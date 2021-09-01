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سيمنس

باتت تسمية شركة سيمنس الألمانية مرادفاً لكل ما هو ألماني في عالم الصناعات والتقنيات العالية، لاسيما في مجالات الطاقة والاتصالات، وتتوزع مصانع الشركة وفروعها على مدينتي ميونيخ وبرلين وعشرات المدن الأخرى خارج ألمانيا.

يعود تاريخ سيمنس إلى عام 1847 عندما أساس الألماني فيرنر فون سيمنس "شركة مد التلغراف"، ومنذ ذلك الحين توسعت الشركة لتصبح مجموعة شركات تنشط في مختلف المجالات الصناعية وفي مقدمتها معدات الطاقة والاتصالات، ووصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 400 ألف شخص.

Die von Siemens Mobility zur Verfügung gestelte Illustration zeigt einen Velaro. Mit Hilfe deutscher Ingenieure soll bald ein Hochgeschwindigkeitszug durch Ägypten rauschen. (zu dpa «Das Bahnnetz in Ägypten: Technik-Träume von morgen, Probleme von gestern») +++ dpa-Bildfunk +++

"قناة سويس على قضبان"- سيمنس تشيد خط قطار فائق السرعة بمصر 01.09.2021

وقعت شركة سيمنس الألمانية عقداً بمليارات الدولارات مع مصر لإنشاء خط قطار فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالمتوسط. ووصف المدير التنفيذي للشركة المشروع بأنه "قناة سويس على قضبان". فما تفاصيل المشروع؟
A man stands by fans spraying air mixed with water vapour deployed by donors to cool down pedestrians along a street in Iraq's capital Baghdad on June 30, 2021 amidst a severe heat wave. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

"لغز" الكهرباء في العراق.. ضيفٌ لا يحل في صيف ملتهب! 10.07.2021

تصريحات متضاربة، وزراء كهرباء يقدمون استقالاتهم، وأصابع "خفية" تتحكم بحياة العراقيين مع كل صيف تفوق فيه درجات الحراة الخمسين. أزمة الكهرباء تثقل كاهل الناس المثقل فعليا بالفساد. ما قصة الكهرباء الغائبة عن العراق؟
Apr 26, 2005 Der Drehstrom-Schnelltriebwagen von Siemens erreichte im Oktober 1903 eine Geschwindigkeit von 210 km/h zwischen Marienfelde und Zossen bei Berlin. . Bei der Velaro-Plattform handelt es sich um ein reines Triebzugkonzept, d. h. der Antrieb und alle Technikmodule sind unterflur über den Zug verteilt. Damit steht die gesamte Zuglänge den Reisenden zur Verfügung, was bei gleicher Zuglänge 20 Prozent mehr Raum entspricht. Der ICE 3 der Deutschen Bahn AG und der Velaro E für Spanien sind die ersten europäischen Hochgeschwindigkeits-Triebzüge. Das Konzept des Velaro schließt die problemlose Integration der europäischen Zugsicherungs- und Kommunikationssysteme mit ein. Der schnellste Serienzug der Welt erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h und überzeugt durch Komfort und High-Tech der Spitzenklasse. (c) Siemens AG

خط قطار فائق السرعة من سيمنس لمصر يواجه انتقادات في ألمانيا 21.05.2021

يبدو مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، الذي سينفذ بمساعدة شركة سيمنس الألمانية، طموحا على الورق. لكن سكك الحديد تعاني بشدة في مصر، ولا يمكن لخط فاخر أن ينقذها. وسياسيون ألمان يوجهون انتقادات لوضع حقوق الإنسان هناك.
Thema: Frau arbeitet an einem Gartentisch an einem Laptop, Oostkapelle, 20.06.2020. Oostkapelle Niederlande *** Theme Woman working at a garden table at a laptop, Oostkapelle, 20 06 2020 Oostkapelle Netherlands Copyright: xUtexGrabowsky/photothek.netx

