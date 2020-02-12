 شابة سورية تنقل عبر DW تفاصيل من يوميات جحيم إدلب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

شابة سورية تنقل عبر DW تفاصيل من يوميات جحيم إدلب

قصف، إحباط ويأس هي مشاهد من يوميات ملايين المدنيين المحاصرين في محافظة إدلب السورية. منى البكور، واحدة من هؤلاء، الذي أصبح الخوف رفيقهم الدائم. منى تحاول نقل صورة عن الحياة داخل المدينة.

Syrien Mona Al-Bakkoor aus Idlib (Privat)

منى البكور، شابة سورية ترفض مغاردة مدينتها إدلب

تعيش حياتها في خوف دائم من القنابل والصواريخ، والحرب المستعرة. هي مشاهد من الحياة اليومية للشابة السورية، منى البكور، التي نقلتها لـDW عن طريق رسالة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، والتي كتبت فيها تقول "استهدافك بالقصف، يبقى مسألة حظ فقط". يوم الاثنين الماضي، منى وزوجها حرصا على البقاء في منزلهما في وسط محافظة إدلب السورية، حيث يسوء وضع سكانها يوماً بعد يوم. الصراع على البقاء في آخر معقل للمتمردين في سوريا، والذي يتواصل منذ تسعة أشهر، يزداد حدة يوما بعد يوم. إسقاط القنابل من قبل الجيش السوري وحلفائه الروس يحدث بشكل يومي. ومن الجنوب تتقدم القوات التركية، التي تقف إلى جانب الجهاديين المتشددين.

يعيش حوالي ثلاثة ملايين شخص في محافظة إدلب. ويقال إن حوالي 700 ألف فروا من المنطقة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، معظمهم في اتجاه تركيا، البلد المجاور الذي أغلق حدوده.

لم تحاول منى مغادرة إدلب. هي وزوجها يريدان البقاء بالمدينة، على الرغم مما قد يحدث. وتقول إنها قد اضطرت إلى تغيير مكان إقامتها أربع مرات في الأشهر العشر الماضية، أحياناً بسبب الضربات الجوية، وأحياناً أخرى لأنها ببساطة لم تعد قادرة على دفع الإيجار. إضافة إلى ذلك لم تعد لها القدرة على الفرار مرة أخرى، وتقول: "علاوة على ذلك، لم يعد هناك مكان آمن بالفعل".

Syrien | syrische Truppen in al-Eis (Getty Images/AFP)

الجيش السوري يتقدم نحو محافظة إدلب السورية

رسائل عن الحرب

منى شابة جذابة، لكنها تبدو نحيفة وهزيلة الجسم. ويمكن ملاحظة ذلك من الصور ومقاطع الفيديو الحالية التي أرسلتها إلى DW. وتقول الفتاة السورية إنها فقدت 15 كيلوغراماً من وزنها بسبب التوتر والخوف الدائم من الحرب. صورة أخرى قديمة، قبل الهجمات الحالية، تظهر فيها فتاة مراهقة جميلة تضع غطاء رأس ملون وحقيبة يد، وتنظر بخجل إلى الكاميرا.

ولدت منى في مدينة الطبقة بالقرب من الرقة. عندما سيطرت الدولة الإسلامية على مسقط رأسها في أغسطس/ آب عام 2014 بعد أسابيع من القتال مع الجيش السوري، فرت منى مع والديها وخمسة من إخوتها. وتعرض المنزل بالقرب من محافظة إدلب، حيث عاشت العائلة في البداية، للقصف الدمار الكامل فيما بعد خلال الغارات الجوية. منذ أيام كتبت منى أكثر من مائة رسالة على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" عن قصتها وحياتها. وترفق تدويناتها بالصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وتسجيلات عبر البث الحي. هذه الأمور كلها تعطي صورة عن المكان الذي تتواجد فيه، غير أنها لا تكشف بوضوح عن الصورة الحقيقية لحياتها اليومية هناك، والتي لا تستحق ان يطلق عليها صفة الحياة.

حب الحياة وسط الدمار

منى تحب الموسيقى الغربية، وهي تحب المطربة الإنجليزية، أديل و مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش. كما تعشق أيضًا مشاهدة الأفلام. "بغض النظر عما إذا كانت أمريكية أو ألمانية أو كورية أو إسبانية، أجد أن كل شيء مثير للاهتمام." درست الشابة السورية الأدب العربي وتحلم بالعمل في الصحافة. تحب الكتابة وتدير مدونة عن حقوق المرأة، كما أنها مراسلة مستقلة لمحطة الإذاعة السورية وطن إف إم، التي تبث الآن من تركيا. "الآن أنا أنقل فقط الأخبار عن الموت والحزن. ولم أكن أرغب أبداً في ذلك".

