تشكل شبه جزيرة سيناء الجزء الشرقي من مصر. وهي منطقة صحراوية تعيش على السياحة والتجارة. تشهد سيناء منذ سنوات مواجهات عسكرية بين جماعات متطرفة والجيش المصري الذي يتواجد هناك بشكل محدود وفقا لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء 60 ألف كيلو متر مربع أي 6 بالمائة من مساحة مصر. ويقدر عدد السكان القاطنين فيها بأكثر من مليون وأربعمائة ألف نسمة. تضم شبه الجزيرة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتتخذ من العريش على ساحل البحر المتوسط مركزها الإداري. أما شرم الشيخ على البحر الأحمر فهو أهم منتجعاتها السياحية.