ملونة هي الثقافة وصاخبة ومتنوعة وتعكس مفردات الحياة، وهذا بالضبط ما تحبه سيلكه فونش في وظيفتها. بعيدًا عن المتاحف والمكتبات العريقة، تحب قضاء الوقت في الضواحي المجنونة التي تجعل ثقافتنا مفعمة بالحيوية: إذ تشعر بالراحة في عالم مسابقة الأغنية الأوروبية المبهر تمامًا.

تحب سيلكه فونش السينما الفنية ومسلسلات الزومبي والكتب الجيدة ومجلات أستريكس. بالنسبة لها، تعتمد الموسيقى على حالتها المزاجية: فهي تستمع إلى كل شيء بدءًا من موسيقى الميتال إلى الموسيقى العالمية ومن الإيقاعات الإلكترونية إلى موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية.

أفضل ما في وظيفتها هو أنها تستطيع في كثير من الأحيان تحويل شغفها إلى مهنة.