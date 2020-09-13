سيباستيان فيتل

كثيرون تغنوا بإنجازات سائق سيارات سباقات الفورمولا 1، الألماني سيباستيان فيتيل. فهو يعتبر أصغر بطل للعالم في هذه الرياضة، عندما فاز بلقب موسم 2010. ويعد فيتيل من عمالقة الفورمولا إلى جانب مواطنه الألماني ميشائيل شوماخر.

الألماني سيباستيان فيتيل (مواليد 3 يوليو/تموز 1987)، بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد 4 مرات. يعتبر أصغر من أحرز اللقب، وهناك أرقام قياسية أخرى في جعبته. كلها حققها عندما كان مع فريق "ريد بول"، قبل أن ينتقل إلى فيراري عام 2015. لكنه لم يحقق ذات النجاح كما كان يأمل.