شابة عشرينية تطلق سراح 200 بقرة وتهرب عارية!

ليس بسبب تأثير جنون البقر، بل لسبب آخر تماما. فقد دخلت شابة في العشرين من العمر إلى مزرعة للأبقار في ولاية تورنغن وأطلقت 200 بقرة إلى خارج المزرعة، وحين تكلم معها أحد العاملين في مزرعة إنتاج الحليب هددته بسكين ولاذت بالفرار، غير أنها هربت عارية تاركة خلفها أوراقها الثبوتية وملابسها.

الشرطة بقيت تبحث عن الشابة يومي الجمعة والسبت الماضيين، ليس فقط للقبض عليها، بل لإنقاذها بسبب انخفاض درجة الحرارة ليلاً في الحقول المحيطة. غير أن الشرطة تمكنت من الإمساك بالفتاة ظهيرة يوم السبت، بصحبة رجل في السادسة والثلاثين من العمر عند أحد معارفهما.

مشاهدة الفيديو 01:28 بث مباشر الآن 01:28 دقيقة شارك ألمانيا.. "ليدي غاغا" تفوز بمسابقة "أجمل بقرة حلوب" إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/32up3 ألمانيا.. "ليدي غاغا" تفوز بمسابقة "أجمل بقرة حلوب"

وبعد البحث اكتشفت الشرطة أن الفتاة الشابة كانت تحت تأثير المخدرات هي والرجل الذي بصحبتها.

كما تبين أن عددا كبيرا من الدجاج والأرانب والكلاب قد غادرت المزرعة أيضا، لكن أصحاب المزرعة تمكنوا من استرجاعها كلها، ما عدا كلب واحد مازال طليقاً وجاري البث عنه.

القصة انتهت من دون خسائر تذكر، بينما نقلت الفتاة إلى مصحة نفسية للعلاج خوفاً من أن تفعل شيئا مماثلاُ أو تؤذي نفسها.

ع.خ/ع.ج.م