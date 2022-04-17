سيدات برشلونة يتألقن في كرة القدم .. ورجالها يخسرون كل شيء

في الوقت الذي يترنح فيه فريق برشلونة للرجال، مسجلا هزيمة جديدة في الدوري المحلي جعلت من لحاقه بالمتصدر ريال مدريد أمراً شبه مستحيل، ما سيجعل بخروجه خالي الوفاض تماما هذا الموسم، يحقق فريق برشلونة للسيدات نتائج مميزة هذه الأسابيع.

فقد سحق فريق برشلونة للسيدات نظيره فولسفبورغ الألماني قبل أيام في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-1، ليضع قدما في النهائي، فيما يحتاج الفريق الألماني لمعجزة لتحقيق التأهل، خصوصا مع الأداء القوي الذي قدمه الفريق الكتالوني.

"برشلونة تفوق علينا في الشوط الأول"، تعترف مهاجمة الفريق الألماني، التي بالكاد لمست الكرة في ذلك الشوط، متابعةً: "لم نستطع الفوز في الالتحامات، أما عندما يدخل برشلونة في نسق التيكي-تاكا المعروف به، فإن الأمر يزداد صعوبة".

ولم يخسر فريق برشلونة للسيدات أو حتى تعادل طوال هذا الموسم في كل المنافسات حتى الآن، وحقق نتائج كبيرة ضد فرق شهيرة، إذ فاز على ريال مدريد في ثلاث مواجهات جمعتهم خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنتيجة 8-3 في مجموع مبارتي دوري أبطال أوروبا، و5-0 في الدوري المحلي.

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وقد يلتقي مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال، ويعدّ الفريق البرشلوني الأوفر حظا للتتويج، بينما ضمن التتويج بالدوري الإسباني، إذ يتفوق على أقرب منافسيه ريال سوسيداد بـ22 نقطة.

وفي المقابل، انهزم فريق الرجال، الذي يدربه نجمه السابق تشافي هيرنانديز، أمس الأحد أمام رايو فايكانو بـ1-0، وهي الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات. وتقريبا انتهت آمال برشلونة في التتويج مع تبقي خمس جولات له على نهاية الدوري، إذ يتقدم عليه الريال بـ 15 نقطة، وإذا فاز الريال في المباراة القادمة أمام إسبانيول، فسيكون قد ضمن التتويج مبكرا.

فريق برشلونة يخسر في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني. (14/4/2022)

وسبق الهزيمة أمام فايكانو، الإخفاق في الدوري الأوروبي بعد خسارة برشلونة في معقله أمام أينتراخت فرانكفورت بـ2-3 بعد التعادل في ألمانيا 1-1. وقبل ذلك خرج الفريق من دور المجموعات في دوري الأبطال، كما خرج من كأس الملك، وأقصاه الريال في نصف نهائي السوبر الإسباني.

ورغم صحوة برشلونة ما بين يناير/ كانون الثاني وبداية أبريل/ نيسان، تحقيق سلسلة انتصارات في الدوري، منها فوزا عريضا على ريال مدريد 4-0، إلا أنه فقد توازنه مؤخرا وعاد للإخفاق مجددا. ويعوّل الفريق على المدرب تشافي لإعادة الأمور إلى نصابها وتكرار الأداء القوي ذاته الذي ظهر في الأشهر الأولى من هذا العام.

ع.ا/ ص.ش