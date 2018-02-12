 سيناء: مقتل خمسة جنود وعشرات المتطرفين | أخبار | DW | 16.05.2019

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أخبار

سيناء: مقتل خمسة جنود وعشرات المتطرفين

قال الجيش المصري إن قواته قتلت 47 متطرفاً إسلاموياً في عمليات على كافة أرجاء الدولة. كما فقد خمسة عسكريين بينهم ضابط في العمليات. ولم يحدد الجيش تاريخ أو توقيت تلك العمليات ولا هويات المتطرفين وانتماءاتهم.

Ägypten | Militär in Sinai (Getty Images/AFP/M. El-Shahed)

جنود مصريون في سيناء (أرشيف)

أعلن الجيش المصري الخميس (16 مايو/ أيار 2019) مقتل خمسة من عناصره و47 "تكفيرياً" في إطار عمليته العسكرية المستمرة "سيناء 2018"، خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء، حيث يتصدى لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونشر الجيش المصري فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك" عرض فيه "الجهود خلال الفترة الماضية" ضد المجموعات "الإرهابية" في أرجاء البلاد. ولم يحدد تاريخ وتوقيت العمليات واكتفى بالإشارة إلى أنها حصلت خلال "الفترة الماضية". ووفقاً لبيان نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن "ضابطاً وضابط صف وثلاثة جنود استشهدوا وأصيب أربعة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".

مختارات

اهتمت العديد من الصحف الألمانية بالاعتداء الدموي على مسجد "الروضة" بسيناء، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 300 مصري. وانتقد الكثير من المعلقين إجراءات مكافحة الإرهاب التي يعتمدها السيسي، معتبرين أنها لا تؤدي إلى تحقيق الهدف. (27.11.2017)

أحدث الاعتداء على مسجد الروضة بشمالي سيناء وقع الصدمة على المصريين والعالم، بعد أن فتح مسلحون، "حاملين علم داعش"، النار على المصلين، في اعتداء يعد من أكثر الهجمات دموية في العالم. والجيش المصري رد بقصف مواقع في المنطقة. (25.11.2017)

وجاء في البيان أن "تنفيذ العمليات النوعية أسفر عن القضاء على 47 تكفيرياً عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء". كما قامت القوات الجوية "باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي: أربعة منها على الاتجاه الشمالي الشرقي (في سيناء)، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي (الحدود مع ليبيا)، و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (الحدود مع السودان)".

كما تم اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود. وذكر البيان أنه تم القبض على "158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم"، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب البيان.

وكان الجيش المصري قد أطلق في فبراير/ شباط من العام الماضي العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، بالمشاركة مع قوات الأمن، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وتم إطلاق العملية الموسعة بناءً على تكليف صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017. وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم "داعش". وأسفر الهجوم عن سقوط 311 قتيلاً وإصابة العشرات خلال صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد شمال سيناء.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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في إطار العملية العسكرية "سيناء 2018" التي أُعلن عن إطلاقها قبل يومين، قال الجيش المصري إنه تم تصفية 16 مسلحاً وتوقيف العشرات وتدمير مخازن عبوات ناسفة ومزارع لنباتات مخدرة ومواد متفجرة ومخابئ للتكفيرين.

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