والعائلات للمباريات، للحد من أجواء العنف والشغب. (02.11.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كفى تحرشا  

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار