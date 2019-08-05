 سيارة ″تسلا″ توجه انذارا للشرطة وتتوقف عن مطارة المشتبه به | عالم المنوعات | DW | 27.09.2019

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منوعات

سيارة "تسلا" توجه انذارا للشرطة وتتوقف عن مطارة المشتبه به

واجه شرطي في ولاية كاليفورنيا موقفاً غريباً عندما فاجأته سيارة دورية الشرطة الكهربائية الجديدة "تسلا" بإشارة إنذار مما اضطره إلى التوقف عن المطاردة بعد أميال قليلة فقط. فماذا حدث للسيارة التي تتمتع بتقنيات حديثة؟

Tesla Fahrassistent (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

أحد موديلات سيارة "تسلا" الكهربائية

تستخدم في مدينة فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة سيارات "تسلا" الكهربائية كسيارات شرطة. غير أن ما حدث منذ أيام خلال مطاردة في ولاية كاليفورنيا قد يثير بعض التساؤلات حول قدرة هذه االسيارة لكهربائية الصديقة للبيئة في أداء مهمات الشرطة.

مختارات

أصدرت محكمة سويسرية حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ على شرطي سويسري بسبب تجاوزه السرعة المسموح بها أثناء مطاردته للصوص مشتبه بهم. ولكن لماذا يُخالف الشرطي على الرغم من أن تلك المطاردة كانت جزءاً من عمله؟ (01.03.2019)

بعد فحوصات عن مشاكل محتملة في المقاعد الخلفية، أعلنت شركة تسلا عن استدعاء نحو 11 ألف سيارة من نوع Model X، التي تم إنتاجها في الفترة نهاية 2016 ومنتصف 2017. الخلل يمكن أن يعرض راكبيها للخطر. (13.10.2017)

فقد أكد أحد ضباط شرطة فريمونت أن ضابط شرطة قد اضطر إلى إنهاء مطاردة لأن بطارية السيارة التي كان يقودها "تسلا" قد نفذت تقريباً خلال المطاردة. الأمر الذي اضطره لإبلاغ زملائه أنه قد يكون غير قادر على الاستمرار لأن السيارة أرسلت إشارة تقول إن طاقة البطارية ستنفد بعد 6 أميال فقط، بحسب ما نشره موقع " سي إن بي سي" الأمريكي.

وكانت الضابط قد شرع في مطاردة بسرعة بلغت ما يصل إلى 120 ميلاً في الساعة قبل أن ينتبه إلى أن السيارة ليس قادرة على اكمال المهمة.

في بيان لها، أوضحت المتحدثة باسم قسم شرطة فريمونت جنيف بوسكيس لصحيفة "تايم" الأمريكية أن السيارة لم تكن مشحونة بالكامل في بداية نوبة الضابط عند الساعة 2 ظهراً، مشيرة إلى أنه عندما تكون السيارة مشحونة بالكامل، فإن عمر البطارية قد أن يدوم لفترة أطول من النوبة المعتادة التي تبلغ 11 ساعة مع توفير عمر افتراضي.

وأوضحت بوسيكس أنه على الرغم من مشكلة البطارية، فإن هذه المطاردة كانت المطاردة الثانية التي حققتها  سيارة "تسلا" بشكل جيد، وقالت إن القسم يتتبع جميع البيانات لأن هذه الشرطة لا تزال في الأشهر الستة الأولى من برنامجها التجريبي مع هذه السيارة. وأضافت أن هذه السيارة حتى الآن " تلبي أو حتى تفوق التوقعات".

ألغيت المطاردة فيما بعد وتمكنت دورية للشرطة في وقت لاحق من العثور على سيارة المشتبه به متروكة في مدينة سان خوسيه.

في كانون الثاني / يناير 2018، كانت شرطة فيرمونت قد أعلنت عن شراء سيارة دورية وهي أول سيارة دورية شرطة تعمل بالطاقة الكهربائية. وقد بدأت في الخدمة في شهر آذار/ مارس 2019.

ر.ض/ع.ج.م

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/R. Orlowski)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    "فيجن أوربانتيك"

    كان الزائر للمعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت على موعد مع سيارة "فيجن أوربانتيك"، التي تصنعها شركة "مرسيدس" العملاقة. وتجمع هذه السيارة الكهربائية بالكامل بين مزايا السيارات التجارية (نقل البضائع) وسيارات الركاب (نقل الأفراد).

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/R. Orlowski)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    تصميم ساحر

    كشفت شركة "مرسيدس" النقاب عن سيارتها "Vision EQS" التي تتميز بتصميمها الساحر وجودتها العالية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السيارة النظرة المستقبلية لشركة "مرسيدس" بخصوص السيارات الكهربائية ذات الحجم الكبير.

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/W. Rattay)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    سيارة مستقبلية بسرعة جنونية

    بتصميمها الجذاب وبمظهرها المصنوع من ألياف الكربون والمعدن، تم عرض سيارة "BMW Vision M Next". تتوفر سيارة "بي إم دبليو" هذه على محركين أحدهما يعمل بالكهرباء والآخر بالبنزين. وتتميز بسرعتها الجنونية ومصابيح الإضاءة الخاصة بها.

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/R. Orlowski)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    السلامة أولاً

    عرضت شركة "مرسيدس" سيارتها "ESF " الجديدة والتي ركزت في صناعتها لهذه السيارة بشكل كبير جداً على عنصر السلامة. وتعلق مرسيدس آمال كبيرة على سيارتها الرياضية الجديدة المتعددة الأغراض.

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/R. Orlowski)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    لحظة اكتشاف!

    يقف هذا الزائر للمعرض الدولي للسيارت في فرانكفورت أمام سيارة "فيجن أوربانتيك"، وتجذب هذه السيارة الأنظار بقوة بفضل تصميمها ومزاياها المتعددة.

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/R. Orlowski)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    السهم الفضي

    سيارة "السهم الفضي" التي تنتجها شركة "مرسيدس"، كان حاضرة بقوة في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت. تتسع هذه السيارة الكهربائية "Mercedes-Benz EQ Silver Arrow" لشخص واحد فقط، وتتميز بسرعتها الكبيرة. فضلاً عن ذلك، يطغى اللون الفضي على هيكلها الخارجي.

  • Frankfurt IAA 2019 (Reuters/W. Rattay)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    "بي ام دبليو كونسبت 4"

    أيضاً، عرضت سيارة "بي ام دبليو كونسبت 4". وتمهد هذه السيارة الاختبارية الطريق أمام الجيل القادم من سيارات "بي ام دبليو". أما أكثر ما يلفت النظر بخصوص هذه السيارة، فهو شبكة التهوية الكبيرة جداً في الجزء الأمامي من السيارة.

  • Frankfurt IAA 2019 SUV (DW/P.-C. Britz)

    معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

    "بولستار2"

    شركة "فولفو" السويدية العملاقة في مجال السيارات، عرضت سيارتها "بولستار2"، التي تعول عليها "فولفو" كثيراً من أجل المنافسة بقوة في صناعة السيارات الكهربائية. إعداد: ر.م/ع.ج


 

مختارات

معرض فرانكفورت للسيارات.. تصاميم جذابة وتطلع للمستقبل

تشارك في دورة هذا العام لمعرض السيارات الدولي في فرانكفورت أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات وخاصة الألمانية. وقد سجلت السيارات الكهربائية حضورا قويا. ألبوم الصور التالي يقربك أكثر من بعض السيارات المعروضة. (14.09.2019)  

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