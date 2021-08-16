 سيطرة طالبان ـ كيف فشلت الاستخبارات الألمانية في تقدير الوضع؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.08.2021

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سياسة واقتصاد

سيطرة طالبان ـ كيف فشلت الاستخبارات الألمانية في تقدير الوضع؟

لا يبدو أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أو أجهزة الاستخبارات الأخرى قد أدركت قدرة طالبان على ذلك التقدم السريع والمفاجئ. بغض النظر عن بعض التكهنات، هناك عدة سيناريوهات محتملة لفشل تلك الأجهزة في تقدير الوضع.

مقاتلون من طالبان في قندهار (14 أغسطس/آب 2021)

سرعة سيطرة طالبان على أفغانستان شكلت مفاجأة ربما حتى لأجهزة الاستخبارات

هيئة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) هي جهاز استخبارات خارجي للحكومة الألمانية متخصص في الشؤون المدنية والعسكرية. وتتمثل مهمته في جمع وتقييم المعلومات ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأمنية وإتاحتها للحكومة الإتحادية في شكل تقارير وتحليلات. هذا ما تقوله الصفحة الرئيسية للجهاز الذي يعتبر نفسه نظام إنذار مبكر للسياسة. غير أن الهزيمة المأساوية في أفغانستانلجهاز الاستخبارات الألماني، وضع الحكومة الألمانية في موقف حرج جعلها عاجزة عن تقديم تفسيرات بهذا الشأن. في شهر يونيو/ حزيران، اعتبر وزير الخارجية هايكو ماس في البرلمان الألماني أن "طالبان ستمسك الصولجان في يدها في غضون أسابيع قليلة"، وهو ما بدا بأن تشخيصه كان يعتمد أيضاً أو بالأساس على معلومات من هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية.

تعريض القوات الألمانية والسفارة للخطر

يتم إبلاغ الحكومة الإتحادية بانتظام عن الوضع الأمني العام من قبل هيئة الاستخبارات الإتحادية، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) ودائرة مكافحة التجسس العسكري (MAD). وتعتب هذه التقارير ذات أهمية خاصة لقوات الجيش الألماني التي في مهمات خارجية، وكذلك لموظفي السفارات الألمانية، بما في ذلك الموظفون المحليون. لكن من الواضح أن أجهزة الاستخبارات الإتحادية، وخاصة هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية (BND)، قد تغاضت بشكل تام عن حقيقة أنها قد تجد نفسها في خطر شديد في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية. والدليل على ذلك إجراءات الإنقاذ والإجلاء المحمومة في مطار كابول.

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أسباب عديدة وراء انهيار الجيش الأفغاني وهذه أبرزها

من جانبه اعترف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قائلاً: "لا يوجد شيء يمكن إخفائه". ودعا كلا من الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى طرح أسئلة نقدية. الأمر ذاته ينطبق أيضا على هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية. وفي تصريح له لـ DW  دعا عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولي غروتش هيئة الرقابة البرلمانية التي تسهر على مراقبة نشاطات الأجهزة الاستخباراتية، والتي هو عضو فيها، إلى عقد اجتماع خاص وفوري. وقال: "الحكومة الفيدرالية وأجهزة المخابرات وشركاؤنا الدوليون أخطأوا في تقدير الوضع حول انسحاب القوات" من أفغانستان، وهذا أمر مرير أيضاً في ضوء السنوات العديدة التي قضاها الجيش الألماني في المهمة الدولية في أفغانستان. ويتوقع غروتش "مراجعة وتحليل شامل للوضع الأمني في أفغانستان ". وتساءل عما إذا كان من الممكن توقع هذا التصعيد والاستيلاء السريع على السلطة من قبل طالبان.

موظف سابق يقدم الإجابة!

أعطى الموظف السابق بهيئة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) ، غيرهارد كونراد إجابة بعد فترة وجيزة من وصول طالبان إلى السلطة عبر تلفزيون القناة الألمانية الأولي (ARD)مؤكدا بأنه يجب أن تكون الخدمات الاستخباراتية في الموقع من خلال عدد كبير من الأفراد، وهو ما لم يعد كما هو معروف في أفغانستان.

وقال كونراد في تصريحاته: "عليك أن تعرف تحركات الخصم، طالبان. كما على القوات أن تعرف أيضاً نوايا الحكومة". ويشك الموظف السابق في هيئة الاستخبارات الإتحادية في أن أياً من هذين الأمرين قد حدثا في أفغانستان. وتابع أنه في حالة ما شعر أي من الجانبين أنه "بإمكانه المضي قدمًا"، فعندئذٍ على الأرجح سيفعل ذلك، "على أية حال، على المرء أن يكون مستعداً لذلك".

شعار جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)

يرى خبراء أن جهاز الاستخبارات الألماني كشف أظهر فشله في أفغانستان!

ويبدو أن جهاز الاستخبارات الذي كان ينتمي له كونراد قد فشل في القيام بذلك على أكمل وجه. الرأي ذاته يشاطره السياسي اليساري أندريه هان أيضاً. هان مثل أولي غروتش، يعمل لدى هيئة الرقابة البرلمانية لأجهزة الاستخبارات، وهو يتهم هيئة الاستخبارات الاتحادية بالفشل التام في تصريح خص به DW بأنه ـ أي الجهاز ـ لم يكن لديه أي فكرة عن السرعة التي ستسيطر بها طالبان على السلطة في كابول بعد انسحاب القوات. ويقول "ربما اعتمدت هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية بالكامل على المعلومات الواردة من الاستخبارات الأمريكية". وأشار هان إلى أنهم ما كانوا ليروا التطورات الدراماتيكية ولم يكن بإمكانهم تقديم أي معلومات استخباراتية في هذا الشأن بعد انسحاب الأمريكيين من أفغانستان.

