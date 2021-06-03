 سياسة اللجوء الدنماركية الجديدة ″غير إنسانية و″عديمة الضمير″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.06.2021

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سياسة واقتصاد

سياسة اللجوء الدنماركية الجديدة "غير إنسانية و"عديمة الضمير"

أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".

سوريون في الدنمارك يتظاهرون أمام السفارة السويدية في كوبنهاغن. لوحة كتب عليها أين حقوق الإنسان في الدنمارك؟

سوريون في الدنمارك يتظاهرون أمام السفارة السويدية في كوبنهاغن. لوحة كتب عليها "أين حقوق الإنسان في الدنمارك؟"

تعتبر الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقر قانوناً في البرلمان ينص على إسناد إجراءات طالبي اللجوء إلى دول ثالثة في المستقبل. 

مختارات

منع وصول أي لاجئ إلى البلاد، هذا هو هدف الحكومة الدنماركية. واللاجئون المتواجدون حاليا في الدنمارك ينبغي ترحيلهم بأسرع ما يمكن إلى بلادهم الأصلية، بما في ذلك إلى سوريا التي أصبحت عاصمتها آمنة حسب تصنيف كوبنهاغن!

بعد قرابة عقد من الزلزال الذي أحدثته قضية سنودن، ظهرت فضيحة تنصت مفترضة جديدة من شأنها أن تزرع الشك بين الحلفاء. غير أن هذه الفضيحة كما تلك التي سبقتها قد تتحول لمجرد زوبعة في فنجان كما يرى خبراء ألمان.

رغم دعوات الأمم المتحدة ومخاوف الاتحاد الأوروبي، الدنمارك تمضي في سياستها المعادية للهجرة بإقرار قانون مثير للجدل اعتبرته المفوضية السامية للاجئين "سباقا نحو الهاوية".

وبموجب ذلك يجب على طالبي اللجوء تقديم طلب على الحدود الدنماركية حتى يتم نقلهم جواً إلى مراكز الاستقبال في بلدان أخرى، حيث سينتظرون بعد ذلك حتى يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء الخاصة بهم. لكن الدنمارك لا يزال ليس لديها شركاء في مشروعها هذا.

اتخذت الحكومة في كوبنهاغن مساراً صعباً بشكل خاص في التعامل مع اللجوء والهجرة لسنوات. وكانت قد أعلنت مؤخراً العاصمة السورية دمشق منطقة آمنة لترحيل لاجئي الحرب من سوريا إلى هناك. وتعتمد رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة "عدم وجود أي طالب لجوء في الدنمارك" هدفاً لسياستها.

وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية حالياً سياسة هجرة هي من الأكثر تشدداً في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام غيتوات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى "صفر مهاجرين".
وهذا لا يعني بالضرورة أن المهاجرين الذين يعتبرون في حاجة إلى اللجوء سوف يتمكنون من السفر إلى الدنمارك بعد ذلك. وبدلاً من منحهم اللجوء سوف يبقون في البلد الذي قدموا فيه الطلب أو سوف ينقلون إلى أحد مخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة. 

الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن

تتخذ رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن موقفًا صارمًا بشأن الهجرة والنزوح

معسكر في أفريقيا؟

انتقد الاتحاد الأوروبي الخطط الجديدة للحكومة الدنماركية قائلاً: "إننا نشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخاوفها. إذ أن معالجة إجراءات اللجوء في الخارج تشكك بشكل أساسي في إمكانية الحصول على الحماية، الأمر الذي لا يتطابق مع قانون الاتحاد الأوروبي أو الميثاق الجديد بشأن الهجرة". وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنهم يريدون دراسة وتحليل القانون الدنماركي بشكل معمق أكثر واتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى. 

وقد رفض بشدة هنريك نوردنتوفت، ممثل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإقليمي في دول الشمال والبلطيق الخطة الدنماركية، حيث قال إنها تتعارض مع مبادئ التعاون الدولي بشأن اللاجئين، واضاف "يإقرار مثل هذا التغيير الجذري والمقيّد في التشريع، تخاطر الدنمارك بالتسبب بتأثير الدومينو في دول أوروبية أخرى، والتي من المحتمل أيضاً أن تحقق في إمكانية الحد من حماية اللاجئين على أراضيها."

تحاول الدنمارك الآن تنفيذ فكرة سبق أن تم طرحها للنقاش الأوروبي. ومع ذلك، فإن جميع الرحلات التي قام بها السياسيون المهتمون إلى المغرب وتونس والجزائر، الذين ظهروا كشركاء مناسبين، باءت بالفشل. ورفضت منظمة الهجرة واللجوء التابعة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، دعم هذه السياسة وتبين أن المشاكل العملية والقانونية لا يمكن التغلب عليها في النهاية.

وتستخدم الحكومة في كوبنهاغن الآن هذه المناقشات السابقة وتجادل بأن نظام اللجوء الحالي غير إنساني، وأنه يضع اللاجئين تحت رحمة المهربين ومخاطر الرحلة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​التي تهدد حياتهم. كما أعلن وزير الهجرة ماتياس تسفاي، وهو نفسه ابن مهاجر إثيوبي في الدنمارك: أنه "يجب بالطبع وضع نظام لنقل طالبي اللجوء ضمن القواعد الدولية". وقال أيضاً: "كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".

