سيرجي لافروف هو وزير الخارجية الروسي منذ عام 2004. وقد مثّل قبل ذلك روسيا في الأمم المتحدة على مدى عقد من الزمان. برز اسم لافروف على الصعيد العربي من خلال مواقفه الرافضة لسياسات الغرب في سوريا وأوكرانيا.

تعرض لافروف لانتقادات غربية وعربية لاذعة بسبب مواقفه إزاء الأزمات في سوريا وأوكرانيا، غير أن الكثيرين يقدرون دوره الهام في عقد اتفاق لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ولد لافروف في مارس/ آذار 1950 لأب من أصول أرمينية وأم روسية من جورجيا. ترقى في السلم الدبلوماسي الروسي إلى أن وصل إلى قمته بتسلم منصب وزير الخارجية في مارس/آذار 2004.