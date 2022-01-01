سياسي ألماني يقترح وضع صورة مطوري "بيونتيك" على اليورو

في إطار البحث عن شعارات للأوراق النقدية المستقبلية لليورو، اقترح نائب في البرلمان الأوروبي على البنك المركزي الأوروبي وضع صورة مؤسسي شركة "بيونتيك" المطورة للقاح كورونا، أوغور شاهين وأوزليم توريشي، على إحدى العملات الورقية. يُذكر أن الاثنين من أصول تركية مهاجرة.

وقال النائب موريتس كورنر الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الألماني في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022) إنه يجب وضع صور شخصيات أوروبية مهمة مثل مؤسسي "بيونتيك" على الأوراق النقدية الجديدة.

وذكر كورنر أن عمل مؤسسي بيونتيك أنقذ حياة ملايين الأوروبيين، وقال: "مسيرة حياتهما قصة مؤثرة عن الاندماج والصعود وريادة الأعمال والتميز العلمي وإمكانات مجتمع الهجرة المفتوح".

احتفال البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بالذكرى 20 لبدء العمل بالعملة الموحدة "يورو"

وفي أعقاب جائحة كورونا، تمكنت شركة تطوير اللقاحات "بيونتيك"، ومقرها مدينة ماينتس الألمانية، من تطوير لقاح ضد كورونا بناء على ما يسمى بتكنولوجيا "الحمض النووي الريبوزي المرسال" mRNA، والحصول على موافقة بتداوله بعد إتمام الدراسات السريرية اللازمة.

وتأتي تصريحات كورنر متزامنة مع احتفال البنك المركزي الأوروبي بالذكرى السنوية لبدء العمل بالعملة الموحدة "يورو" قبل 20 عاماً بعروض ضوئية بمقره في فرانكفورت. ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، تمت إضاءة واجهة البنك اعتباراً من منتصف ليل الأول كانون الثاني/ يناير الجاري.

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وقال البنك في بيان "بإلهام من 'مقدمة نشيد الفرح' للودفيغ فان بيتهوفن، النشيد الأوروبي، ستعرض الإضاءة سيمفونية من الضوء تتألف من أشرطة وخطوط ودوائر باللونين الأزرق والأصفر، لوني الاتحاد الأوروبي".

وتابع البيان: "بعد ذلك، وحتى يوم 9 كانون الثاني/ يناير، سنضيء المبنى لعرض رسائل مختلفة عن اليورو باللغات الـ 15 لدول منطقة اليورو".

وتعتبر العملة الأوروبية الموحدة "يورو" حالياً العملة الرسمية لـ 340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية.

وعقب 20 عاماً من تداول اليورو، بدأ البنك المركزي الأوروبي عملية لإعادة تصميم الأوراق النقدية. وسيكون للسكان رأي مفصل في التصميمات الجديدة. وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم طرح الأوراق النقدية الجديدة. وقد يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره في عام 2024 بشأن إصدار أوراق نقدية جديدة، مع تحديد موعد طرحها للتداول.

ع.غ/ م.س (د ب أ)