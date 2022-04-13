سيتي يطيح بأتلتيكو ويتأهل مع ليفربول لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل بدون أهداف مع مضيفه أتليتيكو مدريد في مباراة متوترة اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2022) ليحدد موعدا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.

واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، من فوزه بهدف دون مقابل ذهابا على أرضه.

ورغم حاجته الى التسجيل، رضخ أتلتيكو مجدداً لسيطرة سيتي الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول قرابة 70 بالمئة، في وقت اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتسديدة واحدة خلال الدقائق الـ45.

لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، حيث حاصر أتلتيكو ضيوفه في منطقتهم وهدد مرماهم لكن من دون نجاعة ما أدى الى توتر الأجواء ودخول لاعبي الفريقين في عراك واضطر الحكم الى طرد البرازيلي فيليبي من فريق العاصمة واحتساب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

واصل ليفربول مسيرته الناجحة وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي

ليفربول يواصل مسيرته الناجحة

في المقابل واصل ليفربول الإنجليزي مسيرته الناجحة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب تعادله المثير 3 / 3 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، اليوم الاربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة.

واستغل ليفربول تفوقه على بنفيكا في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3 / 1 في العاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة، التي توج بها 6 مرات كان أخرها عام 2019، بعد فوزه 6 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبذلك، ضرب ليفربول موعدا في الدور قبل النهائي مع فياريال الإسباني، الذي فجر مفاجأة مدوية، عقب إطاحته بفريق بايرن ميونيخ الألماني من دور الثمانية للمسابقة أمس الثلاثاء.

وسيشهد الدور قبل النهائي صراعا إنجليزيا-إسبانيا إذ يلعب سيتي ضد ريال فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.

وقرر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إراحة 7 من العناصر الأساسية للفريق في بداية المباراة، حيث أبقاهم على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع ببعض منهم في الشوط الثاني، من أجل تجهيزهم للقاء المرتقب أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت القادم.

ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية هذا الموسم، من خلال الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد، بالإضافة لكأس رابطة الأندية المحترفة، الذي توج به الفريق الأحمر في شباط/فبراير الماضي على حساب تشيلسي.

ع.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)