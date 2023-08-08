 سيدات المغرب ينهين مغامرتهن في المونديال أمام فرنسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2023

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سيدات المغرب ينهين مغامرتهن في المونديال أمام فرنسا

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعدما تغلب على نظيره المغربي بأربعة أهداف لصفر، وبذلك أنهت لبؤات الأطلس مغامرتهن في المونديال كأول فريق عربي يتأهل لهذا العرس الكروي.

فرنسا تنهي أحلام سيدات المغرب في مونديال أسرتنراليا بأربعة أهداف لصفر (الثامن من أغسطس 2023)

فرنسا تنهي أحلام سيدات المغرب في مونديال أسرتنراليا بأربعة أهداف لصفر (الثامن من أغسطس 2023)

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربيفي كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه بأربعة أهداف لصفر اليوم (الثلاثا الثامن من أغسطس / آب 2023)ء في اديلايد في طريقه الى ربع النهائي حيث سيواجه أستراليا احدى الدولتين المضيفتين للبطولة. وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا. وتواجه فرنسا استراليا السبت المقبل في بريزبين.

في سياق متصل، واصل المنتخب الكولومبي مغامرته بعد ان تغلب على نظيره الجامايكي بهدف لصفر في ملبورن ليتأهل الى ربع النهائي حيث يواجه إنكلترا بطلة أوروبا. وسجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبَين في دور الـ 16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الاولى في تاريخها بمباراة ضمن الادوار الاقصائية. وكان المنتخب الجنوب أميركي فشل في التأهل الى نهائيات 2019، الا انّه قام بخطوات عملاقة في الفترة الاخيرة، بعد أن تصدر مجموعته في الدور الاول للنسخة الحالية أمام المغرب، فيما أقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.

سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم

وتابعت الكولومبيات عروضهن القوية في هذه المباراة التي أقيمت امام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب والذي لم يدخل في شباكه أي هدف قبل هذه المباراة. ونجحت كولومبيا في هزّ الشباك بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، بعدما تمكنت أوسمي من اختراق الدفاع الجامايكي الصلب والتسجيل من داخل المنطقة إثر تمريرة من آنا غوزمان. وتخلى المنتخب الجامايكي عن حذره بعد الهدف وبدأ في الخروج من منطقته بحثاً عن هدف التعادل، وكاد ان يحقق ما أراده عن طريق جودي براون الا انّ تسديدتها ارتدت من القائم بعد معمعة كبيرة (53)، ادّت في ما بعد الى هجمة مرتدة لكولومبيا حيث كادت نجمة ريال مدريد الاسباني ليندا كايسيدو ان تضاعف النتيجة.

ورغم ضغط الجامايكيات في الدقائق الاخيرة، الا انّ المنتخب الكولومبي الذي كان قريباً من هدف ثانٍ في الدقيقة 86 عندما ارتدت تسديدة ليسي سانتوس من القائم، تمسّك بحلمه حتى الصافرة الاخيرة ليحجز مكانًا له في ربع النهائي السبت في بريزبين ضد المنتخب الإنكليزي الفائز الإثنين على نيجيريا بركلات الترجيح.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.ا)

 

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