توجه عام لدى الشركات لتشجيع العمل من البيت حتى بعد كورونا 16.08.2020

طوال سنوات بقي العمل من البيت في دائرة الظل إلى أن جاء وباء كورونا الذي دفع المدراء والعاملين إلى إعادة التفكير في الأمر. ويجمع خبراء على أن العمل من البيت في زمن كورونا ما هو إلا بداية نمط عمل وحياة يومية جديدة.
04.11.2019, Sachsen, Zwickau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herbert Diess (M), VW-Konzernchef, sprechen mit Arbeitern am Produktionsband für die Produktion des Elektroautos ID.3. Das Fahrzeug gehört zur neuen ID-Serie, mit der Volkswagen Milliarden in die E-Mobilität investiert. Für die Fertigung in Zwickau wurde das dortige Werk umgebaut. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

أزمة كورونا .. شركات ألمانية كبرى تسعى لحماية عمالها 11.04.2020

في ظل أزمة جائحة كورونا، تشهد شركات ألمانية متعددة إجراءات لحماية عمالها، حيث أعلنت شركة "سيمنس" للصناعات الإلكترونية والهندسية أنها لا تعتزم شطب وظائف لديها. مجموعة "فولكسفاغن" أعربت كذلك عن رغبتها في حماية العمال.

ARCHIV - 01.02.2017, Bayern, München: Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen der Siemens-Hauptversammlung in der Olympiahalle. (zu dpa Grüne: Siemens-Chef Kaeser soll nicht zur Investorenkonferenz in Riad vom 18.10.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بسبب ترامب.. "منصب الرئيس الأمريكي بات يجسد العنصرية" 21.07.2019

في انتقاد غير مسبوق، قال مدير عملاق الصناعة الألمانية، سيمنس، جو كيزر إن منصب الرئيس الأمريكي في ظل حكم ترامب تحول لوجه يجسد "العنصرية والإقصاء". وهذا ما يحزنه، حسب ما جاء في تغريدة للمسؤول الاقتصادي الرفيع في ألمانيا.
30.04.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Adel Abdel Mahdi (2.v.l), Ministerpräsident des Irak, beobachten im Bundeskanzleramt den Handschlag nach der Vertragsunterzeichnung zur Umsetzung der Roadmap für die Entwicklung des Energiesektors im Irak mit Luay Al-Khateeb (l), Elektrizitätsminister des Irak, und Joe Kaeser (r), Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

العراق اليوم: كيف ستنجح "خارطة طريق" سيمنز في العراق؟ 02.05.2019

هل تنجح سيمنز في إصلاح بنية الكهرباء التحتية في العراق، رغم تحديات الفساد والمحسوبية وحيتان السوق المسيطرة على سوق الطاقة المحلية في العراق؟ هل سيسمح الفساد لشركة عملاقة للطاقة لتغيير العراق؟
30.04.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Adel Abdel Mahdi (2.v.l), Ministerpräsident des Irak, beobachten im Bundeskanzleramt den Handschlag nach der Vertragsunterzeichnung zur Umsetzung der Roadmap für die Entwicklung des Energiesektors im Irak mit Luay Al-Khateeb (l), Elektrizitätsminister des Irak, und Joe Kaeser (r), Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا وإعمار العراق ـ سيمنس شريك رئيسي في تحديث الكهرباء 30.04.2019

زيارة رئيس الوزراء العراقي لبرلين لها أهمية سياسية كبيرة. غير أن هناك بعدا اقتصاديا يخص إعادة الإعمار في العراق، وستكون "سيمنس" الشريك الرئيسي في مشروع تحديث الكهرباء. وقد ساعدت المستشارة ميركل بقوة في هذا الأمر.
Husam Hamish, gehörloser und stummer syrischer Flüchtling in Wien (erste drei Bilder).

