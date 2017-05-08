سيدة فرنسا الأولى تشارك في حلقة من مسلسل كوميدي

ستشارك بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كضيفة في الحلقة القادمة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي "فيستيير" (ومعناه غرف تغيير الملابس).

المسلسل تبثه القناة الفرنسية الثانية. وقد ذكرت القناة في مقطع فيديو قصير أن بريجيت، 65 عاما، ستجسد شخصيتها في حلقة يوم السبت من المسلسل. وتركز حلقات المسلسل ومدتها دقيقتين ونصف الدقيقة على الرياضيين المعاقين في نادٍ للسباحة.

وقال مخرج المسلسل، آدا آبديلي، وهو أحد الممثلين فيه أيضا: "نعلم أنها من أشد المعجبين بالمسلسل .. لذلك قلنا لأنفسنا، لأنها تحب ذلك، سنطلب منها أن تؤدي معنا".

وفي الفيديو، ظهرت بريجيت ماكرون مرتدية نفس الزي الأزرق الفاتح الذي ارتدته في مراسم تنصيب زوجها في أيار/ مايو من العام الماضي، وقالت إنها لديها موهبة مسرحية.

وتم تصوير الفيلم في مايو/ أيار الماضي، وتم التحقق من الحلقة من قبل الإليزيه حيث تمت مشاهدتها قبل بثها.

يُشار إلى أن المسلسل يستضيف في كل مرة شخصية معينة، لكنها المرة الأولى التي تحضر فيها السيدة الأولى لفرنسا.

وعملت السيدة الأولى الفرنسية معلمة في مدرسة ثانوية في أميان حيث كانت تتولى الإشراف على فرقة مسرحية آنذاك. وكانت قد التقت إيمانويل ماكرون في تلك المدرسة بينما كان لا يزال تلميذًا.

(د.ب.أ) م.م/ ط.ا