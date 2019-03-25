 شابة أمريكية تدفع حياتها ثمناً لحبها لكلبيّها | عالم المنوعات | DW | 25.03.2019

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منوعات

شابة أمريكية تدفع حياتها ثمناً لحبها لكلبيّها

أرادت شابة من ولاية تكساس الأمريكية زيارة كلبيّها البيتبول في إحدى عيادات الحيوانات وملاعبتهما، لكنها لم تعلم أنها ستدفع حياتها ثمناً لذلك، إذ قاما بمهاجمتها ونهش جسدها.

Pitbull in Hamburger Tierheim (picture-alliance/dpa/R. Rick)

عُرف عن الشابة الأمريكية جوانا فيلافان (33 عاماً) من ولاية تكساس الأمريكية حبها للحيوانات، كما تنقل صحيفة "ميرور" البريطانية. وكانت قد اقتنت كلبين من كلاب القتال البيتبول. لكن اقتنائها للكلبين كان سبباً في مقتل الشابة الأمريكية.

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية أن فيلافان كانت مُجبرة على إيداع كلبيها في إحدى عيادات الحيوانات لوضعهما في الحجر بعد أن هربا من حديقة منزل صاحبتهما ومهاجمة أحد المارة. ويبدو أن الشابة الأمريكية اشتاقت لرؤية الكلبين المقاتلين وقررت زيارتهما يوم السبت الماضي للاطمئنان عليهما وملاعبتهما.

لكن ومن دون سابق إنذار تحول الأمر إلى لعبة دموية مميتة، إذ بدأ الكلبان المحجوزان في المنطقة الخارجية من العيادة بعض صاحبتهما ومهاجمتها. وعند حضور الشرطة لم تتمكن من إبعاد الكلبيّن عن جسد فيلافان الممزق الذي كان ينزف بشدة. واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار عليهما من أجل الوصول إلى فيلافان.

وعلى الرغم من نقل الضحية إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها البليغة في مستشفى بارك لاند. وتحقق الشرطة الآن في الأسباب التي حولت الكلبيّن المرحيّن فجأة إلى عدوانييّن قاتليّن.

ع.غ/ هـ.د

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