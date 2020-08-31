 سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.08.2020

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منوعات

سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل

بعد انتهائها من التسوق استقلت سيدة ألمانية تبلغ من العمر ثمانين عاما سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت. صاحب السيارة أخبر الشرطة أن سيارته تعرضت للسرقة، ليتبين فيما بعد أن ما حصل كان فقط مجرد سوء تفاهم.

بعد انتهائها من التسوق استقلت عجوز ألمانية سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت.

بعد انتهائها من التسوق استقلت عجوز ألمانية سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت.

شاءت الصدف أن تكون سيارتان من نفس العلامة التجارية ومن نفس اللون في نفس المكان. هذه الصدفة التي تتكرر كثيرا في مواقف السيارات قادت إلى حادثة غريبة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية يوم السبت الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" الألمانية. 

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بعد ستين عاما من الزواج، أجهز رجل ألماني طاعن في السن على زوجته، بعدما وجه لها طعنات قاتلة في الجزء العلوي من جسدها، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية. فما الذي دفع العجوز الألماني لارتكاب جريمته؟

عند إحدى محطات الترام في مدينة إيسن الألمانية أخذ الناس يهبطون من عربات الترام، وفجأة اقتحمت سيدة عجوز بسيارتها المكان، محدثة إصابات بعدد من الأشخاص بعضهم حالاتهم حرجة، حسب الشرطة.

فبعدما انتهت عجوز ألمانية تبلغ من العمر 80 عاما من التسوق قصدت موقف السيارات التابع للسوبر ماركت لتركب سيارتها لتعود إلى البيت. وبالفعل هذا ما قامت به هذه السيدة، لكنها عوضاً عن أن تستقل سيارتها، ركبت السيارة الأخرى التي تشبه سيارتها، حيث نسي صاحب السيارة مفتاحها في مقعد الراكب الأمامي. وبعد انتهائه من التسوق خرج صاحب السيارة، البالغ من العمر 20 عاما، ليجد سيارته قد اختفت.

أبلغ الشاب الشرطة بما حدث، معتقدا أن سيارته تعرضت للسرقة، حسبما نقل موقع "إن فرانكن" الألماني. وفيما كان البحث جارياً عن السيارة المختفية اكتشف ابن السيدة العجوز السيارة الخطأ في مرآب بيت أمه ليخبر بدوره الشرطة التي أشرفت على تبادل السيارتين، حيث استعاد الشاب سيارته، بينما أعيدت سيارة السيدة العجوز إلى مكانها في المرآب.

ع.ش

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