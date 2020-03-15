 سيناريو مخيف عن فيروس كورونا في مصر حسب دراسة كندية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.03.2020

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سياسة واقتصاد

سيناريو مخيف عن فيروس كورونا في مصر حسب دراسة كندية

أرقام عالية ظهرت في دراسة لثلاثة خبراء كنديين حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر. DW حاورت أحد هؤلاء الخبراء، في وقت ارتفعت فيه الانتقادات في مصر ضد هذه الدراسة مشككة في صدقيتها.

مشهد من القاهرة يوم 8 آذار/ مارس 2020 ويظهر فيه شخص بين الجموع وهو يرتدي كمامة

اعتبر اسحاق بوغوش وهو طبيب كندي، أنّ من المرجح أن تكون حالات كورونا في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن مصر، وحتى مع التقديرات الضئيلة قد تكون مصدراً لتصدير الفيروس

حملت دراسة كندية أنباءً مثيرة للجدل فيما يتعلّق بفيروس كورونا المستجد في مصر، إذ قال أصحابها إنهم يتوقعون أن الحالات المصابة قد وصلت في المعدل إلى 19,310 حالة، بتوقعات بين حد أدنى هو 6,270 حالة وحد أعلى هو 45,070 حالة، في وقت أكدت فيه وزارة الصحة المصرية أن الحالات لا تتجاوز 126 حالة، وفق آخر حصيلة رسمية.

الدراسة نشرها إسحاق بوغوش على حسابه في تويتر، وهو طبيب ومتخصص في الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن الدراسة جاءت بتعاون مع أشليي تويتي، وديفيد فيسمان، مُحاضران في شعبة الأوبئة، وكلهم من جامعة تورنتو في كندا. وقد اعتمدت الدراسة على عدة أرقام من بينها أن 14 سائحاً أجنبياً مصاباً بالفيروس، غادروا مصر في الأسابيع الماضية.

وتحدث بوكوش عن أنه من المرجح أن تكون الحالات في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن مصر، وحتى مع التقديرات الضئيلة، "قد تكون مصدراً لتصدير الفيروس، بشكل لم يتم أخذه بعين الاعتبار من لدن العديد من مبادرات الصحة العالمية".

وجواباً على سبب اختيار مصر لهذا البحث، رد بوغوش على سؤال لـDW عربية عبر البريد الإلكتروني، إن حالات مصابة بالفيروس وصلت إلى كندا قادمة من مصر، في وقت لم تكن فيه مصر على أيّ لائحة دولية لمناطق السفر التي يوجد فيها انتشار كبير للفيروس، مبرزا أنه من الناحية النظرية، فأيّ منطقة تصدر حالات مصابة بالفيروس عبر الرحلات الجوية، تحتوي على حالات أكثر فوق ترابها.

ويتابع بوغوش في تصريحاته أن إضافة لما يزيد عن 95 حالة مصابة بالفيروس جاءت من مصر، فإن هناك حالتي وفاة في البلاد، واحدة وقعت بفاصلة تزيد عن 300 كيلومترا عن نهر النيل حيث تم تأكيد وقوع الإصابات الأولى، وهو ما دفع أصحاب الدراسة إلى التأكد أن الحالات في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، مبرزاً أنه سيكون تحديا كبيراً الإعلان أولا بأول عن الحالات نظراً لعدد السكان الكبير في مصر، وكذلك لأنّ أغلب الحالات ستصاب بأعراض معتدلة.

وحول الأرقام المشار إليها، أوضح الطبيب ذاته أن الحالات حالياً في حدود 6 آلاف حالة داخل مصر، وبالتالي ليس الحدود العليا التي وردت في الدراسة. وكان بوغوش قد أبرز في البحث أن تحسين المراقبة وتقوية الخطط الصحية من تسهيل إدارة التعامل مع الفيروس.

مختارات

انتقادات للدراسة

بعد تداول هذه الأرقام، انتقد الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء فيها، محمد أبو الغيط، طبيب وصحفي مصري معروف، إن الدكتور الكندي لم يستطع نشر بحثه في أيّ منصة تستطيع توثيق البحوث، لذلك نشره في تويتر، وهو ما يجعل منشوره مجرد "رأي" قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئاً وليس "علماً". وأضاف أبو الغيط في تدوينة على حسابه أن الطبيب يقوم فقط بترجيحات متضاربة، وأن حديثه عن أن الإصابات أكثر من الحالات المعلنة أمر عادي تماماً ويحدث في العالم ككل لصعوبة إجراء تحليل لجميع السكان، حتى منها بريطانيا والصين.

