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سيناء

تشكل شبه جزيرة سيناء الجزء الشرقي من مصر. وهي منطقة صحراوية تعيش على السياحة والتجارة. تشهد سيناء منذ سنوات مواجهات عسكرية بين جماعات متطرفة والجيش المصري الذي يتواجد هناك بشكل محدود وفقا لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء 60 ألف كيلو متر مربع أي 6 بالمائة من مساحة مصر. ويقدر عدد السكان القاطنين فيها بأكثر من مليون وأربعمائة ألف نسمة. تضم شبه الجزيرة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتتخذ من العريش على ساحل البحر المتوسط مركزها الإداري. أما شرم الشيخ على البحر الأحمر فهو أهم منتجعاتها السياحية.

Egyptian Special Forces stand guard outside the International Congress Centre on February 24, 2019, ahead of first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

مصر: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في "إعدامات خارج القضاء" 05.08.2021

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري، تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون "إعدامات خارج نطاق القضاء".
FILE - In this Tuesday, May 12, 2013 file photo, Egyptian Army soldiers patrol in an armored vehicle backed by a helicopter gunship during a sweep through villages in Sheikh Zuweyid, north Sinai, Egypt. Islamic militants on Wednesday unleashed a wave of simultaneous attacks, including suicide car bombings, on Egyptian army checkpoints in the restive northern Sinai Peninsula, killing at least tens of soldiers, security and military officials said.(AP Photo, File) |

مقتل ثمانية جنود تابعين لوحدات مراقبة الحدود في سيناء 12.11.2020

مقتل ثمانية جنود تابعين للقوة الدولية المكلَّفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، إثر تحطم مروحية عسكرية في سيناء بمصر، وفق مصادر إسرائيلية. ولا يعرف ما إذا كان الحادث عرضيا أم أنه هجوم.

epa02998085 A night scene shows flames rising from a gas pipeline following a new blast in Al-Arish northern Sinai, Egypt, 10 November 2011. According to local sources, a blast hit an Egyptian pipeline that transports gas to Israel and Jordan, the seventh explosion to hit the pipeline since a popular uprising forced former president Hosni Mubarak to step down in February. Authorities have blamed the incidents on activists protesting against gas exports to Israel, which have been running since 2008 under a 15-year deal with preferential terms. Officials of the new government have been trying to amend the deal since Mubarak's toppling. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

"داعش" يتبنى عملية الهجوم على خط غاز في سيناء 03.02.2020

تبنى تنظيم "داعش" عملية استهداف خط غاز في سيناء المصرية في قرية التلول شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، فيما أكد مسؤول مصري أن تفجير خط الغاز غرب العريش لن يؤثر على المشتركين والمشروعات التي تعمل بالغاز في المحافظة.
(190505) -- ISMAILIA (EGYPT), May 5, 2019 () -- The photo taken on May 5, 2019 shows the end of the newly opened tunnel, which runs under the Suez Canal, in Ismailia, Egypt. Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi said on Sunday that all companies working on the country's national development projects are run by civilians, stressing that the military's role is only supervisory. (/Ahmed Gomaa) |

أنفاق جديدة تحت قناة السويس.. هل تساهم في تنمية منطقة سيناء؟ 05.12.2019

مصر تفتتح أربعة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس ضمن خطة لتنمية سيناء التي عانت التهميش منذ عودتها للسيادة المصرية، وكانت مؤخرا مسرحا لهجمات تنظيمات مسلحة. لكن هل تساعد تلك الأنفاق في عملية التنمية؟
Egyptian Special Forces stand guard outside the International Congress Centre on February 24, 2019, ahead of first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

مصر- مقتل 3 جنود ومدني و15 مسلحاً في هجوم بشمال سيناء 27.09.2019

قال مصدر أمني إن ثلاثة جنود وشخص مدني قتلوا خلال مواجهات بين قوة أمنية بنقطة تفتيش وعدد من المسلحين في شمال سيناء. الطيران الحربي المصري نفذ عملية قتل فيها 15 شخصاً ممن قال إنهم "منفذي الهجوم".
epa03899670 A Egyptian soldier keeps watch atop an armoured vehicle next to the North Sinai Government building during celebrations on the 40th anniversary of the 1973 Arab-Israeli war in Arish, North Sinai, Egypt, 06 October 2013. Crowds supporting the Egyptian military gathered in central Cairo's Tahrir Square to mark Army Day on 06 October. Meanwhile an alliance led by Morsi's Muslim Brotherhood called on followers to march to Tahrir Square later the same day. According to media reports, 28 people have been killed in clashes across Egypt on 06 October, the Health Ministry said. EPA/ALAA ELKAMAHAWI

مقتل ثمانية من عناصر الأمن المصري و"داعش" يتبنى العملية 05.06.2019

تعرض كمين للشرطة المصرية إلى هجوم مسلح في سيناء أثناء صلاة عيد الفطر. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين. تنظيم "داعش" سارع إلى تبني العملية عبر وكالة "اعماق" التابعة له.
09.07.2015 ARCHIV - Ägyptische Soldaten stehen am 09.07.2015 an einem Checkpoint in Al-Arisch (Ägypten) im Norden des Sinai. (zu dpa Zahlreiche Tote und Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Ägypten vom 24.11.2017) Foto: Foaad Gharnousi/ALMASRY ALYOUM/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

هيومن رايتس تتحدث عن تعرض موظفيها في مصر للتهديد 30.05.2019

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن موظفيها في مصر تعرضوا للتهديد بعد أن أصدرت تقريرا بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا"، وطالب المنظمة السلطات المصرية بالتحقيق في الانتهاكات التي أوردها التقرير.
Soldiers in military vehicles proceed towards the al-Jura district in El-Arish city from Sheikh Zuwaid, around 350 km (217 miles) northeast of Cairo May 21, 2013. Egyptian army and police forces stepped up roadblocks in north Sinai in a hunt for militant Islamists who kidnapped seven security officers last week, a security source said on Tuesday. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: POLITICS MILITARY)

