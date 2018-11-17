 شاب ذكي ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة! | عالم المنوعات | DW | 17.11.2018

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منوعات

شاب ذكي ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

بعدما تعرضت سترته للسرقة في صالون حلاقة لم يستسلم شاب ألماني لقدره وقرر البحث عنها بطريقة ذكية قد لا تخطر على بال الكثيرين. الشاب نجح في مراده بعدما نصب فخا للسارق، الذي وجد الشرطة في انتظاره. فكيف ذلك؟.

Symbolbild Taschendiebstahl (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

صورة رمزية.

مطلع الأسبوع الحالي تعرضت سترة شاب في مدينة دوسلدورف، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا إلى السرقة. الشاب الألماني لم يتقبل سرقة سترته من صالون الحلاقة، الذي كان يتواجد فيه وقرر البحث عن قطعة الملابس هذه على أمل استعادتها مُجدداً، حسب ما أشار إليه موقع "دير فيستن" الألماني.

مختارات

استغل لصوص في ألمانيا وجود جرافة في إحدى مناطق العمل واستخدموها لسرقة ماكينة صرف آلي للنقود. ترك اللصوص الجرافة مكانها ثم نقلوا الماكينة باستخدام سيارة نقل صغيرة. (10.07.2014)

لم يكتف بعض اللصوص في ألمانيا بسرقة محل للهواتف الحمولة، بل تسببوا أيضا في إغراق مركز للتسوق بحوالي 30 ألف لتر من الماء بعد إلحاقهم أضرارا بنظام إطفاء الحرائق، فيما لا تزال الشرطة تواصل عمليات البحث للقبض على الفاعلين. (13.11.2017)

الشاب الذي وصفه موقع "دير فيستن" بـ"الذكي" زار في اليوم نفسه الذي سرقت فيه سترته منصة مبيعات على الانترنيت، وأخذ في البحث عن سترته المسروقة. وأضاف الموقع أنه لحسن حظ الشاب وضع السارق السترة للبيع بعد ساعات فقط من سرقتها.

وأشار موقع "إكسبريس" الألماني إلى أن الشاب نسق مع الشرطة من أجل الإيقاع بالسارق، حيث حدد الشاب موعداً مع السارق (19 عاماً) من أجل شراء السترة. وأضاف أن السارق قدم إلى المكان المتفق على أمل اتمام عملية البيع إلا أنه وجد الشرطة في انتظاره.

وتابع نفس المصدر أن السارق وجهت له الآن ضده شكاية، بعدما كان يُمني النفس في الحصول على مبلغ مالي من "الصفقة" التي تحولت إلى كابوس بالنسبة له.

ر.م/ع.ج.م

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

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