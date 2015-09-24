يُلقب نادي سيلتا فيغو من قبل الجماهير الإسبانية بـ "أُوس سيليستيس" ما يعني "أصحاب اللون الأزرق السماوي". اسم النادي سيلتا مشتق من السلت الذين عاشوا بالمنطقة قديمًا. أما غريم النادي التقليدي هو ديبورتيفو لا كورونيا.

تأسس نادي سيلتا فيغو في مدينة فيغو الإسبانية في أغسطس/ آب 1923 من اندماج ناديي ريال فيغو سبورتينغ وريال فورتونا فيغو. ورغم أنه خاض غمار منافسات الدرجة الأولى من الدوري الإسباني في الكثير من المواسم، لكنه لم يحصل على أي لقب في الدوري أو الكأس. بيد أن إنجازه الأكبر هو تحقيقه لرقم قياسي في موسم 1970/ 1971، إذ لم يخسر أي مباراة على ملعبه بالاديوس الذي يتسع لـ 35 ألف متفرج. ومنذ ذلك الوقت يُطلق عليه في إسبانيا لقب "العملاق القاتل" أيضاً. وصل إلى المباراة النهائية لكأس الملك أربع مرات لكنه كان يخسرها وآخرها عام 2001. وله مشاركة وحيدة في دور أبطال أوروبا في موسم 2003/ 2004 وخرج من الدور ثمن النهائي.