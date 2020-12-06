 ″سيب الباسبور″.. قصص تونسيين ممنوعين من جوازات سفرهم! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.12.2020

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سياسة واقتصاد

"سيب الباسبور".. قصص تونسيين ممنوعين من جوازات سفرهم!

حرمان بعض التونسيين من حصولهم على جواز سفر بلدهم، كان سببا لإطلاق حملة "سيب الباسبور". حملة تهدف إلى الضغط على السلطات التونسية من أجل حصول المهاجرين على هذه الوثيقة.

نساء تونسيات يشاركن في وقفة احتجاجية أمام القنصلية التونسية في فرنسا

نساء تونسيات يشاركن في وقفة احتجاجية أمام القنصلية التونسية في فرنسا

وصل عددهم اليوم إلى ما يزيد عن 8000 تونسي عبر العالم حسب تنسيقيتهم على الأنترنيت، ممنوعون كليا من استخراج جوازات سفرهم من قنصليات تونس في مختلف بلدان العالم خاصة الأوروبية منها، وبالأساس في البلدان التي يتواجد بها عدد كبير منهم مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا، سواء منهم مهاجرون نظاميون أو آخرون وصلوا إلى أوروبا عن طريق الهجرة السرية، فهل يصبحون ضحية التعاون التونسي الأوروبي لإعادة المهاجرين التونسيين إلى بلدهم الأصلي؟

منع وتهديد بعودة دون رجعة

رصد مهاجر نيوز العديد من القصص لمهاجرين ومغتربين، من بينهم من يتواجد بدول أوروبية بشكل قانوني ويتوفرعلى إقامة وعقد عمل ثابت، وآخرون قدموا إلى أوروبا عن طريق الهجرة السرية، ويحاولون تسوية أوضاعهم. كلهم يشتركون في معاناة مزدوجة بين التفكير في كيفية الحصول على أهم وثيقة تثبت هويتهم خارج الوطن، والتخوف الكبير من إمكانية الترحيل نحو بلدهم وعدم التمكن من العودة إلى حياة جديدة بنوها خارج تونس.

مختارات

تنتهك حقوق ملايين الأشخاص نتيجة حرمانهم من الجنسية التي يترتب على حملها ممارسة الكثير من الحقوق الأساسية للإنسان. وهؤلاء ينتشرون في كثير من دول العالم منها دول عربية يعيش فيها مئات الآلاف من عديمي الجنسية.

يزداد عدد المتقاعدين الألمان الذين يعيشون على مخصصات تقاعدهم خارج البلاد، فقد تجاوز الرقم المليون ونصف المليون، والغريب أن وجهاتهم تخالف التوقعات.

شابة تونسية فقدت حياتها بعد إصابتها خلال شجار مع زوجها في مدينة بون الألمانية، هذه القضية فتحت الجدال مرة أخرى حول العنف ضد النساء العربيات في ألمانيا، وسبل حمايتهن في دولة تعتبر نفسها رائدة في مجال حقوق المرأة.

في ظل البطالة والوضع الاقتصادي الراكد، تتزايد محاولات الشبان المغاربيين للوصول إلى أوروبا بحثاً عن مستقبل أفضل. الأشهر الأخيرة شهدت زيادة في رحلات الهجرة المنطلقة من سواحل الجزائر وتونس.

أعلن معارضون سوريون في ألمانيا أنّ السفارة السورية في برلين ترفض إصدار جوازات سفر لهم. بسام عبد الله، المسمى "سفيرا" من قبل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية في ألمانيا يمكنه تقديم هذه الخدمات، ولكنه لا يملك صلاحيات.

بشير، تونسي مقيم في فرنسا وموظف في أحد مستشفياتها بعقد رسمي، منع منذ سنوات من الحصول على جواز سفره. يحكي لمهاجر نيوز أنه تلقى إشعارات بمتابعته في قضايا مدنية في فترة لم يدخل خلالها بلاده أبدا، حسب تصريحه.

يؤكد "أنا لم أدخل تونس منذ 14 سنة، وقالوا لي إني ملاحق في قضايا مدنية ارتكبت أفعالها خلال هذه السنوات، وهو أمر لم أفهمه نهائيا وغير معقول، وبسببه حرمت من رؤية الوالدين قبل وفاتهما ولم أتمكن إلى اليوم من زيارة قبريهما".

بشير المتزوج من سيدة فرنسية الجنسية مغربية الأصل، وأب لأربعة أطفال، يرفض دخول تونس خوفا منه من عدم التمكن من العودة، إذ أن الحرمان من جواز السفر يمنحه بطاقة لدخول وطنه ولا يضمن له العودة.

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الرد الرسمي والقانوني

ينص الفصل 21 من القانون 40 والمتعلق بجوازات السفر، الذي تم تنقيحه سنة 2004 على أنه "في حالة ظهور مانع يحول دون تسليم جواز سفر أو تجديده أو تسليم نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في حال تم سحبه أو سرقته أو ضياعه، يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف "أ" صالحة فقط للرجوع إلى تونس أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب".

