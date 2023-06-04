سيدات برشلونة يتوجن بأغلى لقب أوروبي..في موسم خيبة فريق تشابي

على الرغم من تتويجه بطلا في الليغا الإسبانية للمرة السابعة والعشرين، إلا أن حصيلة نادي برشلونة من الموسم الحالي كانت هزيلة على الصعيد الأوروبي، إذ أُقصي مبكرا من مسابقتي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. لكن سيدات برشلونةكان لهن نصيب الأسد بحصولهن على أرفع بطولة أوروبية.
ففي مباراة مثيرة على ملعب آيندهوفن بهولندا، قلب فريق سيادات برشلونة تأخره بهدفين إلى ريمونتادا 3- 2 على فولفسبورغ الألماني أمس السبت الثالث من يونيو/ حزيران في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وحصد برشلونة لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن فاز بأول ألقابه في 2021، قبل أن يخسر المباراة النهائية للبطولة العام الماضي على يد أولمبيك ليون الفرنسي.
وتقدمت البولندية إيفا بايور بهدف لفولفسبورج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة قوية. وأضافت ألكسندرا بوب الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 37 من ضربة رأس ، مستغلة تمريرة بايور.
خيبة كبيرة لدى لاعبات فولفسبورغ الألماني
ولكن باتريشيا جوتيريز ردت بهدفين لبرشلونة خلال الدقائق الأولى للشوط الثاني، ثم أحرزت فريدولينا رولفو، لاعبة فولفسبورغ السابقة، الهدف الثالث في الدقيقة 70.
وجلست مرتين 2021 و2022، على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بها المدرب جوناثان جيرالديس في الدقيقة 90 بعدما غابت عن معظم الموسم جراء تعرضها لإصابة في ركبتها.
وقالت رولفو لمنصة "دازون" للبث التدفقي عقب نهاية المباراة "أنا عاطفية للغاية، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث، عندما تأخرنا بهدفين في البداية، شعرت أنه يمكننا القيام بذلك، لكن كان الأمر صعباً للغاية". وتابعت "أظهرنا الكثير من العقلية اليوم، أنا فخورة جداً بالفريق".
وعلى سحابعا في تويتر غردت اللاعبة السويدية ونجمة فريق برشلونة قائلة: "أشعر وكأنني أحلم، يا له من يوم خاص ومميز !":
وهو الفوز الثاني لسيدات برشلونةفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد عام 2021 حين أحرزن اللقب للمرة الأولى على حساب تشلسي الانكليزي، في حين يحمل ليون الفرنسي الرقم القياسي بعدد الانتصارات مع 8 ألقاب.
وفي المقابل، خسر فولفسبورغ في رابع نهائي له بعد أعوام 2016 و2018 و2020 منذ فوزه باللقب للمرة الأخيرة عام 2014.
م.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
ألكساندرا بوب
احتاجت المهاجمة ألكساندرا بوب وقتًا طويلاً للتعافي من الإصابة التي تعرضت لها الموسم الماضي. لكن في بطولة كأس أمم أوروبا في إنجلترا هذا الصيف أظهرت اللاعبة مدى أهميتها بالنسبة للمنتخب الألماني، حيث نجحت في التسجيل مرة واحدة على الأقل في كل مباراة لعبتها، لكنها غابت المباراة النهائية التي خسرتها ألمانيا أمام إنجلترا. وعلى صعيد الأندية حققت بوب ثنائية الدوري والكأس مع فريقها فولفسبورغ الألماني.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
لينا أوبردورف
تم اختيار اللاعبة لينا أوبردورف كأفضل لاعبة ناشئة في بطولة أمم أوروبا للسيدات، التي أقيمت مؤخرا في إنجلترا. فازت أوبردورف بالدوري الألماني وبكأس ألمانيا مع فريقها فولفسبورغ، لكن مسيرتها في دوري أبطال أوروبا توقفت في مرحلة نصف النهائي أمام برشلونة.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
لوسي برونز
في موسم 2021/202 تعرضت مدافعة مانشستر سيتي للإصابة لفترة طويلة. واحتلت مع فريقها المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنها أنهت الموسم بإنجاز كبير وهو التتويج ببطولة أمم أوروبا رفقة المنتخب الإنجليزي. برونز سجلت هدفا في البطولة وصنعت اثنين. بعد بطولة أمم أوروبا انتقلت إلى صفوف برشلونة.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
أليكس مورغان
