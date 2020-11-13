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سيرجي لافروف

سيرجي لافروف هو وزير الخارجية الروسي منذ عام 2004. وقد مثّل قبل ذلك روسيا في الأمم المتحدة على مدى عقد من الزمان. برز اسم لافروف على الصعيد العربي من خلال مواقفه الرافضة لسياسات الغرب في سوريا وأوكرانيا.

تعرض لافروف لانتقادات غربية وعربية لاذعة بسبب مواقفه إزاء الأزمات في سوريا وأوكرانيا، غير أن الكثيرين يقدرون دوره الهام في عقد اتفاق لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ولد لافروف في مارس/ آذار 1950 لأب من أصول أرمينية وأم روسية من جورجيا. ترقى في السلم الدبلوماسي الروسي إلى أن وصل إلى قمته بتسلم منصب وزير الخارجية في مارس/آذار 2004.

تسميم نافالني.. برلين تنتقد عقوبات روسية مزمعة على مسؤولين ألمان

تسميم نافالني.. برلين تنتقد عقوبات روسية مزمعة على مسؤولين ألمان 13.11.2020

وصفت برلين اتجاه روسيا لفرض عقوبات انتقامية على مسؤولين ألمان وفرنسيين على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بأنها "غير مبررة" وأنها "تقحم مشكلة روسية في العلاقات الثنائية بين روسيا وكل من ألمانيا وفرنسا".
واشنطن تحذر موسكو من مغبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن تحذر موسكو من مغبة التدخل في الانتخابات الأمريكية 11.12.2019

حذر الرئيس ترامب من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض. من جانبه نفى لافروف أن موسكو قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟

مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟ 05.03.2019

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الدبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟
توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ 26.11.2018

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.
موسكو تعتزم الرد بـشدة على الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة

موسكو تعتزم الرد بـ"شدة" على الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة 01.09.2017

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تعتزم الردة "بشدة" على التدابير الدبلوماسية الأمريكية ضدها، فيما اقترح برلماني روسي بارز أن تجبر روسيا الولايات المتحدة على خفض المزيد من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا.
لافروف: ليس لدينا تأكيد بنسبة 100 في المائة لمقتل البغدادي

لافروف: ليس لدينا تأكيد بنسبة 100 في المائة لمقتل البغدادي 16.06.2017

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده غير متأكدة 100% بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد قتل في الضربة الجوية الروسية، فيما أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها ليس لديها معلومات تؤيد مقتل البغدادي.
أزمة سوريا- فيتو روسي جديد وتدن لمستوى الثقة بين واشنطن وموسكو

أزمة سوريا- فيتو روسي جديد وتدن لمستوى الثقة بين واشنطن وموسكو 12.04.2017

استخدمت روسيا مجدداً الفيتو ضد مشروع قرار يدعو للتحقيق في استخدام محتمل لأسلحة كيماوية في سوريا. وخلال أول زيارة لوزير خارجية أمريكا الجديد لموسكو أعرب بوتين عن أسفه لتدهور العلاقات مع أمريكا منذ تولي ترامب السلطة.
غابريل: روسيا ستتيح إمكانية إجراء تحقيق في هجوم خان شيخون

غابريل: روسيا ستتيح إمكانية إجراء تحقيق في هجوم خان شيخون 10.04.2017

صرّح وزير الخارجية الألماني بأن نظيره الروسي تعهد بتسهيل إمكانية إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون السورية. ومجددا يشدد غابريل على ضرورة إشراك الروس والكثيرين غيرهم في المفاوضات حول سوريا.
وكالة: روسيا مستعدة لدعوة دمشق للسماح لمقاتلي النصرة بمغادرة حلب

وكالة: روسيا مستعدة لدعوة دمشق للسماح لمقاتلي النصرة بمغادرة حلب 07.10.2016

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الجمعة إن روسيا على استعداد لدعوة الحكومة السورية للسماح لمقاتلي جبهة النصرة بالانسحاب من مدينة حلب مع أسلحتهم.

موسكو تعلن الدخول في مباحثات مع أنقرة لاستعادة العلاقات

موسكو تعلن الدخول في مباحثات مع أنقرة لاستعادة العلاقات 29.06.2016

رجح وزير الخارجية لروسي سيرجي لافروف استئناف التنسيق بين بلاده وتركيا فيما يتعلق بسوريا، جاء ذلك عقب اتفاق الرئيس الروسي مع نظيره التركي على تطبيع العلاقات والدخول في مباحثات لاستعادة العلاقات الثنائية المتبادلة.
دي ميستورا في موسكو ولافروف يطالب بمفاوضات سورية مباشرة

دي ميستورا في موسكو ولافروف يطالب بمفاوضات سورية مباشرة 05.04.2016

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمحادثات مباشرة بين أطراف الصراع في سوريا خلال جولة المفاوضات المقبلة. جاء ذلك بعد استقباله المبعوث ألأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في موسكو.
لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في معركة الرقة

لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في معركة الرقة 14.03.2016

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال إن موسكو مستعدة للتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الرقة.
القرم تستعد للاستفتاء وسط توترات ومظاهرات

القرم تستعد للاستفتاء وسط توترات ومظاهرات 15.03.2014

اختتما زعماء القرم الاستعدادات للاستفتاء المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الانضمام إلى روسيا، وفيما يسود التوتر شبه الجزيرة عشية الاستفتاء خرجت مظاهرات في موسكو بعضها مؤيد والبعض الآخر معارض لسياسة موسكو إزاء أوكرانيا.
لافروف: توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا سيؤدي إلى انتشار الإرهاب

لافروف: توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا سيؤدي إلى انتشار الإرهاب 09.09.2013

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم عن قلق بلاده من تداعيات توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ودعا واشنطن إلى التركيز على الحل السياسي مشددا على أنه لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة.
موسكو: الأزمة السورية في مقدمة مباحثات كيري مع القيادة الروسية

موسكو: الأزمة السورية في مقدمة مباحثات كيري مع القيادة الروسية 07.05.2013

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو لإجراء محادثات مع القيادة الروسية. وخلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرجي لافروف يعتزم كيري إجراء مشاورات حول حل النزاع الدموي في سوريا.
كيري يبحث في برلين ملفات الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الأطلسية

كيري يبحث في برلين ملفات الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الأطلسية 26.02.2013

طالب جون كيري في أول زيارة له لألمانيا كرئيس للدبلوماسية الأمريكية بتعزيز العلاقات الأطلسية خاصة في المجال الاقتصادي، كما بحث ملفات سوريا وإيران ومالي مع المسؤولين الألمان، ومن المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف.
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