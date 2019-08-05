سيارة "تسلا" توجه انذارا للشرطة وتتوقف عن مطارة المشتبه به

تستخدم في مدينة فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة سيارات "تسلا" الكهربائية كسيارات شرطة. غير أن ما حدث منذ أيام خلال مطاردة في ولاية كاليفورنيا قد يثير بعض التساؤلات حول قدرة هذه االسيارة لكهربائية الصديقة للبيئة في أداء مهمات الشرطة.

فقد أكد أحد ضباط شرطة فريمونت أن ضابط شرطة قد اضطر إلى إنهاء مطاردة لأن بطارية السيارة التي كان يقودها "تسلا" قد نفذت تقريباً خلال المطاردة. الأمر الذي اضطره لإبلاغ زملائه أنه قد يكون غير قادر على الاستمرار لأن السيارة أرسلت إشارة تقول إن طاقة البطارية ستنفد بعد 6 أميال فقط، بحسب ما نشره موقع " سي إن بي سي" الأمريكي.

وكانت الضابط قد شرع في مطاردة بسرعة بلغت ما يصل إلى 120 ميلاً في الساعة قبل أن ينتبه إلى أن السيارة ليس قادرة على اكمال المهمة.

في بيان لها، أوضحت المتحدثة باسم قسم شرطة فريمونت جنيف بوسكيس لصحيفة "تايم" الأمريكية أن السيارة لم تكن مشحونة بالكامل في بداية نوبة الضابط عند الساعة 2 ظهراً، مشيرة إلى أنه عندما تكون السيارة مشحونة بالكامل، فإن عمر البطارية قد أن يدوم لفترة أطول من النوبة المعتادة التي تبلغ 11 ساعة مع توفير عمر افتراضي.

وأوضحت بوسيكس أنه على الرغم من مشكلة البطارية، فإن هذه المطاردة كانت المطاردة الثانية التي حققتها سيارة "تسلا" بشكل جيد، وقالت إن القسم يتتبع جميع البيانات لأن هذه الشرطة لا تزال في الأشهر الستة الأولى من برنامجها التجريبي مع هذه السيارة. وأضافت أن هذه السيارة حتى الآن " تلبي أو حتى تفوق التوقعات".

ألغيت المطاردة فيما بعد وتمكنت دورية للشرطة في وقت لاحق من العثور على سيارة المشتبه به متروكة في مدينة سان خوسيه.

في كانون الثاني / يناير 2018، كانت شرطة فيرمونت قد أعلنت عن شراء سيارة دورية وهي أول سيارة دورية شرطة تعمل بالطاقة الكهربائية. وقد بدأت في الخدمة في شهر آذار/ مارس 2019.

ر.ض/ع.ج.م