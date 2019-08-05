شاشة "ﭭار" وهمية!.. حكم يحتسب أغرب ركلة جزاء!

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في لقاء فريق "أولوايز ريدي" مع فريق "بوليفار" في دوري الدرجة الأولى للمحترفين في بوليفيا السبت الماضي، وقع التحام مع مشهد مثير للجدل داخل منطقة جزاء فريق بوليفار.

في البداية لم يطلق حكم المباراة راؤول أوروسكو صافرته لاحتساب خطأ غير أن مساعديه استدعوه إلى خط الجانب وتحدثوا معه ثم عاد الحكم إلى داخل الملعب ورسم بيديه في الهواء علامة المربع، في إشارة منه للاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "الـﭭار"، ثم أشار إلى نقطة الجزاء محتسبا ركلة جزاء لصالح أولوايز ريدي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرياضية الألماني "س ي د" وقع نقاش طويل بعد هذا القرار. وأضاع اللاعب وليام فيريرا ركلة الجزاء في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز فريق بوليفار 1- صفر.

لكن الطريف في الأمر هو أنه لم تكن هناك في الملعب شاشة يشاهد عليها الحكم الواقعة المثيرة للجدل قبل إصدار قراره. والأكثر طرافة وغرابة هو أن تقنية حكم الفيديو المساعد "الـﭭار" ليست مطبقة أساسا في الدوري البوليفي.

هناك نقطة أخرى غريبة أظهرتها كاميرات التلفزيون وهي أنه عند تسديد فيريرا ركلة الجزاء دخل معه لاعب من الفريق المنافس منطقة الجزاء في نفس الوقت وكان ذلك أمام حكم المباراة، وهي مسألة تتطلب إعادة تنفيذ ركلة الجزاء وفقا لقوانين الكرة.

صلاح شرارة