"ما فائدة مثل هذه الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية؟"

"النتائج التي توصلت إليها هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية محض هراء!"، كما يقول هان ساخطا. وتسائل عن الفائدة من هذه الأجهزة: "ما الحاجة إلى مثل هذه الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية؟".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ، نقلاً عن مصادر مطلعة غير محددة، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد حذرت بالفعل من انتصار سريع لطالبان في يوليو/ تموز الماضي. لكن لم يكن هناك تأكيد رسمي من الحكومة الأمريكية.

 

من جانبه يتساءل يان كوهلر، الخبير في الشأن الأفغاني، عن سبب تمكن طالبان من الاستيلاء على السلطة بسرعة. تم الاستعانة بخبرته عدة مرات في اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ. يقول كوهلر الذي يجري أبحاثًا في لندن وجامعة أولدنبورغ في ساكسونيا السفلى، في مقابلة مع DW "حتى المنظمات الأفغانية ذات الشبكات الجيدة ومنظمات التنمية التي كانت نشطة على الأرض لعقود من الزمان قد فوجئت بشكل كبير بانتصار طالبان السريع ".

"الأفغان لا يقاتلون لكي يهزموا"

غير أن لدى كوهلر الذي يزور أفغانستان بانتظام منذ عام 2003، تفسير محتمل لما وصفه بـ"الموت المفاجئ للنظام" المتمثل بحكومة الرئيس أشرف غني، الذي فر إلى الخارج. ويعتقد أنه خلال الأسابيع الماضية، تعالت أصوات تحذر من انهيار سريع للمعنويات، وهذا على ما يبدو أدى إلى عدم ثقة قوات الأمن الأفغانية في حكومتها وإلقاء أسلحتها. يمكن للمرء أن يتنبأ بشيء من هذا القبيل، لكن السرعة أصبحت الآن "دراماتيكية بشكل خاص". لذلك لم يتفاجئ  الخبير في الشأن الأفغاني كويلر بسلوك الجنود وضباط الشرطة الذين تركوا الميدان دون قتال مع طالبان: "الأفغان لا يقاتلون كي يهزموا".

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مسائية DW: ألمانيا و"صدمة" أفغانستان.. ما الدروس المستخلصة؟

من الواضح أن القوات وجدت نفسها على هذا النحو الذي يفترضه كوهلر، ويمكن تفسير ذلك من خلال الصورة السيئة للحكومة المركزية في كابول. إذ لم يكن مؤتمناً على قدرتها على "النجاة الفعلية من هذه الحرب من أجل إقامة دولة دون وجود الأمريكيين على وجه الخصوص".

على الرغم من الأخطاء العديدة التي يلقي الخبير باللوم فيها على الحكومة في كابول، إلا أنه يؤكد أنها لم تكن "مكروهة أو مخيفة". كان هناك الكثير من "عدم الثقة والشكوك في مصداقيتها"، وكذا أسئلة حول "الشرعية الإسلامية" لدى بعض السكان. لكن العديد من الأفغان، حتى في المناطق الريفية، كانوا يرغبون في رؤية الحكومة بمثابة "حل مستدام".

مجال ضئيل للمناورة

من جهة أخرى يرى كوهلر أنه لا يمكن الحكم على ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد تصرفت بسذاجة بناءً على تقييمات أجرتها أجهزة الاستخبارات. لكنه لا يعتقد أن الحكومة والقوات الألمانية كان لديهم مجال كبير للمناورة، فهذه أمور بدأت في واشنطن. في هذا السياق، يستذكر كوهلر قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب التفاوض مباشرة مع طالبان على الانسحاب، متجاوزًا الحكومة الأفغانية. ويقول الخبير في الشأن الأفغاني، مقتنعاً بتأثير هذه الإشارة: "لقد أدركت طالبان بالتأكيد على أنه استسلام". وتم تسريع الانسحاب في عهد خليفة ترامب الرئيس جو بايدن. ويستبعد كوهلر أنه كان لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ألمانيا، أي رأي في هذه المسألة وأن "هذا حدد السرعة"، كما يقول، في إشارة إلى الوتيرة السريعة لانسحاب القوات.

 عواقب محتملة على أنغيلا ميركل

تحليل الخطأ والمسؤولية بدأ للتو بالنسبة إلى هيئة الاستخبارات الإتحادية الألمانية (BND)والمستشارية التي تشرف عليها.

ومن المؤكد أن إعادة التقييم ستشغل أيضا البرلمان المشكل حديثًا بعد انتخابات البوندستاغ في 26 سبتمبر / أيلول. ربما على شكل لجنة تحقيق برلمانية. إذا وصل الأمر إلى ذلك، يجب أن تكون أنغيلا ميركل مستعدة أيضًا للاستدعاء كشاهدة، بعد إعلان عدم تجديد ترشيحها لمنصب المستشارة منذ فترة طويلة، غير أنه سيتعين على ميركل تحمل المسؤولية السياسية عن فشل الأجهزة الاستخبارات في أفغانستان خلال فترة ولايتها، لأن هيئة الـ (BND)  تقع تحت مسؤولية مكتب المستشارية، وما زالت المستشارة الحالية تتمتع بصلاحية التوجيه للحكومة الإتحادية بأكملها.

مارسيل فورستيناو/ إ.م

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


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