إضافة إلى ذلك، تعمل منى في منظمة Start Point غير الحكومية، ومقرها السويد والتي تعمل لصالح ضحايا جرائم حقوق الإنسان في سوريا. وبالمال الذي تجنيه من عملها، تساعد منى أسرتها، مما يمنحها الكثير من القوة. "لا أحد غيري له وظيفة في أسرتي"، كما تقول. كما أن هناك سبب آخر هو أن العمل شيء مهم بالنسبة لها، لأنه يمنح معنى لحياتها المليئة بالفراغ. وعن ذلك تقول:" "لا أستطيع العيش بدون وظيفتي". في رحلة خطيرة، تستقل منى البكور، كل يوم الحافلة المتجهة إلى كفر تخاريم، على بعد حوالي 30 كيلومتراً، وتصل المكتب، حيث تعمل مع ثلاثة من زملائها. ومساء الاثنين الماضي كتبت الشابة على "واتس آب" تقول :"مساء اليوم تعرض الشارع بالقرب من عملها للقصف الجوي".

الشابة السورية منى البكور وزوجها

اضطرت منى وزوجها تغيير مكان إقامتهما أربع مرات من قبل

تقول منى أنها تشعر دائماً بالخوف، عند مغادرة المنزل "يمكن أن يحدث شيء ما في أي وقت وبشكل مفاجئ"، وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حدثت مئات الغارات الجوية، بعضها كان قريب جداً من أماكن تواجد الشابة السورية. "لكن ما الخيار الذي أمتلكه أمامي؟ علي أن أتعايش مع هذا الخوف".

وتقول منى أن الحياة اليومية تستمر حتى مع الحرب، وهي مستمرة في ظله منذ تسع سنوات. وعن ذلك قالت الشابة السورية: "بعض المتاجر مغلقة. وكثير من الناس خارج إدلب. لكن الأشياء الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء لا تزال متاحة وعائلتي لديها ما يكفي من الطعام والشراب".

قنابل مع ساعات الصباح الأولى

"كان ذلك منذ عشر دقائق وعلى بعد كيلومتر واحد من هنا. أشعر أنني وحيدة تماماً. لقد استهدف القصف سوقاً مليئاً بالناس. إنها كارثة."هذه الرسالة أرسلتها منى مع مقطع فيديو قصير، قام أحد الأصدقاء بتسجيله وإرساله لها، كما تقول لـ DW. ولا يمكن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

يمكن رؤية عمود كثيف من الدخان فوق أسطح إدلب. وأفاد الموقع الإنجليزي لقناة العربية الإخبارية ومصادر أخرى في وقت لاحق أن 12 مدنياً على الأقل قُتلوا في الغارة الجوية. منى أرسلت أيضاً تسجيلاً صوتياً، يتضمن أصوات صفارات الإنذار، والتي ظلت مستمرة، كما قالت.

نزوح سكان مدينة إدلب

تقدم الجيش السوري ونزوح المدنيين من إدلب

"عندما يتم قصف إدلب، تصبح المدينة مهجورة. لا أحد يخرج إلى الشوارع حتى ينتهي القصف". ثم تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، على الأقل قدر الإمكان. وبعد اليوم الموالي ذهبت منى إلى المكان الذي حدث فيه القصف وصورت المشهد الذي رأته هناك: "أنقاض تكدست على جانب الطريق، وألواح النوافذ المكسورة واقعة على الأرض. الأدلة الوحيدة الواضحة على القصف المدمر".

المتمردون في المدينة

الوضع في مدينة إدلب السورية يصبح أكثر تدهوراً، بعدما أعلن الجيش السوري عن مكاسبه على الأرض في الأيام الأخيرة. ووفقا لتقارير إعلامية، أرسلت تركيا، من ناحية أخرى المئات من القوات العسكرية بالدبابات والمدفعية إلى المنطقة في الأسبوعين الماضيين. لكن منى شخصياَ لم تلاحظ أي شيء من هذا، كما كتبت في رسالتها، هم "ليسوا في المدينة بعد". من ناحية أخرى تتواجد المجموعات الجهادية أبرزها هيئة تحرير الشام "البعض يتواجدون داخل المدينة، وبعضهم يحرسون الحواجز التي أقيمت عند مدخل المدينة. والبعض الآخر يقاتلون ضد قوات الأسد". كما رأت منى مقاتلين أجانب في إدلب - لكنها لم تعرف ما إذا كان هناك ألمان بينهم.

