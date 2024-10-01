في حدود عام 1800 كانت مدينة فايمار الصغيرة المركز الفكري لألمانيا، بل لأوروبا بأكملها. ويعود الفضل في ذلك إلى العديد من الشعراء والمفكرين وعلى رأسهم غوته وشيلر. ولم يتمكن الألمان الغربيون من زيارة هذا المكان المهم في التاريخ الألماني مرة أخرى إلا بعد عام 1989: دون الحاجة إلى تقديم طلب للزيارة وتفتيش جوازات السفر والأمتعة وما شابه ذلك من مضايقات.