سياسي ألماني يقترح استخدام المناشف بدل الاغتسال.. ويثير السخرية

منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ومعها أزمة الطاقة، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات يحاول السياسيون في ألمانيا تقديم حلول للتعامل مع الوضع. كما أن بعض الساسة يسعون ليكونوا قدوة للآخرين في ترشيد استعمال الطاقة.

وفي هذا الصدد اقترح مثلا فينفريد كرتشمان السياسي من حزب الخضر ورئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، تدفئة غرفة واحدة فقط في المنزل، نقلا عن الموقع الاخباري الألماني "دي فيلت".

لكن السياسي الألماني أضاف مقترحا في حديث مع صحيفة "زود فيست" المحلية، أثار اسغراب وسخرية الكثيرين عندما نصح المواطنين بالمسح بـ"منشفة مبللةبدلا من الاستحمام". وقال "المنشفة هي أيضًا اختراع مفيد".

حزب اليسار المعارض كان أول من تفاعل مع المقترح. يان كورتي رئيس كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي قال في تصريح أدلى به يوم الجمعة (19 أغسطس/ىب 2022): "لم يتمكن الخضر حتى من تمديد العمل بـ تذكرة 9 يورو للنقل العمومي بسبب أدائهم الضعيف في الحكومة الفيدرالية، لكنهم يخرجون بنصائح ذكية واحدة تلو الأخرى" .

أحد المواطنين الألمان نشر على حسابه في تويتر صورة لمنشفة وقال متهكما بأنه جرب مقترح استخدامها بدل الاستحمام، وطالب من متابعي حسابه الكف عن الإزعاج !

واعتبر مغرد آخر مقترح رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ بأنه لا يليق بدولة صناعية في حجم ألمانيا. وذهب ذات الشخص بعيدا في انتقاده للمقترح وقال إن حزب الخضر ليس مؤهلا للمشاركة في الحكومة الفيديرالية ولا في الحكومات المحلية.

مواطنة ألمانية تفاعلت مع المقترح بطريقة مختلفة وطرحت أسئلة تقول إنها لصالح صديق لها يحرص على نظافة جسمه. وتساءلت عن عدد المنشفات المسموح بها في الأسبوع لعائلة من أربعة أفراد وكم مرة يمكن غسل المنشفات بعد استعمالها.

نصائح السياسي الألماني تجاوزت الحدود الألمانية وتنقالتها بعض الصحف العالمية ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي من باب السخرية والتهكم. حيث دعى البعض إلى استخدام منشفة الاستحمام من نوع "صنع في ألمانيا".

ع.ع