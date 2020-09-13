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سيباستيان فيتل

كثيرون تغنوا بإنجازات سائق سيارات سباقات الفورمولا 1، الألماني سيباستيان فيتيل. فهو يعتبر أصغر بطل للعالم في هذه الرياضة، عندما فاز بلقب موسم 2010. ويعد فيتيل من عمالقة الفورمولا إلى جانب مواطنه الألماني ميشائيل شوماخر.

الألماني سيباستيان فيتيل (مواليد 3 يوليو/تموز 1987)، بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد 4 مرات. يعتبر أصغر من أحرز اللقب، وهناك أرقام قياسية أخرى في جعبته. كلها حققها عندما كان مع فريق "ريد بول"، قبل أن ينتقل إلى فيراري عام 2015. لكنه لم يحقق ذات النجاح كما كان يأمل.

فورمولا-1: البريطاني هاميلتون على طريق الأسطورة الألماني شوماخر

فورمولا-1: البريطاني هاميلتون على طريق الأسطورة الألماني شوماخر 13.09.2020

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة توسكاني الكبرى الذي أقيم اليوم على مضمار موجيلو في إيطاليا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
ريتشاردو يفوز بفورمولا-1 في أذربيجان إثر اصطدام هاميلتون مع فيتيل

ريتشاردو يفوز بفورمولا-1 في أذربيجان إثر اصطدام هاميلتون مع فيتيل 25.06.2017

فاز الاسترالي ريتشياردو ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بعد سباق شابته الفوضى وشهد احتلال الألماني فيتل، متصدر الترتيب العام، المركز الرابع بعد معاقبته بسبب انحرافه باتجاه منافسه البريطاني هاميلتون الذي حل خامساً.
Lewis Hamilton und Nico Rosberg

"فورمولا 1" 2015 - مهارة السائق وسيارة بتقنية عالية 12.03.2015

يبدأ سباق السيارات "فورمولا 1" موسمه الجديد في سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي في ملبورن هذا الأسبوع. الفرق المتنافسة تسعى للاعتماد على تقنيات جديدة وتعزيز صفوفها بسائقين بارعين، كما يبرز في هذا الملف المصور.
سرقة 60 جائزة تخص فريق ريد بول لفورمولا-1

سرقة 60 جائزة تخص فريق ريد بول لفورمولا-1 06.12.2014

أعلن فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم السبت (السادس من ديسمبر/كانون الأول) أن 60 جائزة أحرزها الفريق تعرضت للسطو من مصنع ريد بول في ميلتون كينيز.
125 مليون يورو لسيباستيان فيتيل

125 مليون يورو لسيباستيان فيتيل 06.10.2014

ذكرت مجلة بيلد الرياضية أن بطل سباقات (الفورمولا1) سيباستيان فيتيل أمضى عقداً مع فيراري مدته ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده لعامين إضافيين. وسيحصل فيتيل على ما مجموعه 125 مليون يورو إذا استمر مع فيراري لمدة خمس سنوات.
فيتل يتفوق على ألونسو ويحرز لقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى

فيتل يتفوق على ألونسو ويحرز لقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى 08.09.2013

أحرز الألماني سيباستيان فيتل سائق ريد بول لقب سباق الجائزة الكبرى الإيطالي. وتفوق فيتل، حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد في المواسم الثلاثة الأخيرة، على الإسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري.
فيتيل يحرز لقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى لفورمولا 1

فيتيل يحرز لقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى لفورمولا 1 24.03.2013

قاد الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم، فريقه رد بول لتحقيق المركزين الأول والثاني في سباق ماليزيا خلال الجولة الثانية لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد. يأتي ذلك بعدما تفوق على زميله الاسترالي مارك ويبر.
فيتيل يتوج بلقب سباق جائزة سنغافورة الكبرى

فيتيل يتوج بلقب سباق جائزة سنغافورة الكبرى 23.09.2012

عاد سائق ريد بول-رينو الالماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم في الموسمين الأخيرين، إلى الدرجة الأولى لمنصة التتويج بعد أن غاب عنها تسعة سباقات على التوالي، وذلك باحتلاله المركز الأول خلال جائزة سنغافورة الكبرى.

سيباستيان فيتيل في مهرجان غود ود للسرعة 07.07.2012

في البحرين وقبل انطلاق السباق الرئيسي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، عُثر على جثة رجل بحريني بعد اشتباكات دارت أمس بين محتجين وقوات الأمن. ونشرت السلطات البحرينية عشرات العربات المدرعة بطول الطريق المؤدي إلى مضمار السباق للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليه، والذين تعهدوا بتصعيد الاحتجاجات.

سيباستيان فيتيل أصغر بطل عالم يفوز مرتين في بطولة الفورمولا وان 16.10.2011

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel # 16.10.2011 # euromaxx
فيتيل يخطف لقب بطولة العالم لفورمولا-1 للمرة الثانية على التوالي

فيتيل يخطف لقب بطولة العالم لفورمولا-1 للمرة الثانية على التوالي 09.10.2011

الألماني الشاب بطل العالم في سباقات فورمولا -1 سيباستيان فيتيل يفعلها ويحسم لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي في سباق اليابان، ليكون بذلك أصغر منافس في تأريخ البطولات يفوز باللقب مرتين متتاليتين.
باتون يحرز سباق الجائزة الكبرى المجري وفيتيل يحل ثانيا

باتون يحرز سباق الجائزة الكبرى المجري وفيتيل يحل ثانيا 31.07.2011

أحرز البريطاني جنسون باتون سائق فريق مكلارين سباق الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد متفوقا على سائق ريد بول الألماني سيبستيان فيتيل متصدر الترتيب العام.
أقوال المشاهير عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ألمانيا

أقوال المشاهير عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ألمانيا 28.06.2011

في هذه الجولة المصورة نصبحكم مع مشاهير من بينهم المستشارة الألمانية وميشيل بلاتيني ويوآخيم لوف وماتيوس وغيرهم ونقرأ آرائهم حول بطولة كأس العالم بألمانيا بصفة خاصة وأرائهم في كرة القدم النسائية وتطورها بصفة عامة.
فيتيل في صور: بطل العالم الذي لا تفارقه الابتسامة

فيتيل في صور: بطل العالم الذي لا تفارقه الابتسامة 23.05.2011

توج بطل العالم، الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق ريد بول بلقب سباق جائزة اسبانيا الكبرى، خامس سباقات بطولة العالم لفورمولا-1، الأحد (22 أيار/مايو). وهي رابع مسابقة يفوز بها فيتيل خلال هذا الموسم.
الألماني فيتيل يخفق في الفوز بسباق الجائزة الكبرى في المجر

الألماني فيتيل يخفق في الفوز بسباق الجائزة الكبرى في المجر 01.08.2010

أخفق الألماني سيباستيان فيتيل في إحراز المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في المجر، رغم انطلاقه من المركز الأول في السباق، غير أن فريقه ريد بول، حصل على المركز الأول بفوز الأسترالي مارك ويبر بهذا المركز.
ستة ألمان يتنافسون على الفوز بسباق الجائزة الكبرى في ألمانيا

ستة ألمان يتنافسون على الفوز بسباق الجائزة الكبرى في ألمانيا 22.07.2010

تجري الأحد (25 يوليو / تموز) منافسات سباق الجائزة الكبرى في ألمانيا في إطارموسم الفورمولا 1. ويخوض المتسابقون الألمان هذا السباق بروح المشاركة في سباق يجري في وطنهم، ما قد يوفر الفرصة لأن يحققوا إنجازات رائعة.