أمر يجعل التونسيين المحرومين من جوازات السفر في ريبة من قبول العودة من أجل تسوية قضاياهم أمام المحاكم التونسية، وهو ما أوضحته سلوى وهي مهاجرة تعيش في ألمانيا منذ 2011. "حكم القضاء التونسي علي بما يزيد عن 50 سنة سجنا غيابيا في قضية تمكنت من حلها، وأنا اليوم في كامل الاستعداد للعودة إلى تونس لتسوية وضعيتي القانونية بشرط الحصول على جواز سفري"، هكذا تلخص سلوى القابسي الوضع الذي تعيشه في حديثها لمهاجر نيوز.

تقول سلوى"رفضت رخصة المرور التي اقترحتها قنصلية تونس علي لأن عودتي قبل تجديد بطاقة إقامتي أمر ينهي مستقبلي المهني والإجتماعي ولا يمكنني المغادرة دون تجديد تأشيرتي". مؤكدة أن مخاوفها اليوم صارت منكبة على إمكانية صدور قرار بالترحيل في حقها.

وبالإضافة للنص القانوني الصريح، سبق لوزير الخارجية التونسي نور الدين الري الإدلاء بتصريحات حول الموضوع أثناء لقائه بلجنة التونسيين بالخارج، وأكد أن سبب المنع هو بعض "التتبعات القضائية"، مشيرا إلى أنّ "ثبوتها لا يمكن أن يكون عائقا أمام حق الحصول على الوثائق الإدارية". مشددا أن "الوزارة تطبق القانون بخصوص منح جوازات السفر للتونسيين".

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نشاط في إطار حملة سيب الباسبور

نشاط في إطار حملة "سيب الباسبور"

حملة #سيب_الباسبور

انطلقت حملة #سيب_الباسبور منذ بداية السنة الجارية، ويزداد ضغطها في الملف دون تحصيل نتائج على أرض الواقع، ترصد صفحاتها حالات مختلفة لتونسيين وجدوا أنفسهم عالقين في دول غير دولتهم بسبب عدم تمكّنهم إما من استخراج جواز السفر أو من تجديده بسبب أحكام قضائية صادرة ضدّهم.

الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تترجم على أرض الواقع بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قنصليات تونس في مختلف البلدان بشكل دوري منذ سنوات. واشتدت هذه الوقفات وحِدة الشعارات المرفوعة أثناءها، بعد الإعلان عن قرارات الترحيل في حق التونسيين المغتربين نحو بلدانهم، بعد اتفاقيات عقدتها تونس مع رؤساء الدول المعنية، خاصة منها فرنسا وإيطاليا.

فقد عقد رئيس الوزراء التونسي الجديد هشام المشيشي في فترة توليه منصب وزير الداخلية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي خلال زيارة سابقة لها إلى تونس على تنفيذ "عمليات ترحيل استثنائية" ابتداءً من شهر تشرين الأوَّل/أكتوبر 2020 لمهاجرين تونسيين وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير نظامي.

بالإضافة إلى ذلك كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في وقت سابق أن الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما بعد الحادث الإرهابي الذي عاشته فرنسا في شهر أكتوبر/تشرين الأول وأثبت تورط مهاجر تونسي فيه، بتسهيل الترحيل القسري للمهاجرين التونسييّن غير النظاميين إلى تونس واتفقا على بحث آلية تفعيل هذ الاتفاق مع السلطات التونسية.

قرارات واتفاقات جاءت عقب الهجوم الإرهابي الأخير في فرنسا الذي ارتكبه تونسي، نتجت عنها بداية حملة ترحيل في حق المهاجرين غير الشرعيين أو المدرجة أسماؤهم ضمن لوائح المصنفين ضمن قوئم الإرهاب من إيطاليا، وهو ما يحاول بعض التونسيين تفاديه بكل الطرق، ومن بينهم من قرر إنهاء حياته عند محاولة السلطات الإيطالية تنفيذ القرار بحقه، عوض الامتثال لأوامر العودة للوطن.

وكان النائب البرلماني التونسي زياد الهاشمي قد تفاعل مع الحملة خلال الشهر الماضي عبر تدوينة على موقع فيسبوك، قال خلالها أن دفعة جديدة من تظلمات المواطنين المحرومين من جواز السفر دون حكم قضائي ودون سبب مكتوب وموثق ستبعث عن طريقه لوزارة الداخلية.

تجدر الإشارة أن مهاجر نيوز، حاول التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأيضا القنصلية التونسية في مدينة بون الألمانية، من أجل الحصول على إجابات وتوضيحات رسمية حول الموضوع، لكننا لم نتلقى ردا.

ماجدة بوعزة - مهاجر نيوز 

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


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