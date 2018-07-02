 سيناريوهات مستقبل حكومة ميركل ومصير البافاري زيهوفر | سياسة واقتصاد | DW | 02.07.2018

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سياسة واقتصاد

سيناريوهات مستقبل حكومة ميركل ومصير البافاري زيهوفر

هل يخرج "البافاري" أم يمدد؟ سؤال لا يتعلق بكرة القدم بل بمستقبل الحكومة الألمانية، فبعد الاستقالة غير الكاملة لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ليلة أمس يطرح السؤال: ما مستقبل زيهوفر؟ وما مستقبل الائتلاف الحاكم؟

Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

بشكل مفاجئ أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر استقالته من منصبيه احتجاجاً على سياسة ميركل في ملف الهجرة، ثم جمدها في إنتظار محادثات جديدة مع ميركل. خطوة أتت بعد خلاف حول ملف الهجرة تصاعد في الأسابيع الأخيرة حتى بات يهدد مستقبل الحكومة الألمانية. البعض يرى في تصرف زيهوفر تخبطاً غير مخطط له، ووصفه آخرون بالتكتيكي. أصداء الاستقالة غير الكاملة طالت السياسة والصحافة. فالحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعلن تأييده للحل الأوروبي لمسأله الهجرة، وهي مقاربة ميركل التي لا تعجب زيهوفر، وانتقد قياديون في الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي ما فعله زيهوفر، واصفين الخطوة بـ "اللا مسؤولة" أو بأنها تتلاعب بمصير ألمانيا. 

ما بين "التمديد" و"النهاية"

الاستقالة المترددة لهورست زيهوفر تركت أصداء لم تخل من السخرية في العديد من الصحف الألمانية. صحيفة تاتس واسعة الانتشار وذات التوجه الليبرالي اليساري استعارت تشبيهاً من وحي المونديال، عنونت فيه كاتبة المقال "تمديد المسيحي الديمقراطي ضد المسيحي الاجتماعي" في إشارة إلى تمديد المبارزة السياسية بين الحزبين الشقيقين، بعد إعطاء هورست زيهوفر المستشارة ميركل وحزبها ثلاثة أيام إضافية قبل أن يعيد الكرة ويعلن استقالته مجدداً. المقال لم ير في خطوة زيهوفر إلا تصعيداً للمشكلة وتعميقاً للخلاف بين الحزبين الشقيقين.

شبيغل أونلاين نشرت مقالاً عنوانه "النهاية" رأى فيه الكاتب أن ما أقدم عليه زيهوفر سيمهد لنهايته السياسية، خاصة وأن حزب المستشارة، المسيحي الديمقراطي، بين بكل وضوح أنه لن يخضع لأي نوع من الابتزاز من طرف حليفه التقليدي، وخلص الكاتب إلى نتيجة مفادها أن زيهوفر "إذا تراجع عن استقالته وبقي في منصبه، فستذهب مصداقيته أدراج الرياح، وإذا أصر عليها واستقال، فالنتيجة مشابهة".

الخلاف بين زيهوفر وميركل بات يهدد التحالف المسيحي الذي حافظ على متانته لنحو سبعين عاماً

تمديد للأزمة أم "ضحية في سبيل المصداقية"؟

بعيداً عن الاستعارات والتشبيهات نشرت صحيفة فوكوس أونلاين مقالاً استعرضت فيها السيناريوهات المحتملة لمستقبل زيهوفر والائتلاف الحكومي بعد ليلة أمس، ورأيت فوكس بناء على تحليلها ثلاثة سيناريوهات فقط:

السيناريو الأول ليس إلا تمديداً للأزمة، فمنذ أسابيع تتزايد حدة الخلاف بين طرفي التحالف المسيحي، والسبب الأساسي هو إصرار زيهوفر على إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية إذا ما كانوا مسجلين في دولة أوروبية أخرى. الآن، وبعد إعلان زيهوفر استقالته ومن ثم رجوعه عنها، قد يكون أحد السيناريوهات المحتملة لمستقبله هو بقاؤه بالفعل في منصبه وبقاء الخلاف على حاله، بل وتصعيده، مع احتمال أن يفضي الخلاف في نهاية المطاف إلى قيام المستشارة بإعفائه من منصبه.

