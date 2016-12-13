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سيارة غوغل

سيارة غوغل مشروع قامت به شركة غوغل صاحبة الموقع الشهير بنفس الأسم، يهدف المشروع إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة بمحرك كهربائي. يتم تصنيع مكونات للسيارة أيضا من قبل شركات ألمانية مثل كونتنينتال وبوش.

تلعب التكنولوجيا الألمانية دورا رئيسيا في سيارة غوغل التي يتم تطويرها وإنتاجها في شركة روش بالقرب من عاصمة صناعة السيارات الأمريكية ديترويت. تتميز السيارة بانها آمنة جدا لأسباب تتعلق ببرمجتها القائمة على تخفيف السرعة بشكل ذاتي. وعن طريق تزويدها بأجهزة استشعار ترسل إشارات تحذيرية، حاول مصممو السيارة تفادي الوقوع في أخطاء سببها القيادة السريعة أو عدم توفر رؤية واضحة وعدم المحافظة على مسافة الأمان اللازمة.

15.05.2015 HANDOUT - Das Handout zeigt einen Prototyp des Self-driving vehicle von Google (undatiertes Handout). Im Projekt Google Self-Driving Car entwickelt der Internetkonzern Google Technologien für autonom, beziehungsweise ganz ohne Fahrer fahrende Autos. Copyright: picture-alliance/dpa/Google

مصادر إعلامية: تجميد مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة 13.12.2016

أوردت تقارير إعلامية اعتزام شركة غوغل العملاقة التخلي عن مشروعها لصنع سيارة ذاتية القيادة مع توجهها إلى تعزيز شراكاتها في هذا المجال مع الشركات المصنعة للسيارات.

FILE - In this May 13, 2015, file photo, Google's self-driving Lexus car drives along street during a demonstration at Google campus in Mountain View, Calif. A self-driving car being tested by Google struck a public bus on a city street, a fender-bender that appears to be the first time one of the tech company's vehicles caused an accident. The collision occurred on Valentine's Day and Google reported it to California's Department of Motor Vehicles in an accident report that the agency posted Monday, Feb. 29. (picture alliance/AP Photo/T. Avelar)

أول حادث مروري تسببه سيارة غوغل "ذاتية القيادة"! 01.03.2016

يبدو أن أجهزة الكمبيوتر التي تشغل سيارات غوغل ذاتية القيادة أصبحت تشبه قائدي السيارات من البشر، حتى في الأخطاء التي يرتكبونها، إذ أفادت شركة غوغل بأن سيارتها اصطدمت بحافلة ركاب، ما تسبب في وقوع حادث هو الأول من نوعه.
ARCHIV - Ein selbstfahrendes Auto mit Technik von Google ist am 27. Juni 2014 in Mountain View (USA, Kalifornien) unterwegs. Foto: Andrej Sokolow/dpa (zu dpa-Korr-Bericht Regeln für Roboterautos - Gesetze für autonomes Fahren fehlen vom 10.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

سيارة غوغل تجوب شوراع كاليفورنيا 26.06.2015

بدأت شركة غوغل اختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع كاليفورنيا. النماذج الأولية المصممة تعمل دون عجلة قيادة وتوجيه. السيارة تتعرض للانتقادات إلا أن غوغل تدافع عن مشروعها الطموح.
epa04538516 An undated artistic sketch handout picture released by Google on 23 December 2014 shows a prototype of a self-driving car. Google unveiled its first 'fully functional' self-driving car on 22 December 2014, the company said. 'Today we're unwrapping the best holiday gift we could've imagined: the first real build of our self-driving vehicle prototype,' the statement on the company's Google Plus social media site said. Google announced in May 2014 it would develop its own self-driving vehicles, which would use an array of sensors and computers to navigate streets without a driver at the controls. EPA/Google HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

لأول مرة.. غوغل تجرب سيارتها ذاتية القيادة في طرق عامة 16.05.2015

بعد عام من إعلان شركة "غوغل" عن أن النموذج الجديد لسياراتها ذاتية القيادة لن يكون به مكابح أو مقود، تراجعت الشركة وذكرت أنها ستزود النموذج الجديد بتلك الأجزاء وبتقنيات جديدة لحماية راكبي السيارة والمشاة أيضا.
Bildunterschrift:MOUNTAIN VIEW, CA - SEPTEMBER 25: A bicyclist rides by a Google self-driving car at the Google headquarters on September 25, 2012 in Mountain View, California. California Gov. Jerry Brown signed State Senate Bill 1298 that allows driverless cars to operate on public roads for testing purposes. The bill also calls for the Department of Motor Vehicles to adopt regulations that govern licensing, bonding, testing and operation of the driverless vehicles before January 2015. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

سيارة غوغل ذاتية القيادة تعتمد على تكنولوجيا ألمانية 29.01.2015

شركة غوغل قررت الاعتماد على تكنولوجيا ألمانية في إنتاج سيارتها ذاتية القيادة. أسطول غوغل من هذه السيارات يبلغ عدده 150 سيارة يجري اختبارها ميدانيا.
This Wednesday, April 23, 2014 photo provided by Google shows the Google driverless car navigating along a street in Mountain View, Calif. The director of Google's self-driving car project wrote in a blog post Monday, April 28, that development of the technology has entered a new stage: trying to master driving on city streets. Many times more complex than freeways, which the cars can now reliably navigate, city streets represent a huge challenge. (AP Photo/Google)

اختبار "سيارة غوغل" ذاتية القيادة في شوارع المدن 29.04.2014

بدأت شركة غوغل اختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع المدن وذلك في خطوة جديدة حاسمة على طريق التحدي للوصول إلى جعل التكنولوجيا خاصية أساسية في السيارات.