رايتس ووتش تصف تجاوزات الجيش وداعش في سيناء بـ"جرائم حرب" 28.05.2019

بعبارات واضحة دانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ما اسمته بـ"تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء، حسب تقرير المنظمة.
Egyptian Special Forces stand guard outside the International Congress Centre on February 24, 2019, ahead of first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

سيناء: مقتل خمسة جنود وعشرات المتطرفين 16.05.2019

قال الجيش المصري إن قواته قتلت 47 متطرفاً إسلاموياً في عمليات على كافة أرجاء الدولة. كما فقد خمسة عسكريين بينهم ضابط في العمليات. ولم يحدد الجيش تاريخ أو توقيت تلك العمليات ولا هويات المتطرفين وانتماءاتهم.
28.07.2018+++Kairo, Ägypten+++ Police officers stand gaurd inside the court as suspects are seen behind a fence in Cairo, Egypt July 28, 2018. REUTERS/Amr Abdallah Dalash

حكم نهائي بإعدام 13 متهماً في قضية تنظيم "أجناد مصر" 07.05.2019

أحكام إعدام جديدة بحق "متشددين" في مصر تصدرها أعلى محكمة مدنية في البلاد ولا يمكن الطعن عليها. وأدانت محكمة النقض المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة".
April 17, 2019 - Cairo, Egypt - Billboards and panels are displayed in the streets of Cairo to encourage citizens to vote ''yes'' during the referendum of the 20th to the 22d of April about amendments in the Constitution.The latter could notably allow President Abdel Fatah al-Sissi's mandate to last until 2014, and institutionnalise the political role of the army. (Credit Image: © Chloe Sharrock/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

بابا الأقباط ومفتي مصر يدعوان المصريين للمشاركة في الاستفتاء 20.04.2019

بعد أن أدلى بصوته، حث بابا تواضروس المصريين على المشاركة في الاستفتاء الدستوري معتبرا ذلك حقا من حقوق المواطنة، فيما أكد مفتي الديار الدكتور شوقي علام بعد مشاركته في الاقتراع أن المشاركة في الاستفتاء "واجب وطني".

Egyptian Special Forces stand guard outside the International Congress Centre on February 24, 2019, ahead of first joint European Union and Arab League summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

مصر: مقتل سبعة أشخاص في هجوم انتحاري بشمال سيناء 09.04.2019

لقي أربعة رجال شرطة مصريين وثلاثة مدنيين مصرعهم في هجوم انتحاري بشمال سيناء عندما فجر مراهق نفسه قرب سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتبني الهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية".
Source News Feed: EMEA Picture Service ,Germany Picture Service Egyptian soldiers are seen near the Kerem Shalom crossing, a zone where the Israeli, Egyptian and Gaza borders intersect and where an Egyptian military vehicle that was seized by Islamist gunmen tried to storm the border into Israel on Sunday, August 8, 2012. Egyptian aircraft struck at targets near the border with Israel on Wednesday and troops raided villages in a crackdown on Islamic militants blamed for a deadly attack on Egyptian border police, army officials and witnesses said. REUTERS/Amir Cohen (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

مصر تطلق سراح إسرائيليين اثنين اعتقلا بسبب "خطأ متكرر" 10.03.2019

رغم التحذير من هجمات من قبل "داعش" في سيناء؛ تعد المنطقة المصرية وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين. لكن إسرائيليين يرتكبون "خطأ متكرراً" عند سفرهم للخارج، ولهذا اعتقلت مصر اثنين منهما، قبل أن تعود وتفرج عنهما بسرعة.

Egyptian soldiers stand guard in the area of the Rafah Crossing border between Egypt and the Gaza Strip on May 21, 2013 as Egypt intensified efforts to secure the release of seven security personnel captured in the Sinai. Tensions remained high in the peninsula after two attacks by gunmen on or near police camps, and the kidnap last week of three policemen and four soldiers. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

سيناء- الجيش المصري يعلن عن قتل عشرات "التكفيريين" 22.01.2019

قتلت قوات الجيش والشرطة المصرية 59 "تكفيريا شديدي الخطورة" في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، فيما لقي سبعة عسكريين بينهم ضابط مصرعهم خلال الفترة الماضية، حسب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

Isa El Sabbagh (links) und Mahmoud Abdel Aziz werden in Ägypten vermisst.

مصر تعلن ترحيل ألماني ثان بعد توقيفه بشبهة الارتباط بداعش 14.01.2019

أفاد تقرير إخباري بأن السلطات المصرية رحلت ألمانيا ثانيا كان تم توقيفه بشبهة الارتباط بعناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية". وأضاف التقرير أنه تم التنسيق مع السفارة الألمانية ومن ثم ترحيله إلى ألمانيا.
ARCHIV - Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi sitzt am 05.10.2016 in Kairo (Ägypten) bei einem Treffen mit dem sudanesischen Präsidenten in seinem Stuhl. (zu dpa ««Rohe Gewalt» gegen den Terror - Al-Sisis gefährliche Strategie» vom 30.11.2017) Foto: Khaled Elfiqi/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

CBS: مصر طلبت منا عدم بث مقابلة أجريت مع السيسي 04.01.2019

أجرى الرئيس المصري مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية. والآن تريد مصر منع بث المقابلة، حسبما ذكرت الشبكة ذاتها. ويبدو أن الأمر هنا يتعلق بتصريحات للرئيس السيسي حول التعاون عسكريا مع إسرائيل.
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