سيارات ومروحية لمطاردة "بقرة شديدة العدوانية" في ألمانيا

أصابت بقرة في بلدة "زاند أم ماين" الألمانية حالة من الهياج تسببت في قيامها بتدمير منزلا زجاجيا بالكامل وإلحاق أضرار بدراجة نارية وسيارة دورية شرطة.
ووصفت الشرطة البقرة في تقرير لها اليوم الأحد بأنها "شديدة العدوانية"، كما أوضحت أن سهام التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف البقرة الهائجة.
وطاردت الشرطة البقرة بالبلدة، التي تقع في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، لعدة ساعات باستخدام سيارات ومروحية، إذ نجحت الشرطة بالنهاية في تطويق البقرة باستخدام عدة سيارات طوارئ.
وحملت الشرطة البقرة بعد تخديرها إلى صاحبها، الذي أعادها إلى الإسطبل حيث يحتفظ بها بواسطة مقطورة.
ووفقا لموقع "فيلت" الألماني، كانت جميع محاولات الإمساك بالبقرة أمس السبت قد فشلت، إذ أدت إلى توجه البقرة نحو متجر انطلقت منه إلى مركز المدينة حيث دمرت المنزل الزجاجي ثم نجحت في تحرير نفسها من أثار الدمار واستكمال رحلتها.
د.ب. ع.خ (د ب أ)
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
الدب القطبي "كنوت"
قد يكون الدب القطبي "كنوت" من أشهر الحيوانات في ألمانيا. بعد أن ولد في عام 2006 ورفضته أمه، تولى حارس الحديقة تربيته وإطعامه. واستحوذ وجوده في حديقة حيوانات برلين على اهتمام وسائل الإعلام، حيث سطع نجمه لدرجة أنه قد ظهر على غلاف مجلة " فانيتي فير". ولكن للأسف مات هذا الدب الظريف عام 2011 .
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
"هايدي"
قد يساعد عصر الإنترنت في تفسير سر شعبية "هايدي"، من فصيلة الأبوسيوم وهو نوع من الفئران. كانت هايدي تعاني من عيب بصري " الحول"، الأمر الذي قد جعل من شكلها محبباً وجذب العديد من المعجبين بعد ظهورها في مقطع تلفزيوني محلي. وكان من المعتقد أن ما تعاني منه هايدي في عينها ناتج عن رواسب دهنية خلفها. وعندما ماتت في عام 2011، كان عدد معجبيها على موقع الفيسبوك، يفوق عدد معجبي المستشارة ميركل.
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
الفيل "توفي"
وبالرجوع إلى خمسينيات القرن الماضي، نجد أن الفيل "توفي" قد أصبح نجماً بين ليلة وضحاها. كحيلة للترويج للسيرك، اصطحب مدرب السيرك الفيل الظريف (4) سنوات في جولة في القطار المعلق في فوبرتال، غير أن الفيل أصيب بالذعر أثناء تحرك العربة واندفع خارجاً فسقط في نهر الفوبر. ما تزال هناك جدارية في فوبرتال تجسد تلك القصة الفكاهية. عاش الفيل لسنوات طويلة بعد ذلك ومات في عام 1989.
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
"بوليت" فرس النهر
أصبحت بوليت التي عاشت حتى بلوغها الـ (53) عاماً عامل جذب شهير في حديقة حيوانات برلين، الأمر الذي جعلها أكبر فرس نهر عند موتها في عام 2005. فقد عاشت حياة أطول مما قد كانت ستعيشه في الحياة البرية. وقد يكون ذلك موروثاً عن والدها الحيوان الضخم الوحيد في الحديقة الذي نجا من الحرب العالمية الثانية.
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
الأخطبوط "بول"
حقق بول شهرة كبيرة في نهائيات كأس العالم 2006 ، بعد أن نجح بـ"توقع" نتائج عدة مباريات، وكذلك المباراة النهائية. يُعرض على بول صناديق تحتوي على أطعمة وأعلام الفرق المتنافسة ثم يقوم بدوره باختيار أحدها. وكان قد تنبأ بخسارة ألمانيا أمام إسبانيا في عام 2010 مما جعله عرضة للتهديد بالقتل. ثم مات بول في وقت لاحق من العام ذاته.
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
الدب "برونو"
لم تعش الدببة البنية في ألمانيا منذ عام 1835. غير أن الدب برونو قد تصدر عناوين الصحف في أيار/ مايو 2006، بعد تجوله من محمية طبيعية في شمال إيطاليا إلى بافاريا الألمانية. اكتسب برونو شهرة واسعة عندما بدأ البحث عن الطعام حول المنازل دون خوف من البشر. وقد تم إطلاق النار عليه من قبل الصيادين بعد فشل محاولات الإمساك به.
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حيوانات ظريفة ومشهورة في ألمانيا
"إيفون" البقرة الهاربة
شهدت بافاريا دراما حيوانية أخرى في عام 2011، عندما هربت "إيفون" البقرة الحلوب بنية اللون من مزرعتها. آنذاك، نشرت صحيفة "بيلد" اليومية مكافأة 10 آلاف يورو مقابل عودتها الآمنة. ووفقًا للسلطات، يبدو أن إيفون "سئمت من الشعور بالوحدة" فقفزت فوق السياج للانضمام إلى مجموعة أخرى من الأبقار. ريتشارد كونور/ ريم ضوا