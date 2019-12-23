سياسيان من حزب ميركل يحذران من الإقصاء باسم الدين

قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هيرمان غروه، اليوم الاثنين (23 ديسمبر/كانون الأول 2019) في برلين: "الحرية الدينية حق من حقوق الإنسان. لكننا نتابع بقلق إساءة استخدام الدين في الإقصاء على نحو متزايد. هذه الحيلة الشعبوية تؤدي إلى الكراهية في المجتمعات".
وذكر غروه أنه يجب في الهند أو باكستان أو نيجيريا أو بوركينا فاسو ملاحظة "ما يحدث عندما يصبح قمع الأقليات وسيلة لحركات دينية-قومية وعنصرية"، موضحا أن العمل الصادق من أجل ضمان حرية العقيدة يتطلب أيضا النظر إلى الأوضاع الداخلية للدولة والدرء الحاسم لكافة أشكال معاداة السامية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب في ألمانيا.
ومن جانبه، قال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، هريبرت هيرته، إن ملاحقة الطوائف الدينية "يصيبنا جميعا، في أي مكان في العالم"، وأضاف: "سباق القيم والأنظمة اتخذ طابعا عالميا. تأثير الصين، وبالتالي تأثير القيم الاستبدادية يواصل تصاعده. لكن الأهم هو عدم صمت المسيحيين عندما يصبح متدينون ضحايا حملات قتل، بل يتعين عليهم الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان في المجمل".
يذكر أن لصين تواجه اتهامات بقمع أقلية ألإيغور المسلمة. وبحسب تقديرات غير مؤكدة رسميا، يقبع مئات الآلاف من الإيغور في معسكرات غرب الصين، وتصف السلطات الصينية هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المتطور. والإيغور يرتبطون عرقيا بالأتراك ويشعرون بالقمع من قبل الغالبية العرقية الحاكمة في الصين "الهان الصينيين".
تجدر الإشارة إلى أن يوم 26 كانون أول/ديسمبر يوافق يوم القديس ستيفن، والذي يتم فيه التذكير بالمسحيين المضطهدين في العالم، وأيضا المضطهدين من أتباع الديانات الأخرى.
ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد مسالك الجنان في السنغال
بتكلفة تزيد عن 33 مليون دولار (30 مليون يورو)، تم بناء مسجد "مسالك الجنان" في سبتمبر 2019. ويعتبر هذا المسجد الأكبر في غرب إفريقيا والقادرة على استيعاب 15 ألف مصلٍ بداخله، و15 ألف آخرين في ساحة المسجد الخارجية. الاسم مشتق من عنوان قصيدة للشيخ أحمد بامبا، مؤسس جماعة الإخوان في القرن التاسع عشر، والذي كان يحظى بمرتبة دينية عالية.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
جامع القيروان الأكبر في تونس
يعتبر هذا المسجد الرائع، أحد أقدم أماكن العبادة في العالم الإسلامي، وربما الأقدم في أفريقيا. أسسه القائد العربي عقبة بن نافع ويمزج المسجد في هندسته بين عمارة ما قبل الإسلام والهندسة الرومانية والبيزنطية. يقع في مدينة القيروان، أحد موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد لارابانكا في غانا
يقع مسجد لارابانكا في قرية لارابانكا شمالي غانا. ويُعرف باسم "مكة غرب إفريقيا". وهو أقدم مساجد البلاد، وواحد من أقدم المساجد في غرب إفريقيا. تم تأسسه عام 1421. كما أدرج كواحد من أكثر 100 موقع معرض للخطر في العالم. وقد خضع مسجد لارابانكا للترميم عدة مرات، ما كان بمثابة إعادة إحياء لعملية البناء باستخدام الجص الطيني.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد توبا الكبير في السنغال
تم بناء المسجد الكبير في توبا في عام 1887 من قبل أحمد بامبا، الشيخ الصوفي. إلا أن المسجد اكتمل رسميًا عام 1963، بعد وفاة بامبا في عام 1927، حيث دفن داخل المسجد الذي تديره حاليا أسرته. مسجد توبا الكبير يعتبر واحدا من أجمل مساجد العالم.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
الجامع الكبير في جينيه (مالي)
يعد المسجد الكبير في مدينة جينيه أكبر صرح مصنوع من الطوب اللبني في العالم. تم بناؤه في عام 1907 باستخدام أسلوب معماري فريد من نوعه كان معتمدا في أراضي الساحل في غرب إفريقيا، بالقرن الرابع عشر. في كل عام، يشارك سكان المدينة بترميم الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل تآكل الجدران وعوامل التعرية. ويحول السكان أعمال الترميم إلى مهرجان يستمتعون فيه بالموسيقى والطعام.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد أبوجا الوطني في نيجيريا
تم بناء هذا المسجد الجميل في عام 1984 ويعتبر المسجد المركزي في نيجيريا. لا يقتصر المسجد على زواره المسلمين فقط، بل إنه مفتوح أيضًا لغير المسلمين، باستثناء أوقات الصلوات. كما أنه يقابل المركز الوطني المسيحي، وذلك في دلالة رمزية على التآخي الديني.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
جامع أوغندا الوطني
يعد المسجد الوطني الأوغندي في العاصمة كامبالا مثالاً على الهندسة المعمارية الحديثة للمسجد، حيث تم بناؤه في عام 2006 من قبل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، حيث سمي باسمه لفترة. وبعد موته تمت إعادة تسميته. وهو أيضًا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا.
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد الحسن الثاني في المغرب
يقع مسجد الحسن الثاني في ساحل مدينة الدار البيضاء، بالمغرب. تم الانتهاء من أعمال البناء في عام 1993، وكان حتى وقت قريب أكبر مسجد في القارة الأفريقية وثالث أكبر مسجد في العالم. تم بناء المسجد احتفالا بالذكرى الستين لميلاد الملك الحسن الثاني السابق. ويتميز بموقعه المذهل المطل على المحيط استنادا إلى آية من القران الكريم "وكان عرشه على الماء".
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المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!
مسجد الجزائر الأعظم
يتواجد في العاصمة الجزائر، تم الانتهاء من أعمال البناء هذا العام (2019)، وذلك بعد سبع سنوات بتكلفة تزيد عن مليار دولار (915 مليار يورو). وهو حصيلة جهد عالمي: تم تمويله من قبل الحكومة الجزائرية، أما تصميمه المعماري فكان من قبل مهندسين ألمان، وتولت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية عملية الإنشاء. يبلغ طول المأذنة 265 مترًا (869 قدمًا) ما يجعلها أطول بناء في إفريقيا. الكاتب (إنكه موليز/ أ د خ)