سيدات برشلونة يتوجن بأغلى لقب أوروبي..في موسم خيبة فريق تشابي

على الرغم من تتويجه بطلا في الليغا الإسبانية للمرة السابعة والعشرين، إلا أن حصيلة نادي برشلونة من الموسم الحالي كانت هزيلة على الصعيد الأوروبي، إذ أُقصي مبكرا من مسابقتي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. لكن سيدات برشلونةكان لهن نصيب الأسد بحصولهن على أرفع بطولة أوروبية.

ففي مباراة مثيرة على ملعب آيندهوفن بهولندا، قلب فريق سيادات برشلونة تأخره بهدفين إلى ريمونتادا 3- 2 على فولفسبورغ الألماني أمس السبت الثالث من يونيو/ حزيران في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وحصد برشلونة لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن فاز بأول ألقابه في 2021، قبل أن يخسر المباراة النهائية للبطولة العام الماضي على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

وتقدمت البولندية إيفا بايور بهدف لفولفسبورج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة قوية. وأضافت ألكسندرا بوب الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 37 من ضربة رأس ، مستغلة تمريرة بايور.

خيبة كبيرة لدى لاعبات فولفسبورغ الألماني

ولكن باتريشيا جوتيريز ردت بهدفين لبرشلونة خلال الدقائق الأولى للشوط الثاني، ثم أحرزت فريدولينا رولفو، لاعبة فولفسبورغ السابقة، الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وجلست مرتين 2021 و2022، على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بها المدرب جوناثان جيرالديس في الدقيقة 90 بعدما غابت عن معظم الموسم جراء تعرضها لإصابة في ركبتها.

وقالت رولفو لمنصة "دازون" للبث التدفقي عقب نهاية المباراة "أنا عاطفية للغاية، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث، عندما تأخرنا بهدفين في البداية، شعرت أنه يمكننا القيام بذلك، لكن كان الأمر صعباً للغاية". وتابعت "أظهرنا الكثير من العقلية اليوم، أنا فخورة جداً بالفريق".

وعلى سحابعا في تويتر غردت اللاعبة السويدية ونجمة فريق برشلونة قائلة: "أشعر وكأنني أحلم، يا له من يوم خاص ومميز !":

وهو الفوز الثاني لسيدات برشلونةفي الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد عام 2021 حين أحرزن اللقب للمرة الأولى على حساب تشلسي الانكليزي، في حين يحمل ليون الفرنسي الرقم القياسي بعدد الانتصارات مع 8 ألقاب.

وفي المقابل، خسر فولفسبورغ في رابع نهائي له بعد أعوام 2016 و2018 و2020 منذ فوزه باللقب للمرة الأخيرة عام 2014.

م.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)