في أوج أزمة اللجوء كانت ولاية بافاريا المدخل الأساسي للمهاجرين وطالبي اللجوء في ألمانيا ما وضع أعباء كبيرة على هذه الولاية الألمانية المحافظة

السيناريو الثاني الذي طرحته فوكوس أونلاين هو استقالة زيهوفر الفعلية، وهو ما وصفته الصحيفة بأن يصبح زيهوفر "ضحية (شهيد) المصداقية". استقالة زيهوفر الطوعية لن تؤدي بالضروري إلى انهيار الائتلاف الموسع المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي، وإنما ستتطلب من الحزب المسيحي الاجتماعي إيجاد شخصية مناسبة لتخلف زيهوفر. في الوقت الحالي هناك مرشحان: الرئيس الإقليمي للحزب آليكسندر دوبرنت، ووزير الداخلية البافاري يواخيم هارمان. المشكلة في كلا المرشحين أنهما يتبنيان موقفاً مشابهاً لموقف زيهوفر تجاه سياسية ميركل حول ملف الهجرة.

هل يفعلها الخضر؟

السيناريو الثالث والأخير هو أن يصر الحزب المسيحي الاجتماعي على موقفه المتشدد تجاه إعادة طالبي اللجوء المسجلين من الحدود الألمانية. هذا الإصرار سيؤدي إلى انهيار الائتلاف الموسع، خاصة وأن الاشتراكيين أعلنوا أنهم يتبنون موقفاً مشابهاَ لموقف المسيحي الديمقراطي ويصرون على حل مشكلة اللجوء بشكل أوروبي ويرفضون الإجراءات الانفرادية لكل بلد أوروبي على حدة.

انهيار الائتلاف قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل فيه أحد أحزاب المعارضة مكان الحزب المسيحي الاجتماعي، والحزب الوحيد المرشح للعب هذا الدور حسب فوكوس أونلاين هو حزب الخضر. فهل يفعلها الخضر؟

إلى أن نعرف، سيبقى مستقبل الحكومة الألمانية مفتوحاً على كل الاحتمالات المذكورة.

 

ميسون ملحم 

  • Deutschland CSU-Parteitag Horst Seehofer & Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    صفعة في وجه ميركل

    الصدام بين الحليفين حصل لأول مرة خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي في نوفمبر 2015، فبعدما شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام المندوبين على رفضها وضع حدٍ أقصى لعدد اللاجئين، إعتلى زيهوفر المنصة ليطالب بتقنين عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا. واضطرت المستشارة ميركل إلى الوقوف بجانبه طيلة 13 دقيقة وقد عيل صبرها.

  • Deutschland Unterzeichnung Koalitionsvertrag 2013 (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    سحر البداية

    ساد الإنسجام بالفعل بين الشريكين، في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 ـ قبل أزمة اللجوء . في الصورة رؤساء الأحزاب زيغمار غابرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي ) وأنغيلا ميركل ( الحزب المسيحي الديمقراطي) وهورست زيهوفر ( الحزب المسيحي الاجتماعي) يمسكون باتفاقية التحالف الموقعة لتشكيل ائتلاف حكومي كبير. وللمرة الثالثة يحكم ألمانيا تحالف من الأحزاب الثلاثة.

  • Deutschland 2015 Bundespressekonferenz | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    "سننجح في إتمام المهمة"

    في نهاية أغسطس 2015، أثناء المؤتمر الصحفي الاتحادي تشرح ميركل جملتها التي طبعت فترة حكمها أكثر من أي تصريح آخر: "سننجح في ذلك". وقالت أمام الصحفيين بأن هذه الجملة كانت تحمل نبرة تشجيع واعتراف. وأن يستوعب زيهوفر ذلك بشكل مختلف، فهذا لا يُعتبر سرا. وسيعرض هذا الأخير قريبا مخططاته.

  • Deutschland 2016 CSU-Klausurtagung in Wildbad Kreuth | Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern (Imago/L. Barth)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    يظهر مستعدا للمقارعة

    خلال اجتماع الحزب المسيحي الاجتماعي في يناير 2016 طالب زيهوفر لأول مرة بتحديد عدد المهاجرين. وبوسع ألمانيا استقبال 200.000 لاجئ كأعلى سقف سنويا. وهذه المبادرة من قبل رئيس وزراء بافاريا السابق فاجأت ميركل. وبعدها بقليل هددت الحكومة البافارية برفع دعوى أمام محكمة الدستور الاتحادية ضد سياسة اللجوء التي تنهجها ميركل.