إرادة تنتصر على الصمم والبكم.. قصة لاجئ سوري في النمسا 03.12.2018

حسام لاجئ سوري يعيش في النمسا منذ ثلاث سنوات، ورغم أنه ولد أصمّا وأبكمّا، إلا أنه أتيحت له فرصة إجراء تدريب مهني في شركة سيمنس، عملاق الصناعات الإلكترونية الألمانية، ليصبح مختصاً في التقنية الكهربائية.
ARCHIV - 01.02.2017, Bayern, München: Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen der Siemens-Hauptversammlung in der Olympiahalle. (zu dpa Grüne: Siemens-Chef Kaeser soll nicht zur Investorenkonferenz in Riad vom 18.10.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

رغم تداعيات مقتل خاشقجي.. رئيس سيمنس يتوجه للسعودية 19.11.2018

قبل نحو شهر ألغى، جو كيزر، رئيس شركة سيمنس الألمانية مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار في السعودية بسبب مقتل خاشقجي. اليوم ورغم أن قضية خاشقجي أخذت أبعادا أخطر قرر كيزر التوجه للسعودية للمشاركة في مؤتمر لشركة أرامكو.
Stromkrise in verschiedenen Orten des Iraks. Irak, 2012. Copyright: DW/Munaf Al-Saidy

رئيس سيمنس لـ DW: ترامب ضغط على العراقيين لإثنائهم عن التعاقد معنا 08.11.2018

في مقابلة خاصة أجرتها معه DW، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن ترامب لعب دوراً في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الألمانية مع الحكومة العراقية والدفع في اتجاه منح الصفقة بالكامل لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية.
ARCHIV - Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird 02.03.2017 im Hafen von Mukran bei Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Transportschiff verladen. (zu dpa «Rüstungsexporte bleiben auf hohem Niveau» vom 18.08.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

العلاقات الاقتصادية الألمانية-السعودية تترنح مع كل توتر سياسي 23.10.2018

لم تمضِ سوى أيام على عودة السفير السعودي إلى برلين حتّى عادت العلاقات إلى سابق عهدها من التوتر على خلفية قضية خاشقجي. ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وما أهم مشتريات المملكة من السلاح الألماني؟
09.11.2011 Archiv - Eine Außenansicht der Botschaft Saudi-Arabiens in Berlin, aufgenommen am 09.11.2011. (Zu dpa Nach Gabriel-Äußerungen: Riad ruft Botschafter aus Berlin zurück) Foto: Tilman Vogler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

برلين تدعو السفير السعودي لمحادثات بشأن مقتل خاشقجي 22.10.2018

في تطور جديد للموقف الأوروبي بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي، دعت الخارجية الألمانية السفير السعودي لإجراء محادثات على خلفية مقتل الصحفي السعودي. فيما دعا ساسة بريطانيون إلى ممارسة ضغط أكبر على السعودية.
ARCHIV - Ein Schild und drei Fahnen mit dem Logo der Firma Siemens, aufgenommen am 16.02.2017 vor dem Siemens-Werk in Tübingen (Baden-Württemberg). (zu dpa «Siemens-Führung informiert Arbeitnehmervertreter über geplante Einsparungen in zwei Sparten» vom 16.11.2017) Foto: Lino Mirgeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

سيمنس الألمانية تقترب من صفقة بالمليارات لإنقاذ كهرباء العراق 23.09.2018

أعلنت شركة سيمنس الألمانية عن أملها في الحصول على صفقة بمليارات الدولارات في إعادة بناء بنية الطاقة التحتية في العراق. ويقضي الاتفاق بإضافة طاقة توليد كهرباء إلى الشبكة العراقية بمقدار 11 غيغاواط.
TC50 and IGAT5 pipeline Quelle: https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/ingenuity-for-life/tc50pipeline.html

بسبب عقوبات واشنطن... سيمنس تعتزم سحب أنشطتها من إيران 24.08.2018

انضمت شركة سيمنس الألمانية العملاقة إلى شركات ألمانية أخرى بعد إعلان عزمها الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، فيما تبدأ محكمة العدل الدولية النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات عليها.

العلاقات الألمانية السعودية.. حين يصبح الدواء رهين السياسة 23.08.2018

تمر العلاقات الألمانية - السعودية بمرحلة دقيقة. فبعد تصريحات من الجانبين وتقليص ألمانيا مبيعات الأسلحة للسعودية، أرسلت شركات أدوية ألمانية وأوروبية وأمريكية رسالة شديدة اللهجة لولي العهد السعودي اعتراضأ على شروط صارمة لتوريد الدواء فرضتها الرياض مؤخراً.
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