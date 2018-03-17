سيدة أمريكية تدعي اغتصابها في حمام الطائرة

ذكر موقع صحفية "ذا صن" البريطانية اليوم السبت ( الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، أن امرأة أمريكية قاضت شركة طيران أمريكية، لأنها عجزت عن توفير الحماية لها بسبب تعرضها للاغتصاب على يد راكب مخمور كان معها على متن نفس الطائرة، على حد قولها.
وأوضح الموقع أن أوبري ل. (32 عاماً)، تزعم أن أحد الركاب تبعها إلى دورة المياه في الطائرة واعتدى عليها. وأضاف أن الطائرة الأمريكية كانت متوجهة من فينيكس عاصمة ولاية أريزونا إلى مدينة نيويورك في (يونيو/حزيران من السنة الماضية).
وبحسب نفس المصدر، تدعي المرأة الأمريكية أن الراكب الذي اعتدى عليها كان في حالة سكر واضح عندما ركب الطائرة. وأردف أن طاقم الطائرة استمر رغم ذلك في تقديم المشروبات الكحولية له (حوالي ست مرات). وتابع أن المرأة أخبرت الطاقم بما تعرضت له في دورة مياه الطائرة، بيد أن أفراداً من الطاقم نقلوها بكل بساطة إلى مؤخرة الطائرة.
وفي نفس السياق، أشار موقع "دالاس نيوز" أن المرأة التي تنحدر من ولاية كولورادو سارعت إلى الذهاب للمستشفى بمجرد هبوط الطائرة في نيويورك. وأضاف أن المُعتدي المزعوم لم يتم إلقاء القبض عليه.
وأفاد موقع "هامبورغ مورغن بوست" الألماني أن المرأة الأمريكية اشتكت لاحقاً لدى شركة الطيران مما تعرضت له. وأضاف أن الشركة الأمريكية عرضت عليها مبلغ 5000 دولار كتعويض عن "الإزعاج"، الذي تعرضت له على متن الطائرة، وتفاجأت المشتكية من موقف الشركة لتقرر بعد ذلك التوجه إلى القضاء.
من جانبها نفت شركة الطيران الأمريكية بشدة مزاعم تعرض المرأة للاغتصاب في دورة مياه الطائرة، مؤكدة في بيان لها "نحن نرغب أن يتمتع كل عملائنا بتجربة سفر آمنة وإيجابية معنا، ونشعر بقلق بالغ من أي ادعاءات بسوء التصرف على متن طائراتنا أو في أي من منشآتنا".
وتابعت :"إذا اكتشف طاقمنا أو تم إخبارنا عن أي سوء تصرف مزعوم وغير قانوني قد يحدث على متن الطائرة، فإنه يتم الاتصال بالسلطات المختصة، التي تتدخل بمجرد وصول الطائرة إلى المطار".
ر.م/ع.ج.م
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.