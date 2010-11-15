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سيف الإسلام القذافي

يعتزم سيف الإسلام القذافي وهو نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وتعاني البلاد من الفوضى بعد احتجاجات 2011 التي أطاحت بحكم والده ومقتله على يد عناصر مسلحة دعمها حلف الناتو.

سيف الإسلام القذافي من مواليد 1972 وهو الأبن الأول من زوجة الرئيس معمر القذافي الثانية صفية فركاش. درس الهندسة وحاز على الماجستير في الاقتصاد من فيينا وعلى الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد. ترأس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وقاد تيارا إصلاحيا من أجل التحول السياسي في بلاده. وعندما اندلعت الاحتجاجات في عام 2011 دافع عن والده وانتقد الثوار الذين وصفهم "بالعمالة والخيانة". وفي خريف العام المذكور تم اعتقاله وصدر بحقه حكما بالإعدام في يوليو/ تموز 2015. غير أن الدفاع أعلن الإفراج عنه بموجب عفو عام بعد سنة من الحكم المذكور.

** Libyan leader Moammar Gadhafi, 62, commonly refered to in Libya as The Leader, looks to the future in his hometown of Sirt, Libya, Feb. 10, 2004. Colonel Gadhafi, who first came to power in a Sept. 1, 1969 coup, spent most of his 34-year rule preaching anti-American rhetoric. Since last December, he has brought Libya in from the cold, turning over his weapons of mass destruction project to international inspectors, improving relations with the United States, and eying a future with Libya as a normal member of the international community. (AP Photo/John Moore)

أزمة الإعلام الليبي بين المصادرة والفشل 15.11.2010

سٌلطت الأضواء مؤخرا على تفاعلات المشهد الإعلامي في ليبيا، وإجراءات اعتقال صحافيين. الكاتب الليبي مصطفى فيتوري يرى، في تعليقه التالي، علاقة وثيقة بين التضييق على حرية الصحافة ومقاومة بعض القوى لمحاولات الإصلاح في البلد.
ARCHIV - Im Streit um Terror-Entschädigungen hat Libyen den Hoffnungen von Opfern der IRA einen Dämpfer versetzt. Solche Forderung seien Sache der Gerichte, sagte Saif al-Islam Gaddafi (Archivfoto vom 10.09.2007), der Sohn von Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi, am Montag in einem Interview mit dem britischen TV-Sender «Sky News». Libyen lehne die Forderungen weiter ab. Während des Konflikts in Nordirland hatte Libyen die ehemaligen Terrororganisation IRA offensichtlich mit Waffen und Sprengstoff versorgt. Nach der Begnadigung des Lockerbie- Attentäters hatten Angehörige von IRA-Opfern ihren Ruf nach Entschädigungen von Libyen erneuert. «Sie haben ihre Anwälte, wir haben unsere», sagte Gaddafi mit Blick auf die Vertreter der Opfer. EPA +++(c) dpa - Bildfunk+++

الإفراج عن صحافيين يعملون في مؤسسة يرعاها نجل القذافي 09.11.2010

أطلقت السلطات الليبية سراح 20 صحافياً يعملون بمجموعة "الغد" التابعة لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، وفي الوقت نفسه، أُلقي القبض على نائب رئيس المجموعة. وذلك ضمن حملة يبدو أنها تستهدف هذه المجموعة الإعلامية.
ARCHIV - Im Streit um Terror-Entschädigungen hat Libyen den Hoffnungen von Opfern der IRA einen Dämpfer versetzt. Solche Forderung seien Sache der Gerichte, sagte Saif al-Islam Gaddafi (Archivfoto vom 10.09.2007), der Sohn von Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi, am Montag in einem Interview mit dem britischen TV-Sender «Sky News». Libyen lehne die Forderungen weiter ab. Während des Konflikts in Nordirland hatte Libyen die ehemaligen Terrororganisation IRA offensichtlich mit Waffen und Sprengstoff versorgt. Nach der Begnadigung des Lockerbie- Attentäters hatten Angehörige von IRA-Opfern ihren Ruf nach Entschädigungen von Libyen erneuert. «Sie haben ihre Anwälte, wir haben unsere», sagte Gaddafi mit Blick auf die Vertreter der Opfer. EPA +++(c) dpa - Bildfunk+++

دور سيف الإسلام القذافي - اصلاحي أم توزيع أدوار داخل النظام الليبي؟ 12.07.2010

أعاد استئناف صدور صحيفتين ليبيتين مقربتين من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي، النقاش حول دور سيف الإسلام الإصلاحي. وتتباين نظرة المراقبين لما يُتداول بشأن خطوات لإصلاح النظام الليبي وتأهيله بعد عقود من العزلة الدولية.