سيارة غوغل مشروع قامت به شركة غوغل صاحبة الموقع الشهير بنفس الأسم، يهدف المشروع إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة بمحرك كهربائي. يتم تصنيع مكونات للسيارة أيضا من قبل شركات ألمانية مثل كونتنينتال وبوش.

تلعب التكنولوجيا الألمانية دورا رئيسيا في سيارة غوغل التي يتم تطويرها وإنتاجها في شركة روش بالقرب من عاصمة صناعة السيارات الأمريكية ديترويت. تتميز السيارة بانها آمنة جدا لأسباب تتعلق ببرمجتها القائمة على تخفيف السرعة بشكل ذاتي. وعن طريق تزويدها بأجهزة استشعار ترسل إشارات تحذيرية، حاول مصممو السيارة تفادي الوقوع في أخطاء سببها القيادة السريعة أو عدم توفر رؤية واضحة وعدم المحافظة على مسافة الأمان اللازمة.