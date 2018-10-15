 سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي | أخبار | DW | 15.10.2018

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أخبار

سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي

بعد أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية وجود "عناصر غير منضبطين" ربما يكونون مسؤولين عن مقتل خاشقجي، كشفت محطة "سي إن إن" الأمريكية عن استعداد السعودية للاعتراف رسميا بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ.

Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

ذكرت محطة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الاثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) نقلا عن مصدرين لم تسمهما، أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ. وقالت إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير.

كما نقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون. وأضافت "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن الهدف من العملية كان اختطاف خاشقجي وليس قتله.

بدورها ذكرت شبكة "سي إن إن" التركية، نقلا عن وزارة الخارجية التركية، أن المحققين الأتراك يبحثون في القنصلية السعودية بإسطنبول بشكل خاص عن آثار الحمض النووي الخاصة بالصحفي وأنه سيتم تفتيش مبنى سكن  مجاور تابع للقنصلية.

ونقلت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن ما ذكرت أنه مصدر في مكتب المدعي العام التركي قوله إن "الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية أظهر أدلة بارزة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم محاولات طمسها."

بقي أن نشير إلى أن السعودية، التي سمحت للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها، لم تعلق بعد رسميا على هذه المعلومات.

Türkei Polizeiforensik-Experten treffen im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ein (Reuters/M. Sezer)

ترامب وفرضية عناصر غير منضبطين

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اطلع على تقرير إعلامي أفاد بأن السعوديين ربما يقولون إن خاشقجي قتل في استجواب جرى دون إذن لكن "لا أحد يعلم إذا كان تقريرا رسميا".

وكان الرئيس ترامب قد أشار في وقت سابق اليوم إلى فرضية وجود "عناصر غير منضبطين" قد يكونون مسؤولين عن مقتل خاشقجي. وأضاف أن الملك سلمان بن عبد العزيز نفى بشدة أي علم بما حدث لخاشقجي، ما يعزز هذه الفرضية.  

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الابيض إلى فلوريدا لتفقد الأضرار الناجمة عن الأعاصير"لا أرغب في معرفة ما يدور في عقله، ولكن يبدو لي أنه ربما يكون هؤلاء قتلة مارقين. من يعرف؟ سنحاول اكتشاف ذلك قريباً جداً ، ولكن نفيه كان قاطعا".

وأمر  ترامب  وزير خارجيته مايك بومبيو بالتوجه  إلى السعودية ، مضيفا أن التحقيقات ستكشف عن كل شيء. وغادر بومبيو بعد بضع ساعات متوجها إلى  السعودية ، حيث سوف يلتقي الملك سلمان في ظل الضجة المتصاعدة  حول اختفاء خاشقجي.

واختفى خاشقجي، الذي عرف بانتقاده الحاد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز. ونفت السلطات السعودية المزاعم واسعة الانتشار التي تشير إلى أن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية.

أ.ح/ي.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


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