فاز فريق سيسكا موسكو 6 مرات بلقب الدوري الروسي كما سبق له أن أحرز اللقب في العصر السوفياتي 7 مرات. تألق الفريق بشكل لافت في موسم 2004/ 2005 2004ـ2005 عندما توج بلقب الدوري الأوروبي.

بعد تألقه في الدوري الروسي أراد نادي سيسكا موسكو أن يترك بصمته أيضا على الصعيد الأوروبي، وهو ما نجح فيه بشكل كبير في موسم 2004/ 2005 عندما توج بكأس الدوري الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف لواحد. وبهذا الفوز أصبح أول فريق روسي يفوز بلقب قاري. أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فيبقى أبرز إنجازاته بلوغ ربع نهائي المسابقة في موسم 2009/ 2010. ويبقى الياباني كيسكوكي هوندا أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا لنادي سيسكا موسكو.