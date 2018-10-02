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سيسكا موسكو

فاز فريق سيسكا موسكو 6 مرات بلقب الدوري الروسي كما سبق له أن أحرز اللقب في العصر السوفياتي 7 مرات. تألق الفريق بشكل لافت في موسم 2004/ 2005 2004ـ2005 عندما توج بلقب الدوري الأوروبي.

بعد تألقه في الدوري الروسي أراد نادي سيسكا موسكو أن يترك بصمته أيضا على الصعيد الأوروبي، وهو ما نجح فيه بشكل كبير في موسم 2004/ 2005 عندما توج بكأس الدوري الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف لواحد. وبهذا الفوز أصبح أول فريق روسي يفوز بلقب قاري. أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فيبقى أبرز إنجازاته بلوغ ربع نهائي المسابقة في موسم 2009/ 2010. ويبقى الياباني كيسكوكي هوندا أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا لنادي سيسكا موسكو.

Soccer Football - Champions League - Group Stage - Group E - Bayern Munich v Ajax Amsterdam - Allianz Arena, Munich, Germany - October 2, 2018 Bayern Munich players look dejected after the match REUTERS/Andreas Gebert

أياكس يفرض التعادل على بايرن والريال يتعثر أمام سيسكا موسكو 02.10.2018

فرض فريق أياكس أمستردام الهولندي التعادل على مضيفه بايرن ميونخ الألماني، فيما خسر ريال مدريد أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف في العاصمة الروسية.
22/11/16*** Football Soccer - PFC CSKA Moscow v Bayer Leverkusen - UEFA Champions League Group Stage - Group E - CSKA Stadium, Moscow, Russia - 22/11/16. CSKA Moscow's Bibras Natcho scores a goal from the penalty spot past Bayer Leverkusen's goalkeeper Bernd Leno. REUTERS/Maxim Zmeyev

ليفركوزن يخسر نقطتين ثمينتين بعد التعادل أمام موسكو 22.11.2016

تعادل فريق باير ليفركوزن بهدف أمام نادي موسكو بعد أن كان لقرابة الساعة من وقت المباراة متقدما بهدف. ليفركوزن يخسر نقطتين ثمينتين ما يعني تأجيل حسم أمر تأهله للدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

14.9.2016 *** epa05539714 Borussia Dortmund's Mario Goetze (L) celebrates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group stage Group F soccer match between Legia Warsaw and Borussia Dortmund at the Legia stadium in Warsaw, Poland, 14 September 2016. EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/L. Szymanski

دورتموند يوجه تحذيرا لمنافسيه وريال يفوز في الوقت القاتل 14.09.2016

واصل دورتموند ما بدأه بايرن ميوينخ في دوري أبطال أوروبا وسجل ستة أهداف في مرمى وارسو البولندي. بيد أن فريقي ليفركوزن ومونشنغلادباخ فشلا في مجاراتهما، إذ تعادل الأول مع سيسكا موسكو وخسر الثاني أمام مانشستر سيتي.
Football Soccer - Borussia Moenchengladbach v Sevilla - UEFA Champions League Group Stage - Group D - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - 25/11/15 Borussia Moenchengladbach players celebrate the first goal against Sevilla REUTERS/Ina Fassbender

مونشغلادباخ يودع دوري الأبطال بفوز كبير على أشبيلية 25.11.2015

رغم فوزه بنتيجة كبيرة ضيفه أشبيلية الإسباني فقد مونشغلادباخ حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بينما عزز فولفسبورغ حظوظه في التأهل، وتأهل ريال مدريد وسان جيرمان بالفعل.
Football Soccer - CSKA Moscow v VfL Wolfsburg - Champions League Group Stage - Group B - Arena Khimki, Khimki, Russia - 25/11/15 VfL Wolfsburg's Andre Schuerrle reacts after scoring a goal for CSKA Moscow REUTERS/Maxim Shemetov

فولفسبورغ يعزز فرصه في بلوغ ثمن نهائي أبطال أوروبا 25.11.2015

أنعش فولفسبورغ الألماني آماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر عن المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما فاز 2 / صفر على مضيفه سيسكا موسكو الروسي بمرحلة المجموعات للبطولة مساء الأربعاء.
MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Head Coach Josep Guardiola of Bayern Muenchen speaks to Gianluca Gaudino of Bayern Muenchen during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on August 22, 2014 in Munich, Germany. (Photo by Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

عندما يستعين غوارديولا بالوجوه الشابة..! 11.12.2014

أشرك المدرب غورديولا في مباراة بايرن ميونيخ أمام سيسكا موسكو وجوها شابة لم يشاهدها الجمهور لفترات طويلة، فهل يعني ذلك أن الفريق بصدد فتح آفاق جديدة للمواهب الصاعدة بين صفوفه؟ أم أنه أمر طبيعي لمباراة كانت "تحصيل حاصل"؟
Bayern Munich's midfielder Thomas Mueller (L) celebrates after scoring from the penalty spot during a Group E Champions league football match between CSKA Moscow and Bayern Munich at the Arena Khimki in Moscow on September 30, 2015. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

