سيبري: أوروبا تسجل أعلى إنفاق عسكري منذ "الحرب الباردة"

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، اليوم الاثنين (24 نيسان/أبريل 2023)، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعا جديدا في عام الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفع بنسبة 7ر3% معدلة حسب التضخم إلى 24ر2 تريليون دولار في عام 2022. وأوضح المعهد أنه بدون التعديل حسب مستوى التضخم، ستكون الزيادة مرتفعة بما يصل إلى 5ر6%.

وذكر تقرير سيبري أن أوروبا شهدت أعلى زيادة في 30 عاما على الأقل، بنسبة 13% معدلة حسب التضخم- ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات الحادة في الإنفاق من قبل روسيا وأوكرانيا. كما أثرت المساعدات العسكرية إلى كييف والمخاوف من أن تمثل روسيا تهديدا أكبر على قرارات الانفاق في العديد من الدول الأخرى.

وعلى الصعيد العالمي، فقد واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي. وأوضح الباحث في سيبري" نان تيان" أن "الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي خلال السنوات الأخيرة هو علامة على أننا نعيش في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن".

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الانفاق بشكل واضح وبواقع 877 مليار دولار بما في ذلك 19.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تليها الصين وبواقع تقديري بلغ 292 ثم روسياالتي أنفقت حوالي 84 مليار قافزة من المركز الخامس إلى المركز الثالث بسبب الحرب.

وسجلت أوكرانيا زيادة قدرها 640% وتحتل حاليا المركز الحادي عشر بعد أن كانت في المركز الـ36 في العام السابق. ولا تزال ألمانيا في المركز السابع بعد زيادة بنسبة 3ر2%.

ويعتبر تقرير سيبري أكثر مجموعة شاملة من البيانات حول الإنفاق العسكري للدول في العالم.

وأدرج باحثو السلام في التقرير الأنفاق على الأفراد والمساعدات العسكرية والبحث والتطوير العسكري.

وزادت العديد من دول الكتلة الشرقية السابقة إنفاقها العسكري بأكثر من الضعف منذ عام 2014، العام الذي شهد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم .

وأنفقت الدول في وسط وغرب أوروبا ما مجموعه 345 مليار دولار على قواتها المسلحة في عام 2022.

وعززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي.

وما يفسر ارتفاع الانفاق العسكري أيضا الكلفة الباهظة للأسلحة المتطورة تقنيا، كما في حالة فنلندا التي اشترت العام الماضي 64 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "أف-35".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)