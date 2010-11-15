يعتزم سيف الإسلام القذافي وهو نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وتعاني البلاد من الفوضى بعد احتجاجات 2011 التي أطاحت بحكم والده ومقتله على يد عناصر مسلحة دعمها حلف الناتو.

سيف الإسلام القذافي من مواليد 1972 وهو الأبن الأول من زوجة الرئيس معمر القذافي الثانية صفية فركاش. درس الهندسة وحاز على الماجستير في الاقتصاد من فيينا وعلى الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد. ترأس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وقاد تيارا إصلاحيا من أجل التحول السياسي في بلاده. وعندما اندلعت الاحتجاجات في عام 2011 دافع عن والده وانتقد الثوار الذين وصفهم "بالعمالة والخيانة". وفي خريف العام المذكور تم اعتقاله وصدر بحقه حكما بالإعدام في يوليو/ تموز 2015. غير أن الدفاع أعلن الإفراج عنه بموجب عفو عام بعد سنة من الحكم المذكور.