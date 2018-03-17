 سيدة أمريكية تدعي اغتصابها في حمام الطائرة | عالم المنوعات | DW | 03.11.2018

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منوعات

سيدة أمريكية تدعي اغتصابها في حمام الطائرة

تقارير صحفية تشير إلى أن امرأة أمريكية رفعت دعوى قضائية على شركة طيران أمريكية بسبب تعرضها للاغتصاب على يد راكب مخمور في دورة مياه الطائرة، فيما نفت الشركة هذه المزاعم مؤكدة أنها تعمل على توفير الأمن لكل ركابها.

Flugzeug Kabine Passagiere Flug (D. Ott - Fotolia.com)

ذكر موقع صحفية "ذا صن" البريطانية اليوم السبت ( الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، أن امرأة أمريكية قاضت شركة طيران أمريكية، لأنها عجزت عن توفير الحماية لها بسبب تعرضها للاغتصاب على يد راكب مخمور كان معها على متن نفس الطائرة، على حد قولها.

وأوضح الموقع أن أوبري ل.  (32 عاماً)، تزعم أن أحد الركاب تبعها إلى دورة المياه في الطائرة واعتدى عليها. وأضاف أن الطائرة الأمريكية كانت متوجهة من فينيكس عاصمة ولاية أريزونا إلى مدينة نيويورك في (يونيو/حزيران من السنة الماضية).

وبحسب نفس المصدر، تدعي المرأة الأمريكية أن الراكب الذي اعتدى عليها كان في حالة سكر واضح عندما ركب الطائرة. وأردف أن طاقم الطائرة استمر رغم ذلك في تقديم المشروبات الكحولية له (حوالي ست مرات). وتابع أن المرأة أخبرت الطاقم بما تعرضت له في دورة مياه الطائرة، بيد أن أفراداً من الطاقم نقلوها بكل بساطة إلى مؤخرة الطائرة.

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وفي نفس السياق، أشار موقع "دالاس نيوز" أن المرأة التي تنحدر من ولاية كولورادو سارعت إلى الذهاب للمستشفى بمجرد هبوط الطائرة في نيويورك. وأضاف أن المُعتدي المزعوم لم يتم إلقاء القبض عليه.

وأفاد موقع "هامبورغ مورغن بوست" الألماني أن المرأة الأمريكية اشتكت لاحقاً لدى شركة الطيران مما تعرضت له. وأضاف أن الشركة الأمريكية عرضت عليها مبلغ 5000 دولار كتعويض عن "الإزعاج"، الذي تعرضت له على متن الطائرة، وتفاجأت المشتكية من موقف الشركة لتقرر بعد ذلك التوجه إلى القضاء.

من جانبها نفت شركة الطيران الأمريكية بشدة مزاعم تعرض المرأة للاغتصاب في دورة مياه الطائرة، مؤكدة في بيان لها "نحن نرغب أن يتمتع كل عملائنا بتجربة سفر آمنة وإيجابية معنا، ونشعر بقلق بالغ من أي ادعاءات بسوء التصرف على متن طائراتنا أو في أي من منشآتنا".

 وتابعت :"إذا اكتشف طاقمنا أو تم إخبارنا عن أي سوء تصرف مزعوم وغير قانوني قد يحدث على متن الطائرة، فإنه يتم الاتصال بالسلطات المختصة، التي تتدخل بمجرد وصول الطائرة إلى المطار".

ر.م/ع.ج.م

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

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  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

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  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

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    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

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  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

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  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

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    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

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    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


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