لم تفلح أليكس مورغان في تحقيق حلمها بالفوز باللقب الأولمبي رفقة المنتخب الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام الماضي، بعد الهزيمة في الدور قبل النهائي أمام كندا، لتكتفي بالميدالية البرونزية. رغم ذلك تبقى أليكس إحدى أبرز اللاعبات في المنتخب الأمريكي والتي توجت معه مرتين بكأس العالم. انضمت أليكس إلى فريق سان دييغو ويف بداية العام الجاري وفرضت نفسها سريعا بتسجيلها للأهداف بشكل منتظم.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
كريستيانه إندلير
حارسة مرمى المنتخب التشيلي هي حارسة المرمى الوحيدة في القائمة المختصرة المكونة من 20 اسمًا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية. بعد فترات قضتها في تشيلسي وفالنسيا وباريس سان جيرمان بالإضافة لأندية أخرى، انضمت كريستيانه إندلير منذ عام 2021 إلى أولمبيك ليون لتتوج مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. في 2021 تم اختيار إندلير من طرف الفيفا كأحسن حارسة مرمى في العالم.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
أليكسيا بوتياس
قادت أليكسيا بوتياس فريقها برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات. نادي برشلونة فاز في جميع مبارياته بالدوري وسجل 159 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط. أليكسيا سجلت 18 هدفا وصنعت 15 هدفا آخر. لكن في نهائي دوري أبطال أوروبا تكبدت الهزيمة أمام أولمبيك ليون. أيضا تعرضت أليكسا لنكسة بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي وهو ما حرمها من المشاركة في كأس أمم أوروبا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
أيتانا بونماتي
أيتانا بونماتي هي الشريك المثالي لبوتياس في خط الوسط والهجوم، سواء في برشلونة أو في المنتخب الإسباني. في سن 13 عاما انضمت إلى قسم الناشئين في برشلونة. وفي سن السابعة عشر، ظهرت لأول مرة في الفريق الأول. لكن غياب زميلتها أليكسيا بوتياس عن بطولة أمم أوروبا الأخيرة جعل بونماتي عاجزة عن منع هزيمة فريقها في ربع النهائي أمام إنجلترا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
عزيزات أوشوالا
برصيد 20 هدفًا هذا الموسم، حققت عزيزات أوشوالا نجاحًا أكبر من زميلتها في نادي برشلونة بوتياس. تقاسمت النيجيرية الموسم الماضي لقب الهداف مع البرازيلية جيسي فيريرا من ريال مدريد. وللمرة الخامسة في مسيرتها يتم اختيار أوشوالا كأفضل لاعبة في إفريقيا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
فريدولينا رولفو
اللاعبة السابقة لبايرن ميونيخ وفولفسبورغ تعتبر من الركائز الأساسية لخط هجوم نادي برشلونة. وبخلاف ما كان عليه الوضع في الدوري الألماني، تشغل اللاعبة السويدية مهمة صناعة اللعب في برشلونة. فريدولينا رولفو كانت حاضرة رفقة المنتخب السويدي في بطولة أمم أوروبا للسيدات وبلغت معه المربع الذهبي. أما رصيدها من الأهداف في البطولة فلم يتعدى هدفا واحدا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
ميلي برايت
تتسم بالصلابة والقوة الدفاعية، فازت مع تشيلسي في عام 2022 بثنائية البطولة وكأس الاتحاد الإنجليزي. لكنها تعرضت لخيبة أمل بعد خروج فريقها من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. لكن ميلي برايت نجحت في تعويض هذه الخيبة بفوزها بلقب بطولة أمم أوروبا مع إنجلترا هذا الصيف.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
بث ميد
بينما كانت برايت تقوم بصد كرات الخصوم من أمام مرمى فريقها في بطولة أمم أوروبا، كانت زميلتها "بث ميد" تقتنص الفرص لتسجيل الأهداف في الفريق المنافس. نجحت المهاجمة الإنجليزية في تسجيل ستة أهداف في البطولة وتوجت بلقبي أفضل هدافة وأفضل لاعبة في اليورو. وعلى صعيد الأندية احتلت بث ميد مع فريقها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر تشيلسي.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
فيفيانه ميدِما
تشكل الهولندية فيفيانه ميدِما ثنائيا قويا مع بث ميد بخط الهجوم بفريق أرسنال الإنجليزي. وتمكنت ميدِما من تسجيل 14 هدفا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي. ولم تسر الأمور في بطولة أمم أوروبا مثلما كانت تتمنى المهاجمة السابقة لبايرن ميونيخ، حيث تعرضت للإصابة في أول مباراة ولم تعد للمشاركة إلا في دور ربع النهائي، الذي خسره المنتخب الهولندي أمام فرنسا. فيفيانه ميدِما لم تتمكن من تسجيل أي هدف في البطولة.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