الوقوع بيد الجيش السوري هو أكثر ما تخشى منه منى "خوفي الأكبر هو الوقوع بيد قوات الأسد والتعرض للاغتصاب أو الذبح ". وتضيف منى أن خوفها ليس من الموت: "عندما أموت، لن أشعر بأي شيء بعد ذلك".

استير فيلدن بالتعاون مع لوكا مورل/ إ.م

  • Anschlag Idlib Syrien (AP)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أهمية استراتيجية

    تعتبر محافظة إدلب في شمال غربي سوريا آخر المعاقل الرئيسية لفصائل المعارضة، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فهي من جهة محاذية لتركيا الداعمة للمعارضة، ولمحافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية. كما أن مدينة إدلب (مركز المحافظة) لا تبعد عن طريق حلب - دمشق الدولي سوى 20 كليومتراً.

  • Olivenbaum (Colourbox)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    إدلب الخضراء

    قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا كان غالبية سكان إدلب يعتمدون على الزراعة وخصوصاً الزيتون والقطن والقمح. وبسبب اشتهارها بزراعة الزيتون فقد كان يطلق عليها "إدلب الخضراء". كما أنها كانت سوقاً تجارياً واسعاً للمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى كونها أحد مراكز صناعة الصابون في سوريا.

  • Syrien Bürgerkrieg Museum in Idlib (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أرض مملكة إيبلا

    وتعرف محافظة إدلب بكثرة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تعود لحقب تاريخية قديمة، ومن أبرزها مدينة إيبلا الأثرية، إحدى أقدم الممالك في سوريا قبل الميلاد. قبل اندلاع النزاع في 2011، كان متحف إدلب يتميز باحتوائه على مجموعة قيمة من الرقم المسمارية، التي تروي عبر نصوص سياسية وأدبية تاريخ مملكة إيبلا. إلا أن المتحف الذي أُعيد افتتاحه هذا الشهر، لم يسلم خلال سنوات الحرب من القصف وأعمال السرقة والنهب.

  • Syrien Demonstration gegen Präsident Bashar Al-Assad in Idlib (dapd)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    معقل للمعارضة

    انضمت محافظة إدلب سريعاً إلى ركب الاحتجاجات على النظام السوري التي اندلعت في آذار/ مارس 2011، والتي تحولت لاحقاً الى نزاع مسلح تعددت أطرافه. وفي آذار/ مارس 2015 سيطر "جيش الفتح"، وهو تحالف يضم فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

  • Syrien Al-Nusra-Front Twitter-Bild Kämpfer in Idlib (picture-alliance/AP Photo/Nusra Front on Twitter)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    اقتتال داخليّ

    بعد اقتتال داخلي بين الفصائل المتعددة في 2017، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مقابل تواجد محدود لفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي. وفي 18 شباط/ فبراير 2018، أعلنت الحركتان المذكورتان اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" لتخوضا مجدداً معارك مع جهاديي هيئة تحرير الشام.

  • Syrien Russische Luftangriffe (picture-alliance/AA/M. Khder)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    مليونان ونصف المليون

    ومنذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، وطوال سنوات، شكلت محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديين جهاديين فيها بشكل دوريّ. ويعيش في إدلب حالياً نحو 2,3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون نزحوا من مناطق أخرى، مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح ولا سيما من الغوطة الشرقية التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (Reuters/A. Abdullah)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    هجمات كيميائية

    منذ 2014 تعرضت إدلب إلى عدة هجمات كيميائية، فبعد تأكيد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن قوات النظام استخدمت الغازات السامة في كل من بلدة تلمنس (21 نيسان/ ابريل 2014) وبلدتي سرمين وقميناس (آذار/ مارس 2015)، تعرضت مدينة خان شيخون لهجوم كيميائي في 2017، أدوى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 30 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بشن الهجوم، رغم نفي الأخير.

