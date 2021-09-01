باتت تسمية شركة سيمنس الألمانية مرادفاً لكل ما هو ألماني في عالم الصناعات والتقنيات العالية، لاسيما في مجالات الطاقة والاتصالات، وتتوزع مصانع الشركة وفروعها على مدينتي ميونيخ وبرلين وعشرات المدن الأخرى خارج ألمانيا.

يعود تاريخ سيمنس إلى عام 1847 عندما أساس الألماني فيرنر فون سيمنس "شركة مد التلغراف"، ومنذ ذلك الحين توسعت الشركة لتصبح مجموعة شركات تنشط في مختلف المجالات الصناعية وفي مقدمتها معدات الطاقة والاتصالات، ووصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 400 ألف شخص.