سامانتا كِر
سامانتا (سام) كِر هي اللاعبة الوحيدة الأكثر نجاحًا من ميدِما في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد سجلت الأسترالية 20 هدفا في 22 مباراة مع تشيلسي وبالتالي لعبت دورا رئيسيا في فوز فريقها بالبطولة. في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، سجلت كِر الهدف الأول لفريقها والهدف الثالث الحاسم في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بـ 3-2. كير تم اختيارها كأفضل لاعبة في إنجلترا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
آدا هيغربيرغ
اللاعبة النرويجية آدا هيغربيرغ هي أول سيدة تحصل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2018. في عام 2022 فازت مع أولمبيك ليون للمرة السابعة بلقب الدوري الفرنسي وللمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا. لكن هذا النجاح يظل غائبا عنها مع المنتخب النرويجي، إذ تعرضت رفقة منتخبها لهزيمة قاسية بـ 0-8 علي يد إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، وهو ما عجل بخروج النرويج من الدور الأول للبطولة.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
ويندي رونار
مقارنة بهيغربيرغ حققت زميلتها في فريق ليون ويندي رونار نتائج أفضل في بطولة أمم أوروبا للسيدات. رونار هي مدافعة صلبة يبلغ طولها 1.87 متر وتظهر عليها ملامح الصرامة دائما. خرجت رونار رفقة المنتخب الفرنسي من المربع الذهبي لبطولة أمم أوروبا على يد المنتخب الألماني. وسبق لها أن فازت مع أولمبيك ليون بالدوري الفرنسي 15 مرة وبدوري أبطال أوروبا ثماني مرات.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
ماري أنطوانيت كاتوتو
لم تكن هدافة المنتخب الفرنسي حاضرة في مباراة الدور قبل نهائي من بطولة أمم أوروبا للسيدات أمام ألمانيا بسبب الإصابة التي جعلتها تغادر البطولة من الدور الأول. لكن كاتوتو تقدم دائما أداء رائعا مع المنتخب الفرنسي وتسجل الكثير من الأهدف. وعلى صعيد الأندية فازت ماري أنطوانيت كاتوتو بالكأس مع ناديها باريس سان جيرمان وتحمل لقب هدافة الدوري الفرنسي.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
كاديدياتو دياني
كاديدياتو دياني تشكل ثنائيا رائعا مع كاتوتو في خط هجوم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي. دخلت أفضل لاعبة في فرنسا لعام 2021 عالم الاحتراف بشكل مبكر. ففي سن الـ 15 بدأت باللعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. وإلى جانب كونها لاعبة، فإن كاتوتو هي أيضا منذ 2020 عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين المحترفين UNFP.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
سلمى باشا
تلعب سلمى باشا مع أولمبيك ليون منذ أن كانت في الثامنة من عمرها. تبلغ الآن من العمر 21 عامًا لكنها فازت أربع مرات بلقب الدوري الفرنسي مع أولمبيك ليون كما تملك في رصيدها أيضا 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. سلمى والدها جزائري وأمها تونسية، وفي يورو 2022 ودعت اللاعبة، التي تلعب في مركز المدافع الأيسر، البطولة في الدور نصف النهائي، لكن سبق لها أن حققت اللقب الأوروبي مع المنتخب الفرنسي تحت 19 عامًا.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
كانتانيدي ماكاريو
تجاور البرازيلية كانتانيدي ماكاريو زميلتها سلمى باشا بفريق أولمبيك ليون منذ 2021. عندما كانت طفلة هاجرت إلى الولايات المتحدة مع عائلتها، حيث تلقت مهاراتها في كرة القدم في المدرسة الثانوية والكلية. ماكاريو الآن حاملة للجنسية الأمريكية وتلعب للمنتخب الأمريكي.
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جولة مصورة مع أفضل لاعبات كرة القدم في العالم في 2022!
ترينيتي رودمان
والدها كان لاعب كرة سلة وحقق الكثير من الألقاب. وعلى عكس والدها، الذي كان يلعب كمدافع، تلعب ترينيتي رودمان في خط الهجوم. دخلت رودمان عالم الاحتراف في كرة القدم في 2021. وتعتبر اللاعبة الأكثر دخلا في دوري كرة القدم النسائية في الولايات المتحدة والهدافة الأولى لفريقها واشنطن سبيريت. إعداد: أندرياس شتن-تسيمونس/هـ. د