  • Syrien Angriff von Assads Truppen in Mashad, Aleppo (picture-alliance/AA/M. Sultan)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تصعيد في منطقة "خفض التصعيد"

    تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق في إدلب في أيلول/ سبتمبر الماضي. لكنها تعرضت نهاية 2017 لهجوم عسكري تمكنت خلاله قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

  • Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    الأسد: هدفنا الآن إدلب

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد في 26 تموز/ يوليو الماضي أن "هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد". وفي 9 آب/ أغسطس الجاري قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع في إدلب قالت بأنها لفصائل معارضة وجهاديين وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام.

  • Syrien neue Gefechte trotz Waffenruhe (Reuters/K. Ashawi)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تحذيرات من "حمّام دم"

    ودعت الأمم المتحدة إلى التوصل إلى "اتفاقات" لتفادي "حمام دم" في إدلب، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديمستوريا قد قال في أيار/ مايو إنه في حال تكرار سيناريو الغوطة في إدلب فإن حجم الدمار وأعداد الضحايا قد تكون أكبر بست مرات، مشيراً إلى نصف الناس الذين يعيشون في إدلب، البالغ عددهم 2,3 مليون شخص، نازحون و"ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه".

  • Syrien / Russischer Luftangriff (Reuters)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تمهيد للهجوم؟

    وبعد أن اتهمت روسيا فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل بهجوم كيميائي في إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا، أبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب، خصوصاً بعد أن عززت روسيا من وجودها العسكري قبالة السواحل السورية، فهل سيتكرر سيناريو الغوطة في إدلب؟ محيي الدين حسين


مختارات

النظام يتقدم في إدلب ويفقد مروحية ثانية خلال ثلاثة أيام

بعد أيام من سقوط مروحية تابعة لقوات النظام السوري في إدلب، سقطت مروحية أخرى وقتل طياران على متنها، بينما تواصل قوات النظام تقدمها هناك. هذا في وقت يواجه اللاجئون الموت متجمدين من شدة البرد خصوصاً في عرسال اللبنانية. (14.02.2020)  

رغم تحذيرات أردوغان.. النظام السوري يدخل مدينة سراقب

بعد سيطرتها على أكثر من بلدة وقرية دخلت قوات النظام السوري مدينة سراقب الاستراتيجية التي تشكل نقطة التقاء لطريقين دوليين. وحذرت ثماني منظمات إغاثة دولية من "كارثة إنسانية" مع نزوح أكثر من نصف مليون إنسان. (05.02.2020)  

من جديد.. مقتل جنود أتراك في قصف سوري في إدلب وأنقرة ترد

في قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، قتل خمسة جنود أتراك وأصيب مثلهم. وقامت تركيا بالرد، لتزداد الخشية من أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في إدلب. (10.02.2020)  

إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

ترتفع الأصوات الدولية التي تحذّر النظام السوري من إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب، مع سعي النظام للسيطرة على المعقل الرئيسيّ لفصائل المعارضة. فما هي الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لإدلب؟ (06.09.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bild-Kombo Recep Tayyip Erdogan Vladimir Putin Bashar Assad

الأسد فوق خط رفيع ـ حسابات الربح والخسارة في الهجوم على إدلب 12.02.2020

بقراره شن هجوم نهائي لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، يتحرك الرئيس السوري بشار الأسد فوق خيط رفيع، بين مخاطر رد الفعل الانتقامي من جانب جارته تركيا، من ناحية، ومكاسب استكمال السيطرة على كامل التراب الوطني لبلاده.

Syrien Idlib Angriffe auf syrisches Rebellengebiet

المرصد: مقتل مدنيين في غارات "سورية وروسية" على إدلب 02.02.2020

يتواصل القصف الجوي على عدة مناطق في شمال غرب سوريا حيث قتل مدنيون جراء غارات سورية وروسية، فيما يزداد لهيب المواجهات على محاور عدة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي وكذلك في ريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib

قتلى في قصف جوي يستهدف سوقا شعبية في محافظة إدلب 02.12.2019

فيما ارتفعت حصيلة قتلى المعارك في جنوب شرق إدلب إلى حوالي مائة قتيل خلال الـ 48 ساعة الماضية، أفادت مصادر حقوقية بمقتل مدنيين جراء قصف النظام لسوق شعبية بمعرة النعمان وكذلك جراء قصف مدفعي تركي في مدينة تل رفعت بريف حلب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  