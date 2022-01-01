سياسي ألماني يقترح وضع صورة مطوري "بيونتيك" على اليورو

في إطار البحث عن شعارات للأوراق النقدية المستقبلية لليورو، اقترح نائب في البرلمان الأوروبي على البنك المركزي الأوروبي وضع صورة مؤسسي شركة "بيونتيك" المطورة للقاح كورونا، أوغور شاهين وأوزليم توريشي، على إحدى العملات الورقية. يُذكر أن الاثنين من أصول تركية مهاجرة.
وقال النائب موريتس كورنر الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الألماني في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022) إنه يجب وضع صور شخصيات أوروبية مهمة مثل مؤسسي "بيونتيك" على الأوراق النقدية الجديدة.
وذكر كورنر أن عمل مؤسسي بيونتيك أنقذ حياة ملايين الأوروبيين، وقال: "مسيرة حياتهما قصة مؤثرة عن الاندماج والصعود وريادة الأعمال والتميز العلمي وإمكانات مجتمع الهجرة المفتوح".
احتفال البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بالذكرى 20 لبدء العمل بالعملة الموحدة "يورو"
وفي أعقاب جائحة كورونا، تمكنت شركة تطوير اللقاحات "بيونتيك"، ومقرها مدينة ماينتس الألمانية، من تطوير لقاح ضد كورونا بناء على ما يسمى بتكنولوجيا "الحمض النووي الريبوزي المرسال" mRNA، والحصول على موافقة بتداوله بعد إتمام الدراسات السريرية اللازمة.
وتأتي تصريحات كورنر متزامنة مع احتفال البنك المركزي الأوروبي بالذكرى السنوية لبدء العمل بالعملة الموحدة "يورو" قبل 20 عاماً بعروض ضوئية بمقره في فرانكفورت. ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، تمت إضاءة واجهة البنك اعتباراً من منتصف ليل الأول كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال البنك في بيان "بإلهام من 'مقدمة نشيد الفرح' للودفيغ فان بيتهوفن، النشيد الأوروبي، ستعرض الإضاءة سيمفونية من الضوء تتألف من أشرطة وخطوط ودوائر باللونين الأزرق والأصفر، لوني الاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان: "بعد ذلك، وحتى يوم 9 كانون الثاني/ يناير، سنضيء المبنى لعرض رسائل مختلفة عن اليورو باللغات الـ 15 لدول منطقة اليورو".
وتعتبر العملة الأوروبية الموحدة "يورو" حالياً العملة الرسمية لـ 340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية.
وعقب 20 عاماً من تداول اليورو، بدأ البنك المركزي الأوروبي عملية لإعادة تصميم الأوراق النقدية. وسيكون للسكان رأي مفصل في التصميمات الجديدة. وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم طرح الأوراق النقدية الجديدة. وقد يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره في عام 2024 بشأن إصدار أوراق نقدية جديدة، مع تحديد موعد طرحها للتداول.
ع.غ/ م.س (د ب أ)
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أولاف شولتس: النسخة الذكورية من ميركل
بعد مرور16 عاماً، يتولى أحد الإشتراكيين الديمقراطيين من جديد منصب المستشار. أولاف شولتس، وزير المالية السابق في حكومة أنغيلا ميركل، هو رابع مستشار منذ عام 1949 يعينه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعد عمدة هامبورغ السابق، الذي درس القانون، بالإستمرارية ومبدأ المستشار الجديد هو: الرصانة والإصرار، كما أنه يشبك أصابع يديه لتأخذ شكل المعين، وهي حركة تتميز بها أنغيلا ميركل وتسمى بالألمانية: Merkel-Raute!