وزير الاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي

وزير الاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي

"قانون غير إنساني للغاية" 

ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن مصر وإريتريا وإثيوبيا قد تكون دولاً شريكة محتملة للدنمارك. ومع ذلك، تبين أن صفقة مزعومة مع رواندا كانت عبارة عن خدعة سياسية. إذ سافر الوزير تيسفاي إلى كيغالي في نيسان/ أبريل ووقع اتفاقية هناك، ثم قدمها للعامة على أنها اتفاقية بشأن معسكرات طالبي اللجوء. ولكن حتى الآن، لم توافق أي دولة على إنشاء أحد مراكز اللجوء هذه.

ومن جهته وصف الباحث في شؤون الهجرة مارتن ليمبيرغ بيدرسن من جامعة كوبنهاغن القانون الجديد بأنه "غير إنساني للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية. والمقلق هو أنه مغلف في حجة شبه إنسانية". واضاف أنه منذ عام 2014 ، رحلت إسرائيل آلاف اللاجئين من السودان وإريتريا ودفعت للحكومة في كيغالي 5000 دولار مقابل استقبال الفرد الواحد. لم يتلق الناس في رواندا أي مساعدة وهرب معظمهم مرة أخرى، وفقاً للباحث بيدرسن.

علاوة على ذلك، للقانون الجديد تأثير على نظام اللجوء بأكمله في الدنمارك، والذي يُنظر إليه بشكل متزايد من منظور السجون والترحيل القسري وإجراءات الشرطة الشمولية. وقال بيدرسن: "لقد هيمن منطق الردع على سياسة الهجرة في الدنمارك لعدد من السنوات".

سياسة "دون ضمير"

لا تستطيع عضوة البرلمان الأوروبي مارغريت أوكن تفسير التغيير السياسي لزميلها السابق في الحزب تسفاي. لقد تحول من حزب الخضر إلى الاشتراكيين الديمقراطيين ومنذ ذلك الحين أصبح ملزمًا بالانضباط  الحازم ضمن التوجه. لكن ميته فريدريكسن تحاول "الاقتراب قدر الإمكان من حزب الشعب الدنماركي" من أجل استمالة الناخبين اليمينيين.
تنتقد أوكن هذه السياسة وتصفها بأنها تفتقر إلى التضامن وبأنها مخزية. وتؤكد أنه يجب حل مشاكل سياسة اللجوء من خلال التضامن الأوروبي. وتوضح النائبة البرلمانية أن خطوات كهذه "تجردنا من مصداقيتنا وتضر بالتحالفات السياسية". فاللاجئون السوريون، على سبيل المثال، سوف يتوجهون إلى ألمانيا والسويد إذا هددت الدنمارك بطردهم.
وتصف شارلوت سلينتي المسؤولة في المجلس الدنماركي للاجئين الاستعانة بجهات خارجية لتولي مسؤولية طالبي اللجوء بأنه تصرف "غير مسؤول ويظهر انعدام التضامن". فقد أسفرت نماذج مماثلة كالتي جرت في أستراليا أو في اليونان عن حوادث تصعيد خطير وعنف جسدي بالإضافة الى بطء إجراءات اللجوء وعدم الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية. وتوضح المنظمة أنه "من غير الواضح أيضًا كيف سيتم إدارة مركز استقبال اللاجئين في بلد ثالث، حيث أن الدنمارك مسؤولة عن حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين"، خاصة وأن الدنمارك ستمول تلك المراكز ولكن الادارة ستوكل للدولة ثالثة.
وقالت سلينتي إن "الحقيقة تكمن في أن البرلمان أقر قانونًا لنموذج محتمل لإجراءات لجوء غير موجودة، وبالتالي فإننا لا نعرف كيف سيبدو على أرض الواقع"، فقد صوت البرلمان بشكل أعمى على هذه الاجراءات في وقت حذرت فيه منظمة العفو الدولية من أن أي محاولة من جانب الدنمارك لإرسال طالبي لجوء إلى بلد ثالث ليست "عديمة الضمير فحسب، بل من المحتمل أن تكون غير قانونية".

مركز الترحيل في الدنمارك

مركز الترحيل في الدنمارك

ولم يحصل سوى 761 شخصا على حق اللجوء في 2019، وتراجع هذا العدد إلى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشرة آلاف عام 2015. وهذا يعني أن نسبة استقبال اللاجئين على عدد السكان الإجمالي في الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد المجاورتين.


من جانبه قال الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دنمارك" غير الحكومية تيم وايت "هذا المشروع هو استمرار لسياسة رمزية، إنه أشبه بدونالد ترامب وجداره"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق الذي انتخب على وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لم يتحقق في نهاية المطاف. وتفيد أرقام المعهد الوطني للإحصاءات أن 11 في المائة من سكان الدنمارك (5,8 مليون نسمة) من أصل أجنبي، و58 في المائة منهم يتحدرون من بلد "غير غربي".

باربارا فيسل/ ريم ضوا (ع.ج.م)

  • Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof München Foto Flüchtlingskanzlerin

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

  • Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

  • Syrien Jordanien Grenze Flüchtlinge warten

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

  • Saudi Arabien Riad GCC Gipfel

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

  • Schweden Dänemark Grenze Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

  • Grenze Dänemark Deutschland Zoll Grenzkontrolle Flüchtlinge Autobahn

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.

  • Slowakei Bratislava Proteste gegen Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).

  • USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.

    الكاتب: ش.ع


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