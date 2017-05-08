سيدة فرنسا الأولى تشارك في حلقة من مسلسل كوميدي

ستشارك بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كضيفة في الحلقة القادمة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي "فيستيير" (ومعناه غرف تغيير الملابس).
المسلسل تبثه القناة الفرنسية الثانية. وقد ذكرت القناة في مقطع فيديو قصير أن بريجيت، 65 عاما، ستجسد شخصيتها في حلقة يوم السبت من المسلسل. وتركز حلقات المسلسل ومدتها دقيقتين ونصف الدقيقة على الرياضيين المعاقين في نادٍ للسباحة.
وقال مخرج المسلسل، آدا آبديلي، وهو أحد الممثلين فيه أيضا: "نعلم أنها من أشد المعجبين بالمسلسل .. لذلك قلنا لأنفسنا، لأنها تحب ذلك، سنطلب منها أن تؤدي معنا".
وفي الفيديو، ظهرت بريجيت ماكرون مرتدية نفس الزي الأزرق الفاتح الذي ارتدته في مراسم تنصيب زوجها في أيار/ مايو من العام الماضي، وقالت إنها لديها موهبة مسرحية.
وتم تصوير الفيلم في مايو/ أيار الماضي، وتم التحقق من الحلقة من قبل الإليزيه حيث تمت مشاهدتها قبل بثها.
يُشار إلى أن المسلسل يستضيف في كل مرة شخصية معينة، لكنها المرة الأولى التي تحضر فيها السيدة الأولى لفرنسا.
وعملت السيدة الأولى الفرنسية معلمة في مدرسة ثانوية في أميان حيث كانت تتولى الإشراف على فرقة مسرحية آنذاك. وكانت قد التقت إيمانويل ماكرون في تلك المدرسة بينما كان لا يزال تلميذًا.
(د.ب.أ) م.م/ ط.ا
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
ضفاف السين
ينصح باستكشاف باريس سيراً على الأقدام، عندها فقط يمكنك أن تقدر الطابع المميز، الذي تنفرد به هذه المدينة. كما أصبح بإمكان المشاة أن يسيروا بسلام على ضفاف نهر السين على مسافة 7 كيلومترات بين ساحة الباستيل، وبرج إيفل، حيث كانت السيارات تسير سابقاً. في تلك النزهة، يمكنك المرور إلى جانب كثير من المعالم المهمة في المدينة.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
باريس من فوق
يصل ارتفاع برج مونبارناس إلى 210 متراً. يعد أعلى ثاني ناطحة سحاب في باريس. يوفر البرج أجمل إطلالة بانورامية على المدينة ومعلمها الرئيسي، برج إيفل. كما يمكنك رؤية منطقة لا ديفونس، أكبر منطقة تجارية في أوروبا.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
برج إيفل
غير أن برج إيفل هو أعلى مبنى في المدينة، يبلغ ارتفاعه 324 متراً. تباع حوالي 7 ملايين تذكرة سنوياً لأكثر المعالم السياحية زيارة في العالم. يأخذك المصعد إلى القمة مقابل 17 يورو. لكن انتبه! هذا لا يعني أن صعود الدرج مجاناً. إذ لا شيء بالمجان سوى المنظر الرائع من الأعلى. تظهر في الصورة حدائق تروكاديرو.
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القلب المقدس
تقع كنيسة ساري كور أو القلب المقدس على قمة تلة مونمارتر، أعلى تلة في المدينة، على ارتفاع 130 مترا. تعتبر كنيسة الحج، التي بنيت على الطراز البيزنطي من أكثر الأماكن رومانسية في باريس. إذا كنت ترغب بتجنب الحشود، فمن الأفضل أن تزورها في وقت مبكر من الصباح أو في المساء. ستحظى من التراس الموجود أسفل البوابة الرئيسية بأفضل نقطة للاستمتاع بغروب الشمس فوق مدينة الحب.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
متحف اللوفر
يعتبر معظم زوار باريس زيارة متحف اللوفر من الأولويات. إذ أنه من أكبر المتاحف في العالم، حيث تجد اللوحات العالمية لأعظم الفنانين مثل (الموناليزا) لليوناردو دافينشي. في متحف اللوفر يجب أن تتحلى بالصبر، حيث لا يمكن لأي شخص رؤية 35 ألف معروض في يوم واحد. من الأفضل اختيار ما تريد رؤيته قبل أن زيارته، أو ببساطة قم بزيارة ثانية.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
مؤسسة لويس فويتون
من المؤكد أن المتاحف ليست نادرة في باريس، حيث أضيف متحف آخر إلى صفوفها في عام 2014. تقدم مؤسسة لويس فويتون في غابة بولونيا معارض مؤقتة للفن المعاصر. قام المهندس المعماري الشهير فرانك غيري بتصميم المبنى المذهل.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
لا كانوبيه
منذ أبريل 2016، غطى هذا الهيكل المنطقة، حيث كان سوق باريس المركزي المحبوب (Forum des Halles). يجمع الهيكل الهائل، الذي سمي (لاكانوبيه) أو المظلة، بين مركز النقل الحضري، ومركز التسوق، والمطاعم، ومجموعة متنوعة من أماكن الفنون تحت سقفه الساحر.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
غاليري لافاييت
عندما يتعلق الأمر بالأناقة والأسلوب الراقي، باريس تتفوق على الجميع. يتميزغاليري لافاييت للتسوق ببنائه، الذي يشبه دار الأوبرا، المتوج بقبة زجاجية بارتفاع 42 متراً.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
خذ استراحة
اجلس واسترخ قليلاً! من الأفضل القيام بذلك في إحدى الحدائق، مثل حديقة التويلري بالقرب من متحف اللوفر. الكراسي المعدنية الخضراء في المتنزهات أيقونات للتصميم الصناعي من عام 1923. وتسمى كراسي لوكسمبورغ تبعاً لحديقة لوكسمبورغ، حيث وضعت أول مرة. بالمناسبة، حتى عام 1974 كان على الناس أن يدفعوا مقابل الحصول على مقعد.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
توقف لتناول وجبة خفيفة
ليس عليك دفع الكثير من المال للحصول على طعام لذيذ في باريس، التي تعرف بأسعارها الباهظة. أنت في أيد أمينة في حي ماريه، الحي اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، حيث تجد في شارع دي روزرس أفضل فلافل. كما من الممتع التنزه في هذه المنطقة الهادئة بمحلاتها، ومقاهيها. إذ نجا هذا الحي إلى حد كبير من التطور الحديث بفضل إصرار سكانه على إبقائه على هذا النحو. آنا تيرمشيه/ ريم ضوا.