 سيجارة ألكترونية تنفجر في وجه صاحبها وتقتله ! | علوم وتكنولوجيا | DW | 06.02.2019

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علوم وتكنولوجيا

سيجارة ألكترونية تنفجر في وجه صاحبها وتقتله !

لطالما يحذر الخبراء والأطباء من التدخين بكل أنواعه، سواء تدخين السجائر العادية أو الإلكترونية. وبالرغم من ذلك يقبل الكثيرون على تدخين السجائر الإلكترونية، اعتقادا منهم أنها أقل ضررا لكن ما حدث قد يغير هذه الفكرة..

Elektronische Zigarette (picture-alliance/dpa)

 ربما يكون هذا الخبر غير سار لمحبي السيجارة الإلكترونية،  فقد لقي شاب أمريكي مصرعه متأثرا بجراحه، بعد ن انفجرت سيجارة إلكترونية في وجهه. وليام براون، من ولاية تكساس الأمريكية، يبلغ من العمر 24 عاما، توفي بسبب اندفاع قطعة من السيجارة الإلكترونية إلى حنجرته ووصولها إلى الشريان السباتي. وبحسب موقع يو إس توداي الأمريكي، فقد تسبب ذلك في وفاته فور نقله إلى المستشفى، إثر تمزق الشريان السباتي.

مختارات

ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، تم تسجيل 195 حادثة انفجار أو حريق شملت السجائر الإلكترونية في أمريكا.

وقد أفاد التقرير الصادر في يوليو 2017 أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، وفق ما ذكره الموقع الإخباري. مع ذلك، في شهر مايو/آيار من العام الماضي، توفي رجل من ولاية فلوريدا، بعد انفجار السيجارة الإلكترونية التي كان يستعملها، مما أدى إلى حرق 80 بالمائة من جسمه.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء مستخدمي السجائر الإلكترونية أو أقلام الـ VAPE، بعدم شحن الجهاز طوال الليل واستخدام الشاحن المخصص له فقط، بالإضافة إلى استبدال البطاريات في حالة تلفها على الفور.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "ويب دي إي" الألماني، نقلا عن تقرير صادر عن وكالة الحماية المدنية FEMA ، أنه تم تسجيل ما يقرب من 200  حالة انفجار وحريق بالسجائر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2009 و 2016. وأضاف المصدر أنه أصيب ما يقرب من 130 شخصًا بسبب السجائر الإلكترونية.

وقد وجدت دراسة حديثة من ولايتي فرجينيا وتكساس، أن الحوادث نادرة جدا، لكنها أكدت أن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير. الدراسة تضمنت أكثر من 2000 حادث انفجار وحالات حروق وقعت في أمريكا في الفترة ما بين 2015 وحتى 2017، بحسب الموقع الإخبار الألماني.

س.إ  

  • Deutschland Zigarettenschachteln mit Warnhinweis

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    تحتوي علب السجائر الحالية في ألمانيا على عبارات تحذيرية مثل "التدخين يقتل". وبدءا من 20 حزيران/مايو الحالي ستُجبر الشركات المصنعة على تغطية ثلثي العلبة بصور مخيفة وبارزة. القانون الجديد في سيكون وفق الإجراءات الأوروبية الصادرة في عام 2014 والداعية لخفض نسب التدخين في أوروبا، وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 حزيران/ مايو.

  • Zigarettenschachtel Warnung Rauchen Zigarette

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    على الشركات المصنعة للسجائر وضع صور مخيفة تظهر نتائج التدخين على جسم وشكل الإنسان، مثل أسنان محطمة أو فم ملوث. أما العلب القديمة من السجائر التي تخلو من هذه الصور فيمكن بيعها وحتى عام كامل من بدء تطبيق هذا القانون.

  • Deutschland Tabakwerbung Plakat in Freiburg

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    تغيير شكل العلبة ووضع إعلانات بصور صادمة هي ليست الإجراءات الوحيدة التي تريد أن تقوم بها الحكومة الألمانية لتوعية الناس بمخاطر التدخين، بل ةتريد أيضا منع إعلانات التدخين في الأماكن العامة وفي كل الأفلام السينمائية المقدمة لمن هم دون سن 18 عاما.

  • Australien Zigarettenschachteln mit Warnhinweis

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    تعد استراليا الدولة الرائدة في العالم في مجال التوعية ضد التدخين. ومنذ سنة 2012 تباع فقط علب السجائر التي تحمل صورا مروعة تظهر مخاطر التدخين ونتائجه على الإنسان. أما فرنسا فستقدم قانونا مشابها في نهاية عام 2016.

  • Australien Zigarettenschachteln mit Warnhinweis

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    القانون الجديد يسمح للشركات بوضع أسم الماركة فقط وبصورة صغيرة فوق العلبة. أما لون العلب فسيكون موحدا لجميع الماركات. بعض الشركات الفرنسية لتصنيع السجائر قررت تقديم شكوى ضد التصميم الجديد للعلب.

  • Lebenskosten Zigaretten Marlboro Schachtel

    صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

    قال بوركهارد بلينيرت، المتحدث لشؤون الصحة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الألماني، إن الهدف من القانون الجديد هو الحيولة دون تدخيين الشباب . والإعلانات الجديدة قد لا توقف المدخنين عن التدخين لكنها قد تمنع الأجيال الجديدة من ذلك، وخاصة أن التدخين يرتبط دائما بأشياء جميلة وهذه الإعلانات ستغير هذه الفكرة للأبد في أذهان الشباب، كما يقول عالم النفس الألماني كريستوف كروغر.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري


 

مختارات

صور صادمة على علب السجائر لمحاربة التدخين

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين قررت الحكومة الألمانية وبدءا من 20 حزيران/مايو الحالي إجبار شركات تصنيع السجائر على وضع صور وتحذيرات صادمة ومخيفة على علب السجائر، كما تريد تقليص مساحة الإعلانات للسجائر. (21.05.2016)  

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