وتابع أبو الغيط أنه إذا حدث "انفجار" في الإصابات، فلن يكون بمقدور السلطات المصرية إخفاءه، وأن الانفجار لم يظهر في مصر لأنه لم يحدث، والنموذج من الصين وإيران، اللذان لم تنجح محاولاتهما لإخفاء الفيروس رغم أنهما دولتان مغلقتان أكثر من مصر. قبل أن يشير إلى أن ما يدعم عدم وجود انفجار للفيروس في مصر هي التحاليل التي أجرتها الكويت لكل المصريين الذين سافروا إليها مؤخراً، وأثبتت أنه لا توجد أيّ حالة من بين 2500 فحص.

كما نقلت صحيفة الغارديان، في تقرير عن البحث الكندي ذاته، عن جراح من مدينة الأقصر قوله: "لا نرى حالات لأشخاص يأتون إلى المستشفيات وهو حاملون للأعراض. الأمر لا يشبه أبداً الصين، حيث سقط الناس في الشوارع"، مضيفاً أنه يثق تماما بالأرقام الرسمية ويجدها ذات مصداقية، رغم أن "مشاركة الأرقام له تبعات سياسية لأن ما يجري مرتبط بمداخيل مصر من المجال السياحي".

وكان بوغوش، الطبيب الكندي، قد كتب في تدوينة سابقة أن موقعاً للدراسات الموثقة رفض نشر البحث، لذلك قام بنشره على تويتر، مبرزاً كذلك أن المعطيات تم إرسالها إلى موقع الصحة العالمية، قبل أن يؤكد في تدوينة حديثة أن المقال تم قبوله في منصة موثقة للبحوث العلمية، هي The Lancet Infectious Diseases، وأن منهجية البحث تم العمل بها سابقاً عام 2009 إبان انتشار فيروس إتش 1 إن 1، وكذلك بالنسبة لبلدان أخرى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا في الوقت الحالي، على غرار إيران وإيطاليا. وجواباً على ردود الفعل حول هذه الدراسة، قال بوغوش لـDW  عربية: "أتفهم أن العديد من الناس مستاؤون من هذه الدراسة، لكن أتمنى أن يدرك الناس أنها ليست لأغراض سياسية، بل لأغراض تهم الصحة العامة"، مضيفا أن معدل الفتوة بين المجتمع المصري عالٍ جداً، فـ50 بالمئة من الشعب تحت سن 25 عاماً، وهو "أمر إيجابي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي لا يتسبب إلّا بأعراض معتدلة لدى الفئات الشابة مقارنة بالمسنين، ومن المحتمل أن الكثير من الحالات في مصر لن يتم معرفتها لأن أصحابها لن يمرضوا بشكل يوجب عليهم العلاج الطبي". 

كيف بدأ الفيروس في مصر؟

كانت بعض الدول قد أشارت نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى إصابة بعض السياح بالفيروس عند وجودهم في مصر، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أن البلد كان في تلك الفترة خالياً تماماً من الإصابات. قبل أن تعلن في الخامس من مارس/ آذار عن أول إصابة مؤكدة لمصري عائد من الخارج، يوم الثامن الشهر ذاته عن وفاة ألماني بسبب الفيروس.

وحسب أرقام نقلتها الغارديان، فإن 97 سائحاً أجنبياً على الأقل زاروا مصر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، أظهروا أعراضاً للفيروس أو أكد الفحص إصابتهم به عندما وصلوا إلى بلدانهم، ومعظمهم قضوا بعض الوقت في سفينة على النيل، يُعتقد أنها السبب في نشر الفيروس في مدينة الأقصر، إذ أكدت السلطات المصرية يوم الثامن مارس/آذار عن اكتشاف 45 حالة في السفينة، 12 منها بين العاملين على سطحها، و33 للسياح الأجانب، من أصل 171 شخصاً كانوا على السفينة.

اسماعيل عزام

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

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    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

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  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

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