  • Deutschland Wahlkampf 2017 CDU & CSU in Bayern | Horst Seehofer & Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    قرع الكؤوس تيمنا بمستقبل مشترك

    بمشاعر التشكيك يراقب ميركل وزيهوفر بعضهما البعض. ورغم جميع الخلافات هما يدركان تبعية بعضهما لبعض ويتقاربان مجددا بصعوبة. وفي مايو 2017 يقومان معا بحملة انتخابية داخل خيمة بيرة بافارية. إلا أن ميركل تبدو غير مقتنعة بالمبادرة.

  • Deutschland CSU Parteitag in Nürnberg (picture-alliance/AA/A. Gebert)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    انسجام مفتعل

    من خيمة البيرة إلى قاعة المؤتمرات. في ديسمبر 2017 تظهر خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي صورة مختلفة عن الخلاف في 2015. زيهوفر وميركل والخصام بسبب اللاجئين يبدو وكأنه انتهى. لكن وراء الواجهة يستمر الغليان.

  • Deutschland Koalitionsgespräche 2017 | Angela Merkel & Horst Seehofer (Imago/Ipon)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    في الطريق إلى محادثات تشكيل ائتلاف حكومي

    مشاهد الوئام أتت بثمارها. ميركل وزيهوفر يستعدان في نهاية أكتوبر 2017 بعد الفوز بالانتخابات التشريعية لخوض محادثات تشكيل تحالف. لكنهما لا يظهران كفريق واحد في المقر الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي في برلين. ولا عجب في ذلك. وانصب النقاش على سياسة اللجوء للاتحاد المسيحي بالنظر إلى تحديد سقف أعلى.

  • Deutschland Ernennung der Minister | Horst Seehofer, Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    حكومة جديدة، فرصة جديدة

    ميركل وزيهوفر أثناء تسلم المناصب. الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يكلف في قصر "بيلفو" وزراء الحكومة الجديدة. وبالنسبة إلى الخصمين من الحزبين المتحالفين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي تلوح في الأفق فرصة بداية جديدة.

  • Bundestag Horst Seehofer zum Familiennachzug (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    هو يلسع وهي تسكت

    بصفته وزيراً للداخلية انتقل زيهوفر من ميونيخ إلى برلين. منصبه كرئيس وزراء تولاه ماركوس زودر. ومقابل ذلك ينغص زيهوفر في العاصمة ضد سياسة ميركل حتى ولو كان ذلك أخف من السابق. ويظهر خلاف جديد لاسيما فيما يخص القوانين الجديدة الخاصة بلم الشمل العائلي للاجئين.

  • Deutschland Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreich & Horst Seehofer in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

    مشاكس ميركل

    زيهوفر يؤجل عرض "مخططه الشامل حول الهجرة" بسبب خلافات مع المستشارة. وفي الوقت الذي دعت فيه المستشارة لقمة الاندماج، التقى الزعيم البافاري مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس الذي يشعر بأنه مقرب منه سياسيا. صدام جديد مع المستشارة. والكتل الحزبية للاتحاد المسيحي تعقد اجتماعات منفصلة.


مختارات

هل ناورت المستشارة ميركل لدفع وزير داخليتها للاستقالة؟

كشف قيادي بارز من حزب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن الأخير عرض على المستشارة ميركل عدة حلول وسط لتجاوز الخلافات بينهما، إلا أن الأخيرة رفضت. فهل يعني ذلك أن المستشارة تناور لدفع زيهوفر للاستقالة؟ (02.07.2018)  

زيهوفر يعقد اجتماعا أخيرا مع ميركل وبعده سيحسم مسألة استقالته

بعد إعلانه عرض استقالته من منصبه كوزير للداخلية بسبب خلافه مع المستشارة ميركل على خلفية أزمة الهجرة، زيهوفر يقول إنه سيتراجع عن تقديم استقالته إذا تراجع حزب ميركل عن موقفه بشأن سياسة الهجرة. (02.07.2018)  

التشيك والمجر تنفيان التوصل لاتفاق مع برلين بشأن استقبال لاجئين

فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تتعرض للضغط داخل بلادها بشأن اللجوء، أنها أبرمت اتفاقات مع 14 دولة جديدة لطرد المهاجرين إليها، نفت تشيكيا والمجر وجود مثل هذا الاتفاق. (30.06.2018)  

ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!

الخلاف قائم بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر منذ سنوات إلا ان الخلاف تفاقم بينهما مؤخراً. لقطات مصورة تبرز أهم مواقف الخلاف بينهما. (18.06.2018)  

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