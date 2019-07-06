 ″سي ووتش″ تسعى لتقاسم التبرعات مع منظمات إنقاذ أخرى | أخبار | DW | 09.07.2019

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أخبار

"سي ووتش" تسعى لتقاسم التبرعات مع منظمات إنقاذ أخرى

تبرعات وصلت لمليون يورو تمكنت منظمة "سي وتش" من جمعها خلال أيام قليلة. منظمة الإنقاذ غير الحكومية الألمانية ترغب في تقاسم هذه المبالغ مع فرق إنقاذ أخرى، فيما يناقش الاتحاد الأوروبي قضية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد.

Italien, Syrakus: Flüchtlingsschiff «Sea Watch» vor Küste von Sizilien (picture-alliance/dpa/S. Cavalli)

أثارت قضية  القبطانة الألمانية كارولا راكيته النقاش ثانية حول سياسة الاتحاد الأوروبية المتعلقة بقضية اللجوء الهجرة، ليس ذلك فحسب، بل إن قضية راكيته حظيت بقدر لا غير مسبوق من التضامن من قبل الكثير من الأوروبيين. التضامن جاء على شكل مظاهرات في عدة مدن ألمانية وفرنسية. فضلا عن حملات التبرع التي نجحت، خلال فترة قصيرة جدا، في جمع مبالغ مالية هائلة.

والآن تسعى منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" منح جزء من التبرعات التي تم جمعها لقائد سفينتها، كارولا راكيته، لمنظمات أخرى تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.  وهو ما أكده المتحدث باسم المنظمة روبن نويغيباور. ففي حديثه  لوكالة الأنباء الألمانية قال نويغيباور : "لقد تم تشكيل لجنة (لتوزيع التبرعات)، لأننا نريد استخدام الأموال بشكل فعال قدر الإمكان، ليس فقط لمنظمتنا، بل نريد أن نرى معاً أين هناك حاجة ماسة إليه".

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن منظمات الإغاثة وشبكة "زي بروكه" التي تكرس جهودها لإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر، مضيفاً أنه سيتم تخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف محاكمة راكيته.

وكان إعلاميان ألمانيان معروفان قد أطلقا حملة تبرعات لقائدة سفينة "سي ووتش3"، كارولا راكيته، بعد أن ألقت السلطات الإيطالية القبض عليها في (29 يونيو / حزيران 2019)  ووصلت التبرعات إلى حوالي مليون يورو في غضون أيام.

ورغم إطلاق سراح راكيته (31 عاماً)  ورفع الإقامة الجبرية عنها ، إلا أنها لا زالت تخضع للتحقيق في إيطاليا. فالقبطانة الألمانية تواجه عدة  اتهامات تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية ومقاومة أوامر مسؤولين عموميين ومن سفينة عسكرية.

 

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القبطانة كارولا راكيته

 

آلية جديدة لتوزيع المهاجرين!

لم تمنع.الحكومة الإيطالية سفينة الإنقاذ "سي تش " فقط من دخول موانئها. بل حتى منظمة "سي آ" أيضا. لتتوجه سفينة الإنقاذ التابعة لها وتحمل اسم "آلان كردي" إلى شواطئ مالطا في نهاية الأسوبع الماضي. الحكومة الألمانية أعلنت عن استعدادها  استقبال المهاجرين على سفينة "آلان كردي"، لكن في الوقت ذاته لا تتوقع برلين أن يتم توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.  مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية الألماني، يرى أن الحل الملائم سيكون بتشكيل مجموعة تضم الدول الراغبة في استقبال المهاجرين.

من جانب آخر، طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، بوضع آلية مؤقتة لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" قال أفراموبولوس إن "تحديات الهجرة لا يمكن أن تكون مسؤولية إيطاليا ومالطا فقط لأن هذه الدول تقع على البحر الأبيض المتوسط". وأضاف أفراموبولوس "لحين أن تصبح القواعد الجديدة المعدلة بشأن توزيع اللاجئين وفقا لما يسمى بنظام دبلن حقيقة، أطالب كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإسراع عملها والتوصل إلى اتفاقيات مؤقتة للتعامل مع اللاجئين عقب مغادرتهم سفن الإنقاذ".

 وأشار أفراموبولوس إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى للتوصل إلى حلول لحالات فردية بين الدول الأعضاء، مثلما تعاملت مؤخرا مع حالة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" ، مضيفا أنه يتعين تجنب تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل، وهو ما يتطلب تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى للحيلولة دون مخاطرة الأفراد بأرواحهم خلال الفرار، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى أوروبا بالطرق الشرعية إذا كانوا بحاجة إلى الحماية.

 

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

مطالبات بحل طارئ لإنقاذ حياة المهاجرين في ليبيا

وطالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية بمزيد من الاهتمام باللاجئين في ليبيا. وقال ممثل فرع المنظمة في ألمانيا، دومينيك بارتش، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء 09(تموز/ يوليو 2019) : "نطالب الحكومات الأوروبية باستغلال كافة علاقاتها السياسية مع الحكومة الليبية في تحسين أوضاع الأفراد داخل مخيمات الاحتجاز"، موضحا أن الهدف يتعين أن يكون إطلاق سراح كافة هؤلاء الأفراد من المخيمات. وذكر بارتش أنه يتعين إخراج هؤلاء اللاجئين من ليبيا "كحل طارئ منقذ للحياة"، مضيفا أن المفوضية ترحب في هذا الإطار بمقترح وزير التنمية الألماني غيرد مولر بإنقاذ اللاجئين من ليبيا مباشرة.

وكانت تقارير أكدت تزايد سوء أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية. إذ تحدثت التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب، وتسبب هجوم على مركز الاحتجاز المهاجرين في تاجوارء الليبية في مقتل نحو 53 مهاجرا.

م.ع. ح/ ( د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)

 

مختارات

ألمان سبقوا "منقذة اللاجئين" كارولا راكيته ودفعوا ثمن عملهم الإنساني

ضجة كبيرة أثارتها قبطانة سفينة (سي ووتش 3) كارولا راكته بإرساءها سفينتها عنوة في الموانئ الإيطالية وإنزال 40 مهاجراً أنقذتهم من الغرق. لكنها لم تكن أول من قام بعمل مماثل بل سبقها آخرون. فمن هم؟ (08.07.2019)  

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تظاهر أكثر من ثلاثين ألف شخص في نحو مائة مدينة ألمانية تضامنا مع منظمات إنقاذ المهاجرين. وكانت قبطانة سفينة "سي ووتش 3" حاضرة بقوة في هذه المظاهرات من خلال رسائل صوتية. فيما أكد سالفيني رفضه لفتح موانئ بلاده أمام السفن. (06.07.2019)  

برلين تقترح مخرجا لإنهاء مأساة المهاجرين في المتوسط

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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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القبطانة كارولا راكيته  

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