سياسي ألماني يدعو لمراقبة مياه الصرف لرصد استهلاك الحشيش

قبل دخول تقنين استهلاك الحشيش في ألمانيا، قال كلاوس هوليتشيك السياسي الألماني إنه يريد مراقبة الصرف الصحي لتقييم التغيرات في سلوك استهلاك الحشيش، وكي لا تصبح ألمانيا "عاصمة الحشاشين في أوروبا".

قال سياسي ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، المحافظ المعارض في ألمانيا، إنه لا يريد أن تصبح ألمانيا "عاصمة الحشاشين في أوروبا".

وصرح كلاوس هوليتشيك، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في برلمان ولاية بافاريا، لشبكة "أر إن دي" الإعلامية أنه يريد مراقبة الصرف الصحي على مستوى البلاد لتقييم التغيرات في سلوك استهلاك الحشيش بعد أن يدخل التقنين المزمع حيز التنفيذ.

وقال:"نحتاج إلى مزيد من الضوابط حتى لا تصبح ألمانيا عاصمة الحشاشين في أوروبا".

وأشار وزير الصحة البافاري السابق إلى أن مراقبة مياه الصرف الصحي هي أداة متطورة في ألمانيا وأصبحت راسخة خلال جائحة فيروس كورونا.

ويهدف ذلك إلى معرفة كيف يتغير سلوك المستهلك بعد تفعيل التقنين. وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الألماني"البوندستاغ"، ستصبح حيازة المخدرات وزراعتها قانونية اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل، مع وجود العديد من الشروط للبالغين من أجل الاستخدام الشخصي.

ووصف هوليتشيك القانون بأنه "خاطئ وخطير". وقال "ستزداد الاضطرابات العاطفية والذهانية المبكرة. فالدماغ لا يزال ينضج حتى سن 25 عاما، وأي شخص يستهلك الحشيش يخاطر بالإصابة بأضرار دائمة".

ر.م (د ب أ)