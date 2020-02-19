 سيناريوهات السياسة الخارجية الألمانية في مرحلة ما بعد ميركل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.03.2020

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سياسة واقتصاد

سيناريوهات السياسة الخارجية الألمانية في مرحلة ما بعد ميركل

رغم أن مؤتمره العام قد تأجل، يراهن الحزب المسيحي الديموقراطي على اختيار رئيسه الجديد والخليفة المحتمل للمستشارة أنغيلا ميركل، في وقت يشهد فيه أزمة هوية غير مسبوقة. فهل ستتغير السياسة الخارجية الألمانية بعد رحيل ميركل؟

المستشار الألمانية أنغيلا ميركل

لا يتوقع المراقبون قطيعة جذرية مع سياسة ميركل، من قبل المرشحين الثلاثة

يراهن الحزب الألماني المحافظ، الاتحاد المسيحي الديموقراطي، على اختيار رئيسه الجديد والخليفة المحتمل للمستشارة أنغيلا ميركل في مؤتمره الحزب الذي كان مخططاً له الانعقاد في نهاية نيسان/ أبريل 2020 قبل تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا في ألمانيا. في وقت يشهد أزمة هوية خطيرة بعدما هيمن على الحياة السياسية المحلية منذ أكثر من سبعين عاماً. ويتساءل المراقبون عما ستكون عليه معالم السياسة الخارجية لألمانيا في مرحلة ما بعد ميركل؟  والمرشحون الثلاثة لرئاسة الحزب هم أرمين لاشيت ونوربرت روتغن، بالإضافة إلى فريدريش ميرتس المؤيد لقطيعة صريحة مع النهج الوسطي لعهد ميركل.

مختارات

انضمت ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي، لكنها لا تملك حق النقض. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طالب بأن يكون مجلس الأمن هو الجهة المحددة للسياسة الدولية في قضايا كسوريا وليبيا واليمن. لكن هل هذا ممكن؟ (13.08.2019)

منذ سنة والائتلاف الحكومي الكبير قائم في برلين. فماذا حققت الحكومة في مجال السياسة الخارجية، وكيف كان رد فعلها على الأزمات الدولية؟ إليكم لمحمة عن أهم الموضوعات والمناطق التي كانت محط اهتمام السياسة الخارجية. (14.03.2019)

أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أنه سيبحث مع المسؤولين الفرنسيين حول قضايا الأمن المشترك في أوروبا، دون الابتعاد عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. (16.02.2020)

قام مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارته الأولى إلى برلين. بوضوح قالها إنه يريد أن يتحدث الاتحاد بصوت واحد ويعتني أكثر بجيرانه. ولكن ما مواقفه من الاتفاق النووي مع إيران والملف الليبي؟ (01.02.2020)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا عدم تدخلها في عملية اختيار رئيس جديد لحزبها المسيحي الديمقراطي ومرشحه المقبل لمنصب المستشارية خلفا لها، مشيرة إلى أن خبرتها تقول بضرورة ابتعاد المسؤولين السابقين عن أمر كهذا. (19.02.2020)

فيما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب -كارنباور، كما أنغيلا ميركل قبلها، عدم النية للترشح لمنصب المستشارية، يطرح التساؤل: من بوسعه شغل هذا المنصب؟ لحد الآن هناك ثلاثة أسماء متستعد لخوض المعركة. (16.02.2020)

اختارتها المستشارة ميركل لخلافتها في زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، لكنها اضطرت لرفع الراية البيضاء بعد فشلها في فرض سيطرتها على مختلف أجنحته وخصوصا خلال أزمة تورينغن. إلى أين يتجه حزب ميركل؟ وهل منصبها نفسه في خطر؟ (10.02.2020)

للوهلة الأولى، تبدو هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المرشحين الثلاثة  فهم ينحدرون من ولاية شمال الراين - ويستفاليا، الثلاثة من أبناء الطبقة الوسطى الكاثوليكية، درسوا القانون ونشأوا في نموذج قائم على "الإجماع المعتدل" سياسياً في ألمانيا الغربية. تكونوا في عهد المستشار السابق هيلموت كول، مهندس الوحدة الألمانية، حيث لا مجال للآراء المتشددة، وخاصة في مجال السياسة الخارجية التي كان من ثوابتها الاندماج الأوروبي وترسيخ العلاقات الأطلسية.

رحيل ميركل قد يفتح مرحلة غموض

ما الذي يتوقعه المرء من "المستشارين المحتملين" لاشيت، ميرتس أو روتغن في السياسة الخارجية؟ وهل سيختلف مسارهم عن ميركل؟ لابد أولاً من وصف نهج ميركل قبل الجواب على السؤال. يرى خبير السياسة الخارجية البروفيسور ستيفان فروليتش من جامعة إيرلانغن- نورنبيرغ أن "الشيء الذي يميز سياسة ميركل الخارجية، هو أسلوبها البراغماتي الهادئ الذي طبع الديبلوماسية الألمانية لعقود، بالعمل على تحقيق نفس القرب من أوروبا وأمريكا". ويتوقع فروليتش من المرشحين الثلاثة "استمرارية إلى حد كبير" بالمقارنة مع خط ميركل. أما التغييرات فستكون في بعض التفاصيل فقط.

المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس خلال حديقه في مؤتمر للحزب بهامبورغ نهاية عام 2018

فريدريش ميرتس يؤيد قطيعة صريحة مع النهج الوسطي لعهد أنغيلا ميركل.

ولطالما دافعت ميركل عن التوازن والتعددية القطبية مع الحفاظ على الهياكل الدولية القائمة  في وقت تعاظمت فيه التيارات الشعبوية التي تجسدها عناوين من قبيل: ترامب وبوتين وأردوغان، ولكن أيضاً البركسيت أوالصين الناشئة. حاولت ميركل بكل قوتها الحفاظ قدر الإمكان على ثقافة الحوار لحل النزاعات الدولية، مع ترك العواطف جانباً، ما أكسبها في الخارج احتراماً كبيراً.

سياسة اللاجئين العلامة الفارقة

لا يتوقع المراقبون قطيعة جذرية مع سياسة ميركل، من قبل المرشحين الثلاثة، حتى أن أرمين لاشيت أشاد بشكل متكرر بسياسات ميركل. "لا أرى فائدة في وضع مسافة مع الـ 15 سنة من السياسة الناجحة." لقد تغلبت ميركل على الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية ثم أزمة اللاجئين. غير أن ما قاله لاشيت بشأن أزمة اللاجئين ليس دقيقاً تماماً، لأنه منذ أن أعلن الرئيس التركي أردوغان فتح الحدود مع الاتحاد الأوروبي، زاد قلق الأوروبيين من إمكانية تكرار سيناريو عام 2015، عندما توافد مئات الآلاف إلى ألمانيا بشكل غير منظم إلى حد كبير.

أما ميرتس فأكد للمهاجرين واللاجئين على الحدود التركية اليونانية أنه لا فائدة من القدوم إلى ألمانيا. وفي انتقاد لميركل استطرد موضحاً: "إذا فقدت الحكومة السيطرة على الهجرة إلى بلادها، فلا يجب أن تفاجأ بفقدان ثقة الناس". وقد أثبت سياسة اللجوء التي اتبعتها ميركل، خاصة في السياق الأوروبي، أن الموضوع كان أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في سياستها بأكملها.

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خبير ألماني: جيش أوروبي موحد بمفرده لن يستطيع الصمود دون ترامب

الثلاثة مقتنعون بالأهمية القصوى لأوروبا

يسعى ميرتس لوضع معايير أوروبية جديدة، ويعتقد أن ألمانيا يجب أن تلعب دوراً عالمياً أقوى، وقال يهذا الصدد "يجب أن تكون ألمانيا مستعدة لتحمل مزيد من المسؤولية دوليا. هذا ما يتوقعه العالم منا". يعتقد البروفيسور فروليتش أن كلاً من ميرتس وروتغن سيكونان على الأرجح "أكثر شجاعة للاستجابة للاقتراحات الفرنسية الخاصة بالإصلاحات السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي". وهذا ينطبق هذا نسبياً على لاشيت أيضاً. ومع ذلك، يعتقد فروليتش أن "جميع المرشحين يجمعون على ضرورة تعزيز البيت الأوروبي". وهذا له علاقة كبيرة أيضاً بـ "عدم اليقين الآتي من واشنطن".

ويرى فروليش أن السياسة الخارجية لألمانيا شهدت "في السنوات الأخيرة تحولًا مهما، نحو المزيد من تحمل المسؤولية على المستوى الدولي، ونحو دور أكثر أهمية لألمانيا في أوروبا". ففي خضم ثلاث أزمات كبرى (الأزمة المالية عام 2008، أزمة أوكرانيا وأزمة اللاجئين، نهضت ألمانيا، بشكل لا إرادي، لتصبح القوة المركزية في أوروبا".

كريستوف هاسلباخ / ح.ز

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

إنهم يشعلون المسرح السياسي أو يخرجون منه، ويكتبون التاريخ بالسينما ويحطمون الأرقام القياسية وينظمون فعاليات ضخمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين سنتحدث عنهم في عام 2020. (31.12.2019)  

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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اشتدت المنافسة على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، وكذلك مرشحه المحتمل لمنصب المستشارية. فقد دخل متنافس رابع على الخط بعد أن كان الحديث يدور حول ثلاثة مرشحين محتملين. فمن هم هؤلاء الرجال الأربعة؟

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نتائج انتخابات تورينغن تزلزل الائتلاف الحاكم في برلين 29.10.2019

وجهت نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية تورينغن شرق ألمانيا ضربة قوية للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. فالشريكان في الائتلاف الحاكم في برلين فقدا الكثير من التأييد.

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