دوري الأبطال: بايرن يفوز على سيسكا موسكو بهدف يتيم 30.09.2014

فاز نادي بايرن ميونيخ بهدف نظيف على نادي سيسكا موسكو في العاصمة الروسية في لقاء الذهاب ضمن الدور الأول في دوري الأبطال. بايرن تصدر بذلك المجموعة التي تضم مانشستر سيتي وروما الايطالي أيضا.
COLOGNE, GERMANY - SEPTEMBER 27: Mario Goetze of Muenchen celebrates his team's first goal with team mates Thomas Mueller and Juan Bernat (L-R) during the Bundesliga match between 1. FC Koeln and FC Bayern Muenchen at RheinEnergieStadion on September 27, 2014 in Cologne, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

تشامبيونزليغ: بايرن في موسكو وسان جيرمان يستضيف برشلونة 29.09.2014

تدخل منافسات دوري أبطال أوروبا جولتها الثانية الثلاثاء بلقاءين من العيار الثقيل الأول بين باريس سان جيرمان وبرشلونة والثاني بين مانشستر سيتي وروما، بينما يسعى بايرن ميونيخ لمتابعة انتصاراته بلقائه سيسكا موسكو الروسي.
Die Spieler des FC Bayern München, Mario Mandzukic (l-r), Jan Kirchhoff, Xherdan Shaqiri, Franck Ribery und Diego Contento nehmen am 16.09.2013 beim Training auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße in München (Bayern) teil. Der FC Bayern trifft am Dienstag (17.09.2013) im ersten Gruppenspiel der Champions League Saison 2013/14 auf ZSKA Moskau. Foto: Tobias Hase/dpa

بداية قوية لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 18.09.2013

كان من المتوقع أن تسلط الأضواء على مباراة بايرن ميونيخ الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم ضد سيسكا موسكو الروسي. بالفعل فعلها الفريق البافاري وقدم عرضا قويا انتهى بفوز عريض على الفريق الروسي.
Munich's David Alaba (C) celebrates with Arjen Robben (L-R), Philipp Lahm and Dante after scoring the 1-0 during the UEFA Champions League Group D soccer match between FC Bayern Munich and CSKA Moscow at München Arena in Munich, Germany, 17 September 2013. Photo: Andreas Gebert/dpa

بايرن يكتسح سيسكا موسكو ومانشستر يونايتد يهزم ليفركوزن 17.09.2013

في مباراتين شيقتين ضمن مسابقة كأس أبطال أوروبا لكرة القدم، تغلب فريق بايرن ميونخ على ضيفه سيسكا موسكو بثلاثة أهداف نظيفة، فيما انتصر مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين.
Real Madrid's Sergio Ramos (L) and CSKA Moscow's Alan Dzagoev jump for the ball during their Champions League round of 16 second leg soccer match at Santiago Bernabeu stadium in Madrid March 14, 2012. REUTERS/Juan Medina (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER)

ريال مدريد يطيح بسيسكا موسكو ويلتحق بالمتأهلين لدور الثمانية 14.03.2012

بلغ ريال مدريد الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه سيسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة التي سبق له أن أحرز لقبها تسع مرات.
Bayern Munich's Arjen Robben, left, reacts with fellow team members Philipp Lahm, second from left, and Mario Gomez, second from right, after scoring a goal against Manchester United during their Champions League quarterfinal second leg soccer match at Old Trafford Stadium, Manchester, England, Wednesday, April 7, 2010. (AP Photo/Matthias Schrader)

بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم 08.04.2010

رغم خسارته أمام مانشتر يونايتد تمكن بايرن ميونيخ الألماني من تخطي الفريق الإنكليزي والصعود إلى دور نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيلتقي بايرن ميونيخ فريق ليون الفرنسي الذي صعد على حساب مواطنه بوردو.
FC Barcelona's Lionel Messi from Argentina scores against Arsenal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Tuesday, April 6, 2010. (AP Photo/David Ramos)

ميسي يتألق ويقود برشلونة إلى فوز كبير على أرسنال 06.04.2010

تخطى برشلونة عقبة أخرى في طريق دفاعه عن لقب بطولة أبطال أوروبا، بأداء قوي تألق فيه لاعبوه وخاصة مهاجمه ميسي، حقق به فوزا كبيرا على ضيفه أرسنال الإنكليزي في مباراة العودة لدور ربع النهائي في الموسم الحالي للبطولة.
Inter Milan's Argentine forward Diego Milito celebrates after scoring during a Champions League, round of 16, first leg soccer match between Inter Milan and Chelsea at the San Siro stadium in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 24, 2010. (AP Photo/Antonio Calanni)

إنتر ميلان يهزم تشلسي وإشبيلية ينتزع تعادلاً ثميناً من سيسكا موسكو 24.02.2010

إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يفوز على تشلسي لندن بهدفين لهدف في ختام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وإشبيلية ينتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه سيسكا موسكو بهدف لمثله.
Fußball Champions League Gruppe A, 1. Spieltag: Maccabi Haifa FC - FC Bayern München am Dienstag (15.09.2009) im Ramat Gan Stadion in Tel Aviv (Israel). Tsepo Masilela (r) von Haifa und Ivica Olic von München kämpfen um den Ball. Foto: Andreas Gebert dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

انطلاقة ناجحة لبايرن وفولفسبورغ في دوري أبطال أوروبا 16.09.2009

بايرن ميونخ يفوز على مضيفه مكابي حيفا بثلاثية نظيفة في منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا وفولفسبورغ يتغلب على ضيفه سيسكا موسكو بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الثانية.