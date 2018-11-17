شاب ذكي ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

مطلع الأسبوع الحالي تعرضت سترة شاب في مدينة دوسلدورف، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا إلى السرقة. الشاب الألماني لم يتقبل سرقة سترته من صالون الحلاقة، الذي كان يتواجد فيه وقرر البحث عن قطعة الملابس هذه على أمل استعادتها مُجدداً، حسب ما أشار إليه موقع "دير فيستن" الألماني.

الشاب الذي وصفه موقع "دير فيستن" بـ"الذكي" زار في اليوم نفسه الذي سرقت فيه سترته منصة مبيعات على الانترنيت، وأخذ في البحث عن سترته المسروقة. وأضاف الموقع أنه لحسن حظ الشاب وضع السارق السترة للبيع بعد ساعات فقط من سرقتها.

وأشار موقع "إكسبريس" الألماني إلى أن الشاب نسق مع الشرطة من أجل الإيقاع بالسارق، حيث حدد الشاب موعداً مع السارق (19 عاماً) من أجل شراء السترة. وأضاف أن السارق قدم إلى المكان المتفق على أمل اتمام عملية البيع إلا أنه وجد الشرطة في انتظاره.

وتابع نفس المصدر أن السارق وجهت له الآن ضده شكاية، بعدما كان يُمني النفس في الحصول على مبلغ مالي من "الصفقة" التي تحولت إلى كابوس بالنسبة له.

ر.م/ع.ج.م