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
فرانسيسكا غيفي: جهود لترتيب العاصمة برلين
فرانسيسكا غيفي (43 عاماً) هي أيضاً واحدة من الوجوه المألوفة في الساحة السياسية الألمانية. فازت وزيرة الأسرة السابقة وعمدة حي نويكولن في برلين بانتخابات برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتصبح عمدة برلين أي حاكمة الولاية التي هي أيضا العاصمة الألمانية. بينما يحكم زميلها في الحزب شولتس من مكتب المستشارية.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
روبرت وأنالينا: فريق أحلام حزب الخضر
أنالينا بيربوك وروبرت هابيك هما وجهان جديدان في الحكومة الألمانية. تقلدت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة، منصب وزيرة خارجية ألمانيا، وهو تحدٍ بالتزامن مع رئاسة ألمانيا مجموعة السبع (G7) التي تبدأ في يناير / كانون الثاني عام 2022. هابيك الذي كان وزيرا للتحول إلى الطاقة الخضراء في ولاية شليزفيغ هولشتاين من 2012 إلى 2018 ، يطلق عليه الآن "الوزير السوبر" بعد توليه وزارتي المناخ والاقتصاد بألمانيا.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
جيم أوزديمير: وزير الزراعة
جيم أوزديمير هو أول وزير من أصول مهاجرة تركية في حكومة اتحادية. السياسي من حزب الخضر، الذي يطلق على نفسه مواطناً، هو ابن عامل من العمال الأتراك، وقد ولد وترعرع في ألمانيا. الأخصائي الاجتماعي كان رئيس حزب الخضر لمدة عشر سنوات. لكن في منصبه الجديد بمجلس الوزراء، لا ينبغي أن يهتم بالإندماج ، وإنما بالزراعة.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أوغور وأوزليم: زوجان طوّرا لقاح كورونا
أوغور شاهين وأوزليم توريتشي، منحا للبشرية الأمل. فقد طوّر الزوجان الألمانيان من أصل تركي، واللذان التقيا في ألمانيا عام 2000 في مستشفى جامعة زارلاند بمدينة "هومبورغ" بولاية السار، لقاح بيونتيك ـفايزر ضد فيروس كورونا. يجري الزوجان منذ عقود الأبحاث في العلاجات المناعية الفردية ضد السرطان. هدفهما الآخر هو تطوير لقاح ضد مرض السرطان.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
دانييلا كافالو: أقوى سيدة أعمال
فولكس فاغن هي حياتها. لم يقتصر الأمر على أن والدها كان يكسب رزقه من هناك وهوعامل إيطالي. بدأت دانييلا كافالو حياتها المهنية أيضاً في عام 1994 في فولكس فاغن في فولفسبورغ. تشغل الخبيرة الاقتصادية في مجال الأعمال منصب رئيس مجلس العاملين في فولكس فاغن منذ بداية مايو/ آيار عام2021، والتي تمثل قوة عاملة تبلغ 660 ألف عامل. هذه هي المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة أقوى هيئة تمثيلية للموظفين في العالم.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
ألكسندر زفيريف: "معجزة" التنس في هامبورغ
هل سيكون أحد الفائزين في بطولات جراند سلام عام 2022؟ وصل ألكسندر زفيريف إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة عام 2020. وفي عام 2021، فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. نجم التنس، المولود بهامبورغ عام 1997، ينحدر من عائلة روسية من الرياضيين: لعب الأب ألكسندر في كأس ديفيس، واحتلت الأم إيرينا المركز 380 في التصنيف العالمي.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
زوي ويس: مغنية بروح ألمانية!
حصدت أغنيتها بعنوان "مراقبة" ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. احتفلت المغنية زوي ويس البالغة من العمر 19 عامًا من هامبورغ بإنجازاتها في عام 2021. كانت أول مغنية ألمانية تظهر في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (ميوزيك أورد) في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول وجه ألماني في حملة إعلانية أمريكية لشركة Apple Music. في ربيع عام 2022 ، ستبدأ جولتها الفنية الرئيسية الأولى في إنجلترا.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
أنيسة أماني: المتمردة
لم تعد تشارك منذ زمن في مسابقات ملكات الجمال. فقد خلقت الفنانة الكوميدية الإيرانية-الألمانية أنيسة أماني، جمالا لها من نوع خاص. إذ تؤدي على خشبة المسرح منذ عام 2013 كوميديا الوقوف (ستاند أب كوميدي). وهي أول ألمانية تقدم برنامجها في "نتفليكس". وحصلت في عام 2021 على جائزة "غريمي أونلاين" عن برنامجها الحواري "المرجعية الأفضل"، الذي يعتبر ردا على برنامج "المرجعية الأخيرة" المثير للجدل بقناة "WDR".
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
لويزا نويباور: الناشطة البيئية
لويزا نيوباور هي النسخة الألمانية من غريتا تونبرغ. ولدت لويزا في هامبورغ عام 1996 وتعد واحدة من أبرز النشطاء منذ 2019 في حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" بألمانيا. منذ عام 2016 تتبني العضوة بحزب الخضر قضايا العدالة العالمية وحماية المناخ. وفي 2020 نجحت في تقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية ضد سياسة المناخ للحكومة الألمانية. ولن يكون ائتلاف إشارات المرور بمنأى عن انتقاداتها.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
ماتياس ماورر: رائد الفضاء الألماني
التحق بمحطة الفضاء الدولية "ISS"في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. رائد الفضاء ماتياس ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي سافر إلى الفضاء. وُلد عالم المواد ورائد الفضاء عام 1970، وتم تعيينه احتياطيا للفرنسي توماس بيسكويه في رحلتي محطة الفضاء الدولية المعروفتين باسم Expedition 65 و Mission Alpha في يوليو/ تموز 2020. ومن المتوقع أن تستغرق رحلته الفضائية الأولى في المهمة SpaceX ستة أشهر.
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في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022
هانزي فليك: مدرب كأس العالم
كمساعد للمدرب يوآخيم لوف، فاز هانزي فليك مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. ويتولى فليك تدريب المانشافت منذ أغسطس / آب 2021 وعليه الفوز باللقب مرة أخرى في النسخة 22 من كأس العالم التي تقام بقطر من 21 نوفمبر / تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. قبل توليه تدريب المانشافت كان فليك مدربا لبايرن ميونيخ وهو أول مدرب يفوز في 22 في أول 25 مباراة رسمية له. أستريد برانيه دى أوليفرا/إ.م