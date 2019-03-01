سويسرا: مطاردة لصوص أودت بالشرطي إلى السجن

تلقى ضابط شرطة سويسري حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بسبب تجاوز السرعة أثناء مطاردته للصوص. وأعلن محاميه أمس الخميس (28 شباط/ فبراير) أنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون إس دي أيه".

وتم القبض على الضابط، الذي كان يقود سيارته بسرعة 126 كيلومتراً في الساعة، داخل مدينة جنيف في عام 2017 وأصدر القضاة حكماً بأن مطاردة الشرطة ليست سبباً للإعفاء من الالتزام بقواعد السرعة الصارمة في سويسرا، لأن الضابط كان يحاول فقط القبض على اللصوص دون مراعاة حياة المارة .

وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها المحاكم السويسرية قيوداً على مطاردات سيارات الشرطة. وأيدت المحكمة العليا في البلاد غرامة مماثلة على ضابط آخر في جنيف في عام 2017، قائلة إن الشرطة لا يجب أن تعرض حياة الآخرين للخطر على الطريق عندما يقوم ضباطها بالسير بسرعة باسم القانون.

ر.ض / ع